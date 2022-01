Pokémon Legends : les accessoires Arceus, y compris Split Pad Pro, apparaissent sur la boutique My Nintendo France

Si vous êtes enthousiasmé par la sortie prochaine de Pokémon Legends : Arceus sur Nintendo Switch, vous voudrez peut-être jeter un œil aux accessoires spéciaux désormais disponibles sur My Nintendo Store UK.

En plus du jeu lui-même, que vous pouvez précommander avec des cadeaux gratuits, les clients peuvent désormais se procurer un étui de voyage de luxe, un sac à bandoulière et le nouveau Switch Split Pad Pro de Hori, qui feraient tous d’excellents accompagnements au plat principal plus tard ce mois-ci.

Tous les produits sont lancés à la même date, le 28 janvier 2022, alors gardez à l’esprit que les commandes que vous passez maintenant seront expédiées plus tard dans le mois.

