Pokémon Unite a été mis à jour, voici les notes de mise à jour complètes

Image : Pokémon

Même si Pokémon s’unissent est sans doute beaucoup plus accessible que votre MOBA moyen, cela ne le rend pas moins compliqué lorsqu’il s’agit de peaufiner l’équilibre du jeu.

Comme tous les jeux sous cette bannière, Unite a reçu des ajustements d’équilibre à chaque mise à jour pour garantir que la concurrence reste équitable à tout moment. Dans le dernier patch – qui ajoutait la prise en charge des appareils mobiles et des fonctionnalités de jeu croisé, le développeur a déployé une pile de modifications des statistiques et des mouvements de Pokémon.

En dehors de cela, il existe également divers autres ajustements tels que des corrections de bugs, des ajustements de l’interface utilisateur et même une mention de la façon dont les pré-enregistrements de la version mobile ont dépassé la barre des cinq millions. Voici les notes de mise à jour dans leur intégralité, avec l’aimable autorisation du site officiel du jeu :

Ver. 1.2.1.3

Plus de cinq millions de préinscriptions atteintes pour la version mobile

Tous ceux qui jouent à la version mobile du jeu recevront des billets Aeos, une licence Unite : Pikachu et Festival Style : Pikachu en cadeau pour avoir atteint cette étape de préinscription !

Remarque : ces cadeaux peuvent également être utilisés sur la version Nintendo Switch du jeu en associant votre compte.

Nouveau Battle Pass : Galactic Ghost 094

Ce nouveau pass de combat comprend des objets sur le thème de l’espace tout droit sortis d’une galaxie pleine d’étoiles scintillantes.

Nouvelle fonctionnalité : unir les escouades

AUTRES MISES À JOUR

Mission spéciale ajoutée pour recevoir la licence Unite pour Zeraora. Nouvel événement ajouté pour les objets en attente. Nouvelle fonctionnalité de guide de combat ajoutée au jeu. Nouvelle fonctionnalité Spectate ajoutée au jeu. “Bon travail!” les distinctions peuvent désormais être décernées pendant la bataille. Nouvelle fonctionnalité de mode hors ligne ajoutée à la version Nintendo Switch. Boutique mise à jour. Bugs corrigés. Problèmes de texte corrigés. Interface utilisateur ajustée. Modifications apportées à certains modèles d’articles de mode de formateur.

Des modifications ont été apportées à certaines statistiques et mouvements Pokémon pour ajuster l’équilibre de Unite Battles.

Des détails

Absolu: Coup de nuit

Temps de recharge réduit. Zone d’effet ajustée.

Absolu: Sucker Punch

Temps de recharge réduit. Durée de la condition imparable pendant l’utilisation du mouvement augmentée

Zeraora: barre oblique

Le nombre d’attaques a diminué. Dégâts de chaque attaque augmentés.

Zeraora: Étincelle

Allongé le temps alloué entre les utilisations pour rendre le déménagement plus facile à utiliser. Le nombre d’attaques dans le combo Charge sauvage augmentera désormais même si le joueur effectue une attaque de base en utilisant Spark.

Zeraora: Charge sauvage

Temps de recharge réduit. Les dégâts subis par l’utilisateur pendant l’utilisation de ce mouvement sont réduits.

Dracaufeu: coup de poing

Cible(s) affectée(s) par la brûlure ajustée.

Dracaufeu: Lance-flammes

Augmentation de la vitesse de déplacement renforcée.

Dracaufeu: Déflagration

Dracaufeu: Unite Move (Slam Sismique)

Ce mouvement a été modifié comme suit : l’utilisateur a-t-il saisi un Pokémon de l’équipe adverse et l’a projeté au sol depuis les airs. Pendant une courte période par la suite, l’utilisateur peut se déplacer librement sur les obstacles. Pendant que ce mouvement d’unité est utilisé, les attaques de base de l’utilisateur infligent des dégâts accrus et laissent les Pokémon adverses brûlés. De plus, lorsque l’utilisateur inflige des dégâts à un Pokémon adverse, l’utilisateur récupère des HP. Le taux de charge Unite Move a diminué. Correction d’un bug affectant le timing possible pour terminer ce mouvement.

Florizarre: Giga Drain

Réduction des dégâts augmentée.

Florizarre: Danse des pétales

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés. Temps de recharge réduit. Augmentation de la vitesse de déplacement renforcée.

Cendrillon: Boule Pyro

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés. Temps de recharge réduit.

Cendrillon: Charge de flamme

Cendrillon: Unite Move (Blazing Bicycle Kick)