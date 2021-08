Pokémon, Magic: The Gathering et les cartes à collectionner sportives valent maintenant beaucoup d’argent

Andrew Caroselli, un jeune de 18 ans de Philadelphie, a construit un empire en déchirant des paquets de cartes de sport sur TikTok. Il replie soigneusement la feuille dans les coins et extrait chirurgicalement le carton, dans l’espoir de trouver une rareté – Aaron Rodgers, LeBron James, Mike Trout – se cachant à l’intérieur. “Stable, stable”, répète-t-il, alors qu’il dégaine une recrue autographiée Panini Prizm Justin Herbert, d’une valeur estimée à environ 2 000 $, de sa pochette en plastique avant de l’enfermer soigneusement dans un épais porte-cartes.

Caroselli n’est pas un ermite de longue date du magasin de cartes. Au lieu de cela, me dit-il, il s’est d’abord intéressé au secteur des cartes en écoutant les conseils de l’entrepreneur en série, YouTuber, et extraordinaire hustle-guy Gary Vaynerchuk, alias Gary Vee. Au cours de la dernière année, Vaynerchuk a publié des dizaines de vidéos sur sa chaîne YouTube prêchant sur la rentabilité du secteur des cartes de sport. L’objectif, comme toujours, est d’identifier certains athlètes dont les souvenirs associés prendront de la valeur à mesure que leur héritage grandira – si vous pensez que Luka Doncic est un MVP, c’est le moment idéal pour commencer à acheter des cartes de recrue Doncic.

Une fois que ces puissants courtiers des médias sociaux ont commencé à prendre d’assaut le marché, dit Caroselli, des gens comme lui n’ont pas tardé à suivre.

« Si vous me disiez il y a quatre ou cinq ans que vous collectionniez des cartes, je me dirais : ‘D’accord, c’est un peu bizarre.’ J’ai collectionné les cartes quand j’étais enfant, mais ensuite j’en ai grandi », dit-il. «Mais je pense que lorsque des gars comme Gary Vee ont parlé de cartes, elles sont devenues culturellement pertinentes. [That endorsement] va provoquer un boom.

Lorsque j’ai appelé Caroselli fin juin, il emménageait dans un tout nouveau bureau dans le nord de Philly. Ce récent diplômé du secondaire est l’heureux propriétaire de sa propre startup, appelée Vortex Sportscards, spécialisée dans une opération lucrative quelque peu ésotérique. Fondamentalement, Caroselli achète des boîtes de cartes scellées coûteuses sur Internet et les ouvre en direct sur Instagram ou TikTok. Les clients de Vortex Sportscards peuvent réserver certains packs à l’intérieur de l’étui pour un montant forfaitaire. (Comme, disons, 150 $.) Vous vous connectez, regardez Caroselli feuilleter les cartes et espérez que l’emplacement qui vous est attribué contiendra suffisamment de carton chatoyant pour dépasser le prix d’entrée. (Caroselli envoie les cartes à chacun des acheteurs après le flux.) Ou vous vous retirez et espérez avoir plus de chance la prochaine fois. C’est ce qu’on appelle une “casse de boîte”, et c’est l’une des nombreuses façons dont la collecte de cartes a infecté Internet.

Caroselli est loin d’être le seul jeune à travailler dans ce coin. La manie des cartes est brûlante et des milliers d’imprésarios tirent parti de cette ère déroutante et chaotique des médias sociaux pour insuffler une nouvelle vie à un passe-temps préhistorique.

« Tout le monde pense que les cartes sont cool maintenant. Tout le monde veut s’y mettre. Tous mes amis veulent se lancer et demandent à travailler avec moi », explique Caroselli. “C’est fou ce qui s’est passé en six mois.”

Il n’y a aucun moyen approprié d’articuler l’élan de vitesse de distorsion qui a rendu les cartes à nouveau pertinentes, alors à la place, laissez-moi vous parler de quelques chiffres. Fin avril, une carte de recrue LeBron James s’est vendue 5,2 millions de dollars dans un échange privé record. Ce genre de nouvelles était autrefois nouveau – les prix des cartes de sport, sur le haut de gamme, sont stables depuis des décennies – mais Sports Illustrated note que 23 des 24 transactions les plus chères de l’industrie des cartes de sport ont eu lieu depuis février 2020. C’est , en ce sens, une toute nouvelle tendance ; dans les années 80 et 90, des imprimeurs de cartes comme Topps et Upper Deck ont ​​inondé le marché de carton produit en série, ce qui a perturbé la dualité offre-demande et fait chuter la valeur de l’investissement de l’industrie. Tout cela semble être un lointain souvenir aujourd’hui, alors que personne ne sait vraiment jusqu’où les chiffres pourraient aller.

