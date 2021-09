Pokémon TCG Live arrive bientôt sur votre iPhone et Mac

The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui un tout nouveau jeu pour les appareils iOS et macOS. Pokémon TCG Live est une nouvelle application de jeu de cartes à collectionner bientôt disponible pour tous les utilisateurs.

Sorti en tant que jeu gratuit, Pokémon TCG Live marque la première fois que le Pokémon TCG sera jouable sur smartphones en plus des tablettes, PC et Mac.

L’annonce intervient alors que The Pokémon Company International poursuit sa célébration d’un an du 25e anniversaire de la marque.

« En repensant aux 25 merveilleuses années de Pokémon, nous nous souvenons une fois de plus de la façon dont le jeu de cartes à collectionner Pokémon a toujours été un pilier solide de la franchise et apprécié des jeunes et des entraîneurs vétérans », a déclaré Barry Sams, vice-président de le JCC Pokémon à The Pokémon Company International. « Pokémon TCG Live ira de pair avec la version sur table que les fans connaissent et adorent, et accueille une nouvelle ère de jeu numérique où les formateurs du monde entier peuvent jouer ensemble quelle que soit leur plate-forme préférée. »

Pokémon TCG Live est conçu pour permettre aux débutants d’apprendre facilement à jouer au jeu tout en offrant de nouveaux défis aux joueurs existants pour tester et améliorer leurs compétences. Les joueurs pourront profiter de certaines de leurs activités préférées du JCC Pokémon, notamment la construction de decks et la lutte contre d’autres Dresseurs du monde entier. Ils pourront également personnaliser leur expérience avec des avatars personnalisables et des accessoires Pokémon TCG, participer à des quêtes quotidiennes, et plus encore. De plus, Pokémon TCG Live continuera à être mis à jour avec de nouveaux contenus et fonctionnalités après son lancement.

The Pokémon Company International ne fournit pas de date de sortie, mais indique que les joueurs pourront participer au lancement progressif du mobile au Canada et à la bêta ouverte mondiale pour PC et Mac plus tard cette année.

Mercredi, The Pokémon Company publiera également une autre application pour les propriétaires d’iPhone et d’iPad avec Pokémon UNITE, dont vous pouvez en savoir plus ici.

Découvrez la vidéo en avant-première de Pokémon TCG Live :

