Pokémon TCG Live pour iOS et Mac reporté à 2022

En septembre, The Pokémon Company International a annoncé un tout nouveau jeu pour les appareils iOS et macOS appelé Pokémon TCG Live. Le jeu qui allait avoir une version bêta pour PC et Mac et un lancement en douceur au Canada à la fin de l’année a été retardé.

Cette information a été confirmée par la page Twitter du JCC Pokémon, qui se lit comme suit :

Pour offrir aux dresseurs une expérience plus raffinée, le lancement progressif de Pokémon TCG Live au Canada et la version bêta ouverte mondiale pour ordinateur de bureau ont été déplacés vers 2022. Nous aurons bientôt plus à partager sur le calendrier de cette période de test et du lancement complet de Pokémon TCG Live.

Selon les informations précédentes, le jeu est conçu pour permettre aux débutants d’apprendre facilement à jouer tout en offrant de nouveaux défis aux joueurs existants pour tester et améliorer leurs compétences. Les entraîneurs pourront profiter de certaines de leurs activités préférées du JCC Pokémon, y compris la construction de decks et la lutte contre d’autres personnes à travers le monde.

Ils pourront également personnaliser leur expérience avec des avatars personnalisables et des accessoires Pokémon TCG, participer à des quêtes quotidiennes, et plus encore. De plus, Pokémon TCG Live continuera d’être mis à jour avec de nouveaux contenus et fonctionnalités après son lancement.

Voici comment la société a annoncé Pokémon TCG Live il y a quelques mois :

Alors que nous regardons en arrière sur 25 merveilleuses années de Pokémon, nous nous souvenons une fois de plus de la façon dont le jeu de cartes à collectionner Pokémon a toujours été un pilier fort de la franchise et aimé par les jeunes et les vétérans formateurs », a déclaré Barry Sams, vice-président de la Pokémon TCG à The Pokémon Company International. « Pokémon TCG Live ira de pair avec la version sur table que les fans connaissent et adorent, et accueille une nouvelle ère de jeu numérique où les formateurs du monde entier peuvent jouer ensemble quelle que soit leur plate-forme préférée.

À partir de maintenant, le dernier jeu de la franchise est Pokémon UNITE, disponible pour les smartphones et les appareils Nintendo Switch.

