Pokemon Legends : les joueurs d’Arceus recevront des bonus s’ils ont joué à des titres Pokemon récents

The Pokemon Company offre une incitation à ceux qui ont joué à des titres Pokemon récents et qui ramassent Pokémon Légendes : Arceus.

Ces titres sont Pokemon Sword and Shield et Pokemon: Let’s Go Eevee et Pikachu.

Le bonus spécial pour Sword and Shield est la recherche dans laquelle vous aurez une chance d’ajouter le Pokémon mythique Shaymin (Land Forme) à votre équipe. Vous pourrez également réclamer un ensemble de kimono Shaymin conçu d’après ce Pokémon mythique.

Pour réclamer ces bonus, vous devrez lancer Pokemon Legends: Arceus en tant qu’utilisateur avec des enregistrements de jeu de Sword ou Shield sur votre système Switch. La demande qui vous permet de rencontrer Shaymin sera disponible pour que vous l’acceptiez dans Jubilife Village après avoir visionné le générique de fin du jeu.

Vous pouvez réclamer l’ensemble de kimono Shaymin en parlant au drapier après avoir rejoint l’équipe d’expédition Galaxy. Il vous faudra environ une heure de jeu pour atteindre le point où cette option est disponible.

Si vous avez des enregistrements de jeu de Pokemon: Let’s Go Eevee ou Pikachu, vous pourrez réclamer un masque Pikachu et un masque Eevee dans Pokemon Legends: Arceus.

Vous pourrez réclamer les deux masques tant que vous avez des enregistrements de jeu de l’un ou l’autre des titres Let’s Go. Comme avec Sword and Shield, vous pourrez réclamer ces bonus dans Pokemon Legends : Arceus si vous lancez le jeu en tant qu’utilisateur avec des records de jeu soit Eevee soit Pikachu.

Vous pouvez réclamer le masque Pikachu et le masque Eevee en parlant au drapier après avoir rejoint l’équipe d’expédition Galaxy. Cela aussi prendra environ une heure de jeu pour atteindre le point où cette option est disponible.

Situé dans une ancienne version de la région de Sinnoh, dans Pokemon Legends: Arceus, vous essayerez de terminer le tout premier Pokedex avec votre choix de Rowlet, Cyndaquil ou Oshawott comme Pokémon de départ.

En travaillant avec un « professeur mystérieux », vous observerez des Pokémon pour apprendre leur comportement, puis les attraperez avec votre Poke Ball. Vous pouvez également demander à votre allié Pokémon de combattre des Pokémon sauvages que vous espérez attraper.

Dans le jeu, Arceus est un Pokémon spécial, qui a apparemment façonné le monde et a des liens avec votre histoire. Le jeu devrait sortir sur Switch le 28 janvier.