Pokémon Unite a déjà une date de lancement mobile et est beaucoup plus proche que prévu | Jeux

Pokémon Unite a tous les atouts pour devenir un phénomène de masse et les développeurs ont déjà donné une date de sortie pour ce jeu sur Android et iOS. Cette date serait plus tôt que tout le monde ne le pensait.

Pokémon est un phénomène qui ne se démode pas et c’est grâce à la forme caméléon que la saga mythique du jeu vidéo a en s’adaptant aux utilisateurs. La grande surprise d’aujourd’hui a été l’annonce que Pokémon Unite arrivera sur les appareils mobiles Android et iOS.

Cette nouvelle a été très bien accueillie par les utilisateurs. Pokémon Unite a des mécanismes assez différents de ce à quoi nous sommes habitués dans l’univers Pokémon. Le jeu ressemble plus à un MOBA qu’à tout autre jeu Pokémon.

À ce jour, il n’était disponible que sur Nintendo Switch, où il a recueilli de bonnes critiques grâce à sa simplicité et à son jeu gratuit. Bien sûr, bien qu’il soit gratuit, il comporte des microtransactions dans le jeu lui-même.

Pour inciter les utilisateurs à télécharger le jeu, ce que Nintendo a fait est de générer une série de récompenses qui dépendront directement du nombre d’utilisateurs qui le réservent. Ces réservations, contrairement à ce à quoi on est habitué, ne coûteront pas d’argent.

En fait, les réservations peuvent être effectuées directement depuis la boutique d’applications Android et iOS. Les récompenses sont au nombre de deux en particulier, si 2 500 000 réservations sont obtenues, les utilisateurs qui les auront effectuées recevront un Pikachu.

Tandis que, Si les réserves sont doublées à 5 000 000 millions, les utilisateurs recevront un costume spécial avec lequel ils pourront habiller Pikachu; le costume particulier s’appelle Pikachu Matsuri. De plus, tous les utilisateurs possédant une Nintendo Switch pourront lier le compte.

Le premier jeu Pokémon pour Nintendo Switch est une réinvention du premier grand succès de la saga. Plongez dans la peau d’un dresseur et commencez un voyage dans lequel vous attraperez et entraînerez de nombreux Pokémon. Vous pouvez transférer votre Pokémon depuis Pokémon GO.

L’avantage de lier le compte Nintendo Switch à l’appareil mobile est que les progrès réalisés sur les deux appareils sont partagés. Ainsi, l’utilisateur peut avoir tout ce qu’il fait synchronisé et ne pas perdre ce qu’il a réalisé à tout moment.

Ceux de Pokémon ont fixé la date de sortie pour Android et iOS au 22 septembre. Cela signifie que dans moins d’un mois, les téléphones portables pourront profiter de Pokémon Unite, il est fort probable que cela devienne un phénomène de masse.