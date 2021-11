Pokémon Shining Pearl terminé en moins d’une heure par speedrunner

Un speedrunner a terminé Pokémon Shining Pearl en un peu moins d’une heure.

Comme l’a vu pour la première fois Techraptor, un speedrunner bien connu dans les cercles Pokémon nommé Werster a terminé Shining Pearl en 50 minutes et 36 secondes. Oui, à peine une semaine après la sortie du RPG et les gens le parcourent déjà comme si de rien n’était.

« Les remakes sont tellement cassés que vous pouvez les battre en moins d’une heure », a déclaré Werster dans la description de la vidéo YouTube. « Félicitations à la communauté des coureurs de vitesse autour de ce jeu, la semaine dernière a été formidable et tant de personnes différentes ont contribué à tant de choses dans ce jeu en si peu de temps. Cela a été fantastique.

Vous pouvez regarder le speedrun complet de Pokémon Shining Pearl par Werster ci-dessous. Ne clignez pas des yeux, cependant, ou vous manquerez probablement cinq astuces nécessaires pour réussir cette course.

Pokemon BD/SP moins d’une heure. Et s’approchant beaucoup plus bas que cela. Voici une vidéo de la course complète : https://t.co/Pf4BQUVoOy – werster (@wersterlobe) 26 novembre 2021

Ce qui est particulièrement impressionnant à propos de ce speedrun, c’est que puisque la Shining Pearl est si nouvelle, des temps encore plus rapides devraient arriver bientôt. La communauté trouvera sans aucun doute des tas d’autres sauts et astuces dans les jours, les semaines et les années à venir.

Si vous êtes plutôt Pokémon GO, nous avons un tas de guides de raid pour vous aider dans votre mission d’être le meilleur. Comme comment contrer Zapdos, Articuno, Moltres, Regice, Regirock et Registeel pendant les raids.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

‘Pokémon GO’: Cliff Guide – Meilleurs compteurs