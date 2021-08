Pokémon TV est maintenant disponible sur l’eShop de Switch

Nintendo Switch manque d’applications pour divers services de streaming majeurs, mais un assez gros est en ligne aujourd’hui. Télé Pokémon, l’application qui propose de nombreuses séries, spéciaux et rediffusions de championnats compétitifs de haut niveau, est désormais en ligne sur le Switch eShop.

Il est désormais téléchargeable gratuitement dans le monde entier et, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, il devrait compléter les applications équivalentes sur les téléphones et les tablettes. Nous l’avons lancé sur un commutateur britannique, et bien que vous puissiez vous connecter avec un compte pour une expérience plus personnalisée, vous pouvez également simplement vous connecter en tant qu’invité et regarder n’importe quoi gratuitement. Cela semble accrocheur et vous pouvez également activer les sous-titres si nécessaire.

C’est un bel ajout pour le système ; faites-nous savoir si vous avez l’intention de l’essayer!