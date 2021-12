Pokémon Shining Pearl battu en seulement 15 minutes sans combat

Regardez heureux tous ces Pokémon, vous ne verrez aucun d’entre eux pendant la course du record du monde – seulement vide. Capture d’écran: The Pokémon Company

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ont été qualifiés de « totalement brisés » par certains coureurs de vitesse, et cette brisure a atteint sa conclusion logique : un temps record de moins de 20 minutes pour le jeu final. Il y a environ une semaine, ce temps record était de 51 minutes.

Brilliant Diamond et Shining Pearl ont reçu un accueil mitigé, c’est le moins qu’on puisse dire. Certains fans ont décrit les remakes à nu, et un nombre important de problèmes ont entravé la sortie du jeu. Malgré tout cela, beaucoup d’autres ont profité d’un retour confortable dans le Sinnoh de leur jeunesse. Cependant, les deux groupes doivent reconnaître que les jeux présentent de sérieux problèmes techniques, alors qu’ils peuvent être terminés en un peu plus de 15 minutes. Quelque chose que vient de réaliser Speedrunner et VTuber, Carolio.

Pokémon est toujours l’une des séries les plus populaires dans les communautés de course de vitesse et de défi. C’est nostalgique du public, les stratégies sont radicalement différentes du jeu normal et la quasi-maîtrise des systèmes de combat et de jeu exposés est légitimement impressionnante. Cependant, rien de tout cela n’est pertinent dans le speedrun optimal Brilliant Diamond et Shining Pearl, qui passe la majorité de son temps dans les cinématiques du début du jeu, à jouer avec les menus et à traverser un vide noir, tout cela est expliqué dans une excellente vidéo de Pokémon. YouTuber et speedrunner SmallAnt.

Les temps records précédents, qui avaient été établis par le speedrunner Werster, reposaient sur un problème d’empilement de menus, qui permet au joueur de geler le jeu et de contourner de grandes étendues de terres totalement non perturbées par les Pokémon, les entraîneurs et les cinématiques embêtantes. Fondamentalement, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl suspendent leur état mondial pendant que les menus sont ouverts. En saisissant les boutons ZR et ZL dans le menu Pokémon, vous pouvez ouvrir un deuxième menu en plus de votre menu actuel. Lorsque vous fermez le premier menu, le jeu libère votre personnage et vous permet de vous déplacer, mais comme le deuxième menu est ouvert, l’état du monde est toujours en pause. Cela vous permet de vous frayer un chemin à travers Sinnoh sans vous soucier du monde.

La course de Werster l’oblige en fait à combattre des entraîneurs, contrairement au record actuel. Depuis sa course de 33 minutes, une nouvelle astuce a été découverte impliquant la canne à pêche du jeu. En liant la canne à pêche à deux emplacements d’objets rapides différents, vous pouvez interrompre pratiquement tout ce que vous voulez, ce qui gèle (encore une fois) le jeu. Rejeter la zone de texte résultante reprendra les choses.

Si vous parlez à un PNJ en particulier qui pousse le personnage du joueur, vous pouvez efficacement stocker le push jusqu’à ce que vous fermiez sa boîte de dialogue à l’aide du problème de menu. Si vous êtes poussé en sautant par-dessus un rebord, vous serez projeté dans le ciel, ce qui vous permettra de marcher sur la carte et dans le vide noir.

Une fois dans le vide noir, vous pouvez marcher jusqu’à la Ligue Pokémon, sauvegarder votre partie et charger votre personnage sous la carte. Une fois que vous vous dirigez vers un déclencheur de cinématique, le jeu vous téléporte directement à la Ligue elle-même. Avec quelques problèmes de menu supplémentaires, des cannes à pêche et des téléportations de sauvegarde, vous pouvez vous frayer un chemin dans l’Elite 4. Ici, vous interrompez chaque animation d’entrée dans la Ligue Pokémon avec la canne à pêche, que vous reprenez ensuite à l’autre bout de la pièce, ce qui vous permet de traverser le mur et de traverser totalement indemne, jusqu’à ce que vous atteigniez le Hall of Fame. Il n’y a qu’une seule bataille dans toute la course.

L’histoire du speedrunning YouTuber et utilisateur de Reddit EZscape affirme qu’avec cet itinéraire, Brilliant Diamond et Shining Pearl ont atteint sa « barrière de la dernière minute ». La dernière minute est l’endroit où les changements majeurs apportés au routage d’un speedrun s’arrêtent généralement, car il n’y a aucun moyen d’accélérer les choses de manière significative.

Il faudrait généralement des années pour qu’un jeu comme celui-ci atteigne sa barrière de la dernière minute. Le fait que cela ait été fait en moins d’un mois témoigne à la fois du dévouement de la communauté et de la rupture totale des jeux.