Le même zeitgeist s’est perpétué dans toutes les avenues du passe-temps de collection de cartes. En mai, Target a annoncé (puis annulé) une politique interdisant la vente de cartes Pokémon en raison du grand nombre de scalpers qui camperaient du jour au lendemain pour s’emparer d’un nouvel ensemble chaud. Il est facile de comprendre pourquoi : une boîte de rappel sous film rétractable de pochettes Pokémon a été vendue 360 ​​000 $ aux enchères en novembre dernier. Deux mois plus tôt, un set similaire avait changé de mains pour 198 000 $.

De nombreuses théories tentent de diagnostiquer la volatilité actuelle du marché des cartes. Beaucoup ont souligné la pandémie de coronavirus, qui a maintenu de nombreuses personnes isolées à la maison avec beaucoup de temps pour s’adonner à un nouveau passe-temps. Team Whistle, une société de diffusion sportive, a mené une étude au milieu de notre long hiver de quarantaine qui a révélé que 77% des millennials et de la génération Z ont ressenti le désir de s’engager avec “un contenu confortable qui leur donnera une pause dans l’actualité”, avec 73 % déclarent avoir dépensé de l’argent pour un passe-temps « au cours du dernier mois ». (La majorité du même échantillon a déclaré que la collecte de cartes était plus « confortable » que, disons, lire des bandes dessinées ou jouer à des jeux vidéo.)

Cet appétit se combine parfaitement avec l’économie instable, qui était en chute libre totale au début de la pandémie et a montré des signes d’une reprise chancelante en 2021. Avec une confiance érodée dans les systèmes financiers américains, de nombreuses personnes se tournent vers des moyens alternatifs – comme la crypto ou objets de collection – pour ranger leurs économies.

« La pandémie a amené beaucoup de gens à réévaluer leurs intérêts », explique Justin Goodman, un passionné de cartes de baseball anciennes qui anime le podcast centré sur les collectionneurs The Monster. « Collecter des cartes a apporté bonheur et réconfort aux gens à une époque caractérisée par beaucoup d’incertitude et de peur. Internet a donné aux gens un forum pour revenir directement sur la scène, lorsque le reste du monde a été fermé. C’était la façon de vivre par procuration.

L’autre élan est plus éthéré. Il y a simplement une excitation frénétique et anxieuse dans l’air pour la collecte de cartes, de la même manière que chaque mode insurgée pousse les gens à leurs extrêmes. Lors de sa confrontation ridicule avec Floyd Mayweather, le YouTuber Logan Paul s’est rendu sur le ring de boxe avec un PSA Grade 10 Charizard enroulé autour de son cou comme un morceau de Jésus. (Ceux-ci coûtent environ 200 000 $ sur le marché libre.) Post Malone a fait les gros titres de TMZ plus tôt cette année lorsqu’il a déposé des milliers de dollars sur les cartes Magic: The Gathering lors d’un salon professionnel à Los Angeles. (Il est également apparu dans Late Night With Seth Meyers enfilant une chemise sur le thème de Magic.) Rob Kardashian récupère des holographies de Tom Brady d’une valeur à six chiffres et participe aux ouvertures de boîtes de célébrités pour une œuvre caritative avec Steve Aoki. La collecte de cartes a été populaire dans le passé, mais c’est la première fois que le passe-temps est accompagné de cosignataires légitimes de la liste A – évacuant toute sa nerdiness latente.

Les tireurs de fil au sommet de l’industrie n’ont pas non plus ralenti. Les éditeurs de cartes continuent de faire grimper les prix de leurs produits avec des tirages limités et un vaste réseau de niveaux de qualité. Aujourd’hui, il est possible de dépenser 22 000 $ – au détail – pour une seule caisse de cartes de baseball. C’est cette rigueur artificielle qui alimente la viralité que quelqu’un comme Caroselli poursuit ; c’est amusant de regarder quelqu’un chercher de l’or, même si ce commerce devient inconvenant et excessif.

Cette attitude se reflète dans le reste des YouTubers et podcasteurs créant du nouveau contenu sur les cartes. Leurs vignettes sont en majuscules, montrant les chiffres astronomiques qu’ils ont trouvés dans leur dernière suite de boosters. « UNE DE MES MEILLEURES BOÎTES JAMAIS », lit-on, ponctué d’un emoji de flamme. « 2 000 $. »

Goodman est revenu à la collection de cartes de baseball à l’âge adulte, et il n’a aucun souvenir de la pure envie que la scène moderne des cartes peut inspirer. Lorsque tout le monde ouvre des packs en ligne, lorsque les réalités de la pénurie endémique vous pèsent sous tous les angles, vous pouvez commencer à ressentir une panique aveugle qui est bien plus intense qu’un voyage hebdomadaire dans le magasin de souvenirs local.

« Cela crée un sentiment d’urgence dont vous ignoriez l’existence auparavant. Dans le passé, vous cherchiez peut-être une carte que vous vouliez, mais vous ne saviez pas qu’il y avait 10 autres personnes qui faisaient la même chose », dit-il. “Si vous avez une compulsion pour les choses, cela peut certainement créer un climat où vous pouvez devenir obsédé beaucoup plus facilement, car il y a plus de débouchés pour cette énergie.”

Cela revient à la question persistante que j’avais pour tous les déménageurs et les shakers au milieu du boom des cartes. Lorsque les attentes de profit associées au carton doublent et triplent de valeur du jour au lendemain – lorsque Logan Paul transforme les Charizards en bijoux – quel impact cela a-t-il sur tous les jeunes qui regardent de côté ? Chaque zeitgeist finit par reculer ; si vous avez un certain âge, vous vous souvenez du règne des Beanie Babies, ou des bandes dessinées vintage, ou de l’enfer, de la montée en flèche des cartes de baseball dans les années 80 et 90.

Ainsi, alors que les objets de collection se métastasent via YouTube et TikTok – portant le sceau de l’approbation de Money Guys vérifiés comme Gary Vaynerchuk – je m’inquiète si une population impressionnable passe au-dessus de leur tête. Caroselli me dit qu’il a déjà reçu quelques e-mails de colère de mamans et de papas, dont les enfants ont volé leurs cartes de crédit pour devenir les derniers clients de Vortex Sportscards. « Quand ils m’envoient un e-mail [asking about the charges] Je me dis : ‘As-tu des enfants ? Peut-être leur parler », dit-il. « Je n’ai aucun moyen de savoir qui achète. »

Cela pourrait être la plus grande tragédie de la financiarisation accrue du passe-temps. La collecte de cartes est censée être réservée aux enfants. L’ensemble de cartes de basket-ball Fleer de 1986 – qui reste l’un des catalogues les plus appréciés de l’histoire de l’industrie – était à l’origine emballé avec un bâton de gomme. Les sociétés émettrices de cartes ont laissé ce marché derrière elles car elles se concentrent presque exclusivement sur les arnaqueurs. (Le Sporting News note que Topps a fixé le prix de sa boîte de cartes phare à 170 $ cette année. Bonne chance avec votre allocation.) Les pots-de-vin sont importants, mais n’avons-nous pas oublié pourquoi les gens aiment ce passe-temps en premier lieu ?

J’ai posé cette question à Nate Rico, un fan vétéran de Pokémon qui télécharge des ouvertures de pack sur YouTube depuis 2014, bien avant que la scène ne devienne suralimentée. Comme Caroselli, Rico passe son temps en ligne à déchirer le papier d’aluminium et à appeler toutes les cibles de grande valeur qu’il trouve en cours de route. Ces questions de responsabilité sont devenues plus pertinentes pour lui au cours de la dernière année, alors que cette scène gravite loin des amateurs et vers les profiteurs. Il est facile de comprendre pourquoi Rico s’adapte toujours à cette nouvelle normalité.

« Si je tire un ultra rare ou quelque chose comme ça, je mettrai la valeur dans le coin de ma vidéo. Et je l’ai fait bien avant que ce boom ne se produise. Mais je suis très, très prudent », dit Rico. « Mon contenu est quelque chose que je voudrais regarder et je veux le rendre amusant. C’est des trucs qui me rappellent quand j’étais enfant. J’ai construit mon classeur de cartes Pokémon quand j’étais enfant, et je fais exactement la même chose sur la chaîne.

C’est le refrain que Rico ne cesse de répéter tout au long de notre interview. C’est juste un gars qui aime les Pokémon, et les jours de salade lui manquent. Il me parle des années 2000 et du début des années 2010, quand il pouvait confortablement se rendre dans son grand magasin local, acheter quelques packs et les ouvrir tranquillement chez lui. Pas d’air du temps, pas de folie, pas de prix gonflés ahurissants, juste son zen privé. Les autres personnes qui ont adhéré à sa communauté n’aiment pas ce passe-temps depuis presque aussi longtemps que Rico, et il espère que Pokémon survivra à leur influence déstabilisatrice.

« Si votre objectif principal est de vendre des choses et que vous ne collectionnez pas, vous voyez probablement cela comme totalement positif », dit-il. “Mais en tant que personne qui collectionne les cartes depuis les années 90, c’est un énorme négatif.”

C’est le paradoxe de la renaissance des cartes : malgré les nombreuses personnes qui souhaitent que les chiffres continuent d’augmenter, il y en a quelques-uns qui attendent le jour où ils commenceront à baisser.