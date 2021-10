Pokémon transforme Katy Perry, J Balvin et Post Malone en cartes

Katy Perry, J Balvin et Post Malone, vous êtes basique. Image : La société Pokémon

Célébrant le lancement de Pokémon 25: The Album la semaine dernière, The Pokémon Company s’est moqué d’un trio de cartes à collectionner présentant des versions animées des artistes Katy Perry, J Balvin et Post Malone avec divers partenaires de monstres de poche. Aucune d’entre elles n’est de vraies cartes physiques, mais bon sang, elles devraient l’être.

Pokémon 25: The Album est l’aboutissement du partenariat d’un an entre Universal Music et The Pokémon Company célébrant le 25e anniversaire de la célèbre série de jeux vidéo RPG. Cela a commencé avec Katy Perry, dont la chanson de l’équipe Pikachu « Electric » est restée dans ma tête pendant des mois. Après l’annonce initiale du P25, Post Malone a donné un concert virtuel mettant en vedette une multitude de monstres de poche différents. Enfin, le chanteur colombien J Balvin nous a joué la semaine dernière avec la sortie de sa chanson « Ten Cuidado », qui est tout autant un ver d’oreille que la chanson de Katy Perry.

Pour célébrer les trois artistes les plus populaires de l’album, The Pokémon Company a créé trois cartes d’apparence officielle mettant en vedette Katy, Post et M. Balvin.

La grande fan de Pokémon, Katy Perry, doit paniquer à cause de cette image promotionnelle. Image : La société Pokémon

Chaque carte est de base, chacune a 180 points de vie et chacune est une carte V. Dans le coin inférieur gauche de chaque carte se trouve un petit logo P25 et ce qui ressemble à un numéro de carte mais représente en réalité l’anniversaire de l’artiste présenté. L’anniversaire de Katy Perry est le 25 octobre, celui de Balvin le 7 mai et celui de Post Malone le 4 juillet.

G/O Media peut toucher une commission

Postez Malone et ses amis à côté de ma nouvelle carte Charizard préférée. Image : La société Pokémon

Malheureusement pour les fans avides du jeu de cartes à collectionner Pokémon, ce trio de cartes croisées ne sont actuellement pas des objets physiques que vous pouvez acheter. Nous avons contacté The Pokémon Company pour voir si d’autres plans sont en cours pour ces conceptions, mais pour l’instant, il ne s’agit que d’un trio d’images promotionnelles intéressantes que vous pouvez télécharger à partir du site Web de musique P25. Les fans entreprenants pourraient simplement les imprimer, bien sûr, ou trouver quelqu’un sur un site comme Etsy pour le faire pour vous.