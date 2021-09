Pokemon the Movie: Secrets of the Jungle sera diffusé sur Netflix en octobre

The Pokemon Company International et Netflix ont annoncé aujourd’hui que le prochain film d’animation de la franchise Pokemon sera diffusé sur Netflix dans le monde entier, à l’exception du Japon, de la Chine et de la Corée, le 8 octobre 2021.

Révélé pour la première fois en novembre, Pokemon le film : Les secrets de la jungle est le 23e film d’animation de la franchise.

La première bande-annonce internationale officielle du film est sortie aujourd’hui et vous pouvez la regarder ci-dessus. Il contient deux chansons originales écrites et enregistrées par l’artiste musical Cyn pour le film.

Au cas où vous l’auriez manqué la première fois, voici le synopsis :

Au plus profond de la forêt d’Okoya, le Pokémon mythique Zarude vit en troupe et maintient une règle stricte qui interdit aux étrangers d’entrer sur leur territoire. Ailleurs dans la jungle vit Koko, un garçon humain élevé par un Zarude solitaire qui a quitté la troupe. Koko a grandi sans jamais douter qu’il est un Zarude. Mais un jour, une rencontre fortuite avec Ash et Pikachu laisse Koko avec son premier ami humain. Est-il vraiment un Pokémon ? Ou est-il, en fait, un humain ? Lorsque le danger menace la jungle, les liens entre Pokémon et humains – et l’amour entre parents et enfants – seront mis à l’épreuve.

Pour célébrer l’annonce, à partir d’aujourd’hui, les joueurs pourront recevoir Dada Zarude et Shiny Celebi, tous deux présentés dans le film, dans leurs jeux Pokemon Sword ou Pokemon Shield en s’inscrivant aux notifications par e-mail du Pokemon Trainer Club. Les joueurs qui s’inscrivent de cette manière avant le 25 septembre recevront un e-mail du Pokemon Trainer Club contenant un code de distribution pour les deux Pokémon le 7 octobre.

Les fans peuvent également s’attendre à un croisement avec Pokemon GO célébrant le lancement mondial du film sur Netflix.