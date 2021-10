Pokémon revient au défilé de la fête de Macy de cette année avec un ballon spécial Pikachu et Évoli

Image: La société Pokemon

Il reste un peu plus d’un mois avant le début du défilé de Thanksgiving de Macy de cette année, et The Pokémon Company a confirmé qu’elle sera présente avec son propre ballon.

L’événement de cette année, qui aura lieu une fois de plus à New York, sera la 95e édition du défilé annuel. Alors que Pikachu est apparu sous forme de ballon à plusieurs reprises, devenant même l’une des stars principales de l’affiche de l’événement de 2014, le ballon Pokémon de cette année mettra en vedette deux personnages préférés des fans.

Eevee rejoint Pikachu pour le 95e défilé de Thanksgiving de Macy ! Vous ne pouvez pas manquer ce nouveau ballon ! @Macys #MacysParade pic.twitter.com/dChVJN1nli – Pokémon (@Pokemon) 18 octobre 2021

C’est vrai, Eevee rejoindra Pikachu pour le spectacle 2021, le couple volant dans le ciel sur un traîneau en forme de Poké Ball. Magique.

La gamme 2021 comprend Grogu de Star Wars, Sonic the Hedgehog, Spongebob Squarepants et même Goku de Dragon Ball.

Serez-vous à l'écoute de l'événement de cette année le 25 novembre ? Serez-vous présent à New York ?