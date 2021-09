Pokémon Mew Oreos se vendent des milliers de dollars sur Ebay

in

Image : La société Pokémon

Le meilleur programme d’argent rapide de l’année n’est pas le stock de GameStop, la crypto-monnaie ou la revente de consoles de nouvelle génération. C’est… Pokémon Oreos ? Les Oreos arborant des dessins de Mew, le Pokémon félin de type psychique, se vendent actuellement pour des centaines, voire des milliers de dollars sur eBay.

Attendez, il y a des Pokémon Oreos ?

Plus tôt ce mois-ci, Oreo a annoncé une édition limitée de ses biscuits sandwich signature avec des motifs sur le thème de Pokémon. La gamme complète d’offres est bien en deçà de la liste complète de 6 298 524 monstres de Pokémon, comprenant 16 Pokémon de plusieurs générations: Bulbasaur, Charmander, Cyndaquil, Dratini, Grookey, Jigglypuff, Lapras, Mew, Pancham, Pikachu, Piplup, Rowlett, Sableye, Sandshrew, Snivy et Squirtle.

Honnêtement, ce serait une collaboration inter-marques plutôt cool, si, vous savez, les employés de Nabisco (qui produit des Oreos) n’avaient pas fait une grève bien médiatisée depuis le début de l’été.

Désolé, ils se revendent pour combien ?

Parmi les 16 modèles disponibles, Mew est de loin le plus rare. Cette piste avec du matériel source; dans le jeu, Mew est un Pokémon exceptionnellement rare. En règle générale, il n’y en avait qu’un dans chaque jeu, et vous deviez utiliser quelque chose comme un GameShark ou un autre problème dans le jeu pour acquérir la créature insaisissable. Selon le site d’informations Pokémon Serebii, Mew a un taux de capture – la probabilité que votre Poké Ball réussisse à attraper un Pokémon – de 45. À titre de comparaison, un Poké chair à canon comme Rattata a un taux de capture de 255. Alors oui , le petit Pokémon violet à puissance psychique est Mew et loin entre les deux.

Cette rareté s’est maintenant reflétée dans le monde réel du commerce des cookies sur Internet. Le site d’enchères eBay regorge d’annonces avec des chiffres vraiment époustouflants : 20 $, 200 $, 623,33 $ (???), 2 000 $, et ainsi de suite, jusqu’à des sommes à cinq chiffres. Et ce ne sont pas toutes des listes de lits superposés, où quelque chose monte et languit sans offres pour l’âge d’un chien. En fait, au moment d’écrire ces lignes, une annonce, qui a reçu 34 offres, présente actuellement des offres de 13 300 $. (Le produit profite à des œuvres caritatives.) Beaucoup d’entre eux ont des dizaines de « observateurs », ou des personnes qui ont ajouté ces articles à leur liste de surveillance, indiquant leur intérêt à enchérir.

Selon le site de ressources alimentaires Eat By Date, les Oreos ont une durée de conservation de moins d’un mois.

Mais est-ce vraiment si surprenant ? Allez, c’est Pokémon ! Bien sûr, cela allait devenir incontrôlable et devenir un jeu de collectionneur avec des étiquettes de prix ridicules et un comportement inattendu. Stimulée par un certain nombre de facteurs, y compris les problèmes de production dus au covid-19, la société Pokémon ne peut pas imprimer des cartes assez rapidement pour répondre à la demande.

La rareté a également stimulé certains comportements physiques inacceptables. Rappelez-vous une vidéo virale du début de l’été, lorsque des dizaines d’acheteurs ont pris d’assaut un Walmart de Pennsylvanie à la cloche d’ouverture dans le but de marquer des cartes. (La cible a temporairement interrompu les ventes physiques de cartes Pokémon pour annuler les combats et autres comportements similaires.) Et la semaine dernière, à Hiroshima, au Japon, un homme a agressé puis volé une boîte de 150 cartes à un étudiant.

Je dois tous les attraper, je suppose, peu importe le prix.