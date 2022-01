Pokémon Masters EX démarre 2022 en offrant 100 millions de gemmes aux joueurs

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’année ne fait peut-être que commencer, mais les fans de Pokémon Masters EX ont déjà de quoi s’enthousiasmer.

L’équipe de développement démarre la nouvelle année avec un cadeau spécial qui verra 100 millions de gemmes offertes aux joueurs. Quiconque se connecte au jeu d’ici le 8 janvier à 5h59 GMT sera automatiquement inscrit pour gagner une part du prize pool. Voici comment cela se déroulera :

Une fois la période d’inscription terminée et les gemmes attribuées, vous pourrez réclamer votre part entre le 13 janvier et le 13 février – assurez-vous de vous connecter ensuite pour voir ce que vous avez gagné.

Ce n’est pas tout, cependant, car une nouvelle bande-annonce a également été publiée pour célébrer tous les événements de l’année dernière (voir ci-dessus), et il y a beaucoup à voir et à faire si vous n’avez pas joué depuis un moment :

Les joueurs pourront ajouter des versions inspirées du Nouvel An de Volkner (Nouvel An 2022) & Electivire et Sabrina (Nouvel An 2022) & Chingling via les Volkner et Sabrina Seasonal Scouts, disponibles à partir de maintenant jusqu’au 18 janvier à 5h59 GMT.

Un événement d’histoire en jeu intitulé « Nouvel an et nouveaux amis » est également disponible jusqu’au 18 janvier à 5h59 GMT pour les joueurs qui ont terminé le chapitre 1 de l’histoire principale. Cet événement présente Volkner et Sabrina dans leurs tenues du Nouvel An alors qu’ils participent au tournoi de bataille du Nouvel An, une compétition où l’équipe avec la plus longue séquence de victoires est déclarée vainqueur.

Pour commémorer le Nouvel An, les joueurs qui se connectent au jeu avant le 16 janvier à 5h59 GMT recevront un cadeau de 3 000 Gemmes, tandis que les joueurs qui se connectent quotidiennement pendant cette période peuvent gagner jusqu’à 7 000 Gemmes supplémentaires.