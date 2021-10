Pokémon Unite a été mis à jour, voici les notes de mise à jour complètes

Parallèlement à la nouvelle mise à jour présentant Greedant et du contenu d’Halloween, la dernière mise à jour pour la Nintendo Switch et le MOBA mobile Pokémon Unis comprend également beaucoup d’équilibrage.

Comme d’habitude, certains Pokémon ont été nerfés, tandis que d’autres ont reçu des augmentations de statistiques. Cette dernière mise à jour fait passer la construction du jeu à la version 1.2.1.8 et inclut également des corrections de bogues et de texte, des mises à jour d’événements et de boutiques, etc.

Voici les notes de mise à jour dans leur intégralité, avec l’aimable autorisation du site officiel du jeu :

Ver. 1.2.1.8

Halloween au stade Mer !

Mer Stadium prend un nouveau look amusant pour un temps limité ! Pendant ce temps, les citrouilles peuvent être utilisées à la place des objets de combat dans le stade Mer. Lancez ces citrouilles sur les Pokémon adverses pour les coller sur la tête de ces Pokémon !

Tromper ou UNIR !

Corrections de bugs Corrections de texte Mises à jour d’événements Mises à jour de la boutique

Si l’application n’a pas été mise à jour sur votre appareil, veuillez redémarrer l’application pour appliquer cette mise à jour.

Des modifications ont été apportées à certaines statistiques et mouvements Pokémon pour ajuster l’équilibre de Unite Battles.

Des détails

Pikachu: Tonnerre

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Pikachu: Volt Tacle

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Slowbro: Amnésie

Temps de recharge réduit. La restauration des HP a augmenté.

Gengar

Blastoise: Pompe hydraulique

Les dégâts infligés aux Pokémon adverses ont diminué.

Blastoise: Bec d’eau

Blastoise: Unite Move: Hydro Typhoon

Les dégâts infligés aux Pokémon adverses ont diminué.

Florizarre: Giga Drain

Effets sur l’utilisateur affaiblis. La restauration des HP a diminué.

Florizarre: Faisceau solaire

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Lucario

Les statistiques suivantes ont été réduites : Attaque

Lucario: Inébranlable

Lucario: Unite Move : Aura Cannon

Garchomp: Attaque de base

Vitesse d’attaque de base augmentée.

Garchomp: Ruée du Dragon

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Zeraora: Charge sauvage+

Cramoran: Se plonger

Serre-flamme: Ailes de coup de vent

Absolu: Sucker Punch

Stade Remoat: Zapdos

L’énergie d’Aeos fournie en cas de défaite a diminué.

Stade Remoat: Drednaw

Effet une fois vaincu affaibli. Exp. Les points fournis en cas de défaite ont diminué.

Stade Remoat: Rotom

Les statistiques suivantes ont été augmentées : Attaque, Vitesse de déplacement des PV modifiée. Effet qui rend les zones de but sans défense renforcées.

Que pensez-vous de cette dernière mise à jour – l’avez-vous déjà essayée sur Nintendo Switch ou mobile ? Votre favori a-t-il été nerfé ou amélioré ? Laissez un commentaire ci-dessous.