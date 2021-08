Pokémon No : Niantic continue de décevoir la communauté avec son marketing

À l’heure actuelle, la plupart des joueurs de Pokémon Go ont entendu parler de la réduction des bonus pandémiques de Niantic et du boycott qui en a résulté. Cependant, Niantic semble avoir raté le mémo alors qu’il continue avec des événements en direct à travers les États-Unis malgré l’augmentation des cas de COVID. Cette décision est totalement irresponsable et, pour ma part, je pense que Niantic doit à sa communauté des excuses sincères, ainsi que des changements importants. Pokémon Go a été l’un des meilleurs jeux iPhone, mais ce ne sera pas pour longtemps si Niantic continue dans cette direction.

Boycott de Pokémon Go et réponse de Niantic

Le 5 août 2021, des dizaines de milliers de joueurs de Pokémon Go ont participé à une campagne de boycott et sur les réseaux sociaux, pour protester contre la réduction par Niantic des bonus pandémiques comme un rayon accru autour des Pokéstops et des gymnases aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Ce soir-là, Niantic a répondu en retardant toute décision jusqu’au 1er septembre, mais a promis d’impliquer les “dirigeants communautaires” dans les discussions.

“Nous rassemblons une équipe interfonctionnelle interne pour développer des propositions conçues pour préserver notre mission d’inspirer les gens à explorer le monde ensemble, tout en répondant aux préoccupations spécifiques qui ont été soulevées concernant la distance d’interaction. Nous partagerons les conclusions de ce groupe de travail en le prochain changement de saison dans le jeu (1er septembre). Dans le cadre de ce processus, nous contacterons également les dirigeants de la communauté dans les prochains jours pour nous rejoindre dans ce dialogue. “

Bien que beaucoup restent sceptiques quant à cette réponse, YouTuber et joueur de Pokémon Go ZoëTwoDots a confirmé que Niantic l’avait contactée en tant que membre de la communauté qui fournirait des commentaires à son groupe de travail. Pour ceux qui ne le savent pas, ZoëTwoDots a été présenté dans la perspective de Pokémon Go Fest 2021. Elle était également responsable de la lettre de la communauté qui a été partagée par de nombreux joueurs lors du boycott initial et a été l’une des premières à appeler Niantic pour sa faible réponse.

Juste pour vous tenir au courant, je fournirai, entre autres, des commentaires à la “Niantic Taskforce” très bientôt. J’ai rassemblé beaucoup de commentaires de la communauté et j’apprécie que chacun partage ses diverses expériences. En espérant que nous apportons des changements positifs durables pour tout le monde – ZoëTwoDots 🎀 (@_ZoeTwoDots) 17 août 2021

De nombreux joueurs continuent de boycotter Pokémon Go ou de jouer uniquement gratuitement au moins jusqu’en septembre, et bien que le bouleversement ait semblé s’estomper un peu, chaque fois que Niantic a publié depuis, y compris sur des comptes Ingress non liés, les joueurs ont inondé les commentaires. Beaucoup ont suggéré que Niantic retarde la résolution des problèmes dans l’espoir que la communauté se soit suffisamment calmée d’ici septembre pour que tout le problème puisse être balayé sous le tapis.

Heracross disparaît et la Nouvelle-Zélande se verrouille

Source : La Compagnie Pokémon

Juste après le boycott, Niantic a apporté un changement important à l’événement Ultra Unlock, deuxième partie, qui n’a fait que bouleverser davantage la communauté. L’exclusivité régionale Heracross était l’un des Pokémon présentés dans cet événement, et pour la première fois, sa variante Shiny était disponible.

Cependant, contrairement aux événements passés où de nouvelles variantes Shiny ont été introduites, Heracross a été entièrement supprimé des spawns sauvages. Même dans les zones où les joueurs pouvaient normalement rencontrer Heracross, la seule chance d’en attraper un était verrouillée derrière les raids.

Cela signifiait que les joueurs qui voulaient avoir une chance raisonnable d’attraper un Shiny Heracross devraient acheter beaucoup de passes de raid. Alors que Niantic insiste sur le fait que la suppression des bonus pandémiques visait à encourager les joueurs à faire de l’exercice, à explorer et à se connecter avec de vrais endroits à explorer, de nombreux joueurs ont souligné que les passes de raid à distance signifient que les joueurs peuvent payer pour jouer à domicile.

Ces changements resteront en vigueur jusqu’à ce que la Nouvelle-Zélande soit sortie du niveau d’alerte 4. Pour plus de détails, veuillez consulter : https://t.co/S3O3KxmIQM – Support Niantic (@NianticHelp) 18 août 2021

Niantic a affirmé à plusieurs reprises que la sécurité des joueurs était sa priorité absolue.

Pour aggraver les choses, le 17 août, Niantic a rétabli les primes pandémiques en Nouvelle-Zélande en réponse à un nouveau verrouillage. Bien que ce soit absolument la bonne décision, cela souligne qu’il ne s’agissait jamais d’aller de l’avant dans des domaines où il était sûr de le faire. Niantic a affirmé à plusieurs reprises que la sécurité des joueurs était sa priorité absolue, mais cela semble être loin de la vérité.

Les États-Unis, qui représentent moins de 5 % de la population mondiale, comptent actuellement plus de 20 % de tous les cas de COVID, mais ils restent la seule région où les bonus pandémiques ne sont plus disponibles. Il n’y a absolument aucune justification à la décision de Niantic de laisser les joueurs américains sans ces bonus, mais Niantic continue de faire quelque chose de bien pire à travers son marketing.

Niantic continue de prétendre que COVID est terminé

Au-delà de la réduction des bonus pandémiques, Niantic semble continuer comme si la pandémie était terminée. Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est une paire de hashtags que Niantic a poussés : #MeetYouOutThere et #TogetherWeRaid. Cela a commencé avant le Pokémon Go Fest 2021, au cours duquel Niantic a organisé plusieurs événements en direct en plus de l’événement virtuel mondial, mais n’a fait qu’empirer depuis.

Nous espérons que tout le monde passe un merveilleux “week-end d’événement communautaire!” #MeetYouOutThere #PokemonGOCommunityDay pic.twitter.com/zVgsr03VQ4 – Niantic, Inc. (@NianticLabs) 14 août 2021

Niantic a tweeté des images comme celles-ci à de nombreuses reprises à partir de ses différents comptes, mettant en vedette des joueurs principalement non masqués se réunissant pour Pokémon Go, Ingress et Harry Potter Wizards Unite. Au cours du week-end dernier, Niantic a organisé sept réunions de la communauté Niantic Explorer dans des villes des États-Unis, dont DC et New York. Comme si faire se rencontrer les joueurs dans ces villes surpeuplées ne suffisait pas, Niantic encourage les participants à se rassembler au sein de petites entreprises locales.

Si nous n’étions pas au milieu d’une pandémie mondiale, ce serait une façon amusante de passer l’après-midi avec des joueurs partageant les mêmes idées. Ce serait un bon coup de pouce pour les petites entreprises, ainsi qu’une excuse pour passer le week-end à jouer à Pokémon Go. Au lieu de cela, cela envoie un message mitigé sur la façon dont Niantic voit la pandémie. Ce comportement est grossièrement irresponsable et inexcusable.

Je n’ai pas joué du tout pendant la journée communautaire. Trop occupé à prendre soin des patients qui ont décidé de #MeetYouOutThere Veuillez mettre fin à votre stupide campagne “Covid is over” s’il vous plaît – RyanSwag (@SwgTips) 16 août 2021

La partie la plus déchirante de tout cela est peut-être que la démo cible de Pokémon est les enfants âgés de 6 à 11 ans. Au cours de la pandémie, on a beaucoup parlé du fait que les enfants sont moins susceptibles de contracter le COVID, mais la réalité est que les enfants sont touchés par Delta et que les hôpitaux pédiatriques américains commencent déjà à lutter contre ces cas. De plus, alors que les adultes peuvent choisir de se faire vacciner, il n’y a pas de vaccin approuvé pour les enfants de moins de 12 ans.

Niantic peut-il récupérer ?

Lorsque la pandémie a commencé, Niantic a apporté des changements drastiques à Pokémon Go qui ont permis de continuer à jouer de pratiquement n’importe où. Ces changements ont été salués et cités comme un exemple de la façon de gérer la pandémie. Cela a été si triste de voir Niantic détruire cette réputation au cours du mois dernier, mais encore plus démoralisante a été la façon dont Niantic a continué à promouvoir de grands rassemblements non masqués comme si de rien n’était.

Il y a eu près de 160 000 nouveaux cas de COVID aux États-Unis hier et 1 734 décès

La dernière fois que j’ai écrit sur ce sujet, j’avais suggéré à Niantic de s’inspirer d’un autre développeur de jeux, miHoYo. Il y a beaucoup que Niantic pourrait faire pour réparer la confiance brisée avec sa base de joueurs. La société pourrait fournir des outils permettant à chaque joueur de donner son avis. Il pourrait prendre en compte les joueurs handicapés, les joueurs des zones rurales et ceux qui sont toujours à risque de COVID. Il pourrait être direct et transparent dans la communication des changements.

Cependant, la première étape devrait être des excuses publiques. Il y a eu près de 160 000 nouveaux cas de COVID aux États-Unis hier et 1 734 décès, et Niantic continue de pousser les joueurs à quitter leur domicile, à se rassembler dans des villes surpeuplées et à risquer de s’ajouter à ce nombre de cas. Les hôpitaux de tout le pays ont du mal à suivre et à refuser des patients alors que les unités de soins intensifs se remplissent. Ce n’est pas quelque chose qui peut simplement être balayé sous le tapis ou ignoré. Si Niantic veut avoir une chance de recouvrer sa réputation, il doit reconnaître publiquement son erreur et s’excuser auprès des joueurs.