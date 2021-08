Pokemon-Like RPG Monster Crown est officiellement lancé en 1.0 le 12 octobre

Après plus d’un an dans Steam Early Access, le développeur Studio Aurum a annoncé que son collectionneur de créatures de type Pokémon, Monster Crown, sera lancé sur PC et consoles le 12 octobre.

Le développeur a partagé une vidéo de quatre minutes annonçant la date de sortie sur YouTube. La vidéo présente le parcours du développeur dans la création de Monster Crown, de leurs inspirations Pokémon à leur obsession d’apprivoiser les monstres. Il culmine avec l’annonce que Monster Crown sera disponible numériquement et physiquement le 12 octobre pour Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One. (Il est possible que le jeu soit disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité.)

Monster Crown est un collectionneur de créatures un peu comme les franchises Dragon Quest Monsters ou Pokemon (ou même Temtem). Il se déroule sur l’île de la Couronne, un endroit reculé avec une histoire de tyrannie menacée par une jeune femme en lice pour le contrôle total. Pour l’arrêter, vous devez conclure des pactes avec plus de 200 monstres pour vous entraîner et combattre les ennemis de l’île, dont d’autres monstres et dresseurs.

Bien que les attributs ressemblent à ceux de Pokemon, Monster Crown est livré avec une touche unique : vous pouvez fusionner des monstres pour créer votre propre espèce.

Monster Crown contient également des éléments en ligne, tels que des combats et des échanges, ainsi que des points de prise de décision de type RPG qui affectent la fin. Sur Steam, Monster Crown a une note “très positive”.

Monster Crown a été introduit en avril 2018 via une campagne Kickstarter pour seulement 5 000 $. En 28 heures, la campagne a été entièrement financée et a finalement été plafonnée à plus de 45 000 $ un mois plus tard.

