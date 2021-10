Pokemon Legends: la vidéo d’Arceus montre Hisuian Zorua et Hisuian Zoroark

Des formes hisuiennes supplémentaires de Pokémon ont été révélées dans une nouvelle vidéo pour Pokémon Légendes : Arceus.

Les Pokémon avec de nouvelles apparitions sont la créature ressemblant à un renard Zorua et sa forme évoluée, Zoroark. Ces Pokémon sont des types sombres, mais on ne sait pas à l’heure actuelle s’ils le resteront dans Legends, mais cela apparaît ainsi.

Cette vidéo du jeu a été taquinée plus tôt cette semaine par The Pokemon Company, et elle montrait des images floues. Cette séquence a été « restaurée » et montre maintenant le Pokémon qu’elle cachait.

Zorua et Zoroark ne seront pas les seuls Pokémon avec de nouvelles formes. Comme indiqué précédemment, vous pouvez également vous attendre à des formes hisuiennes de Braviary et Growlithe. De nouvelles évolutions seront également ajoutées au jeu pour Wyrdeer, Basculegion et Kleavor.

Wyrdeer est une évolution de Stantler, Basculegion est une évolution de Basculin et Kleavor est une nouvelle évolution de Scyther.

Pokemon Legends : Arceus sortira sur Nintendo Switch le 28 janvier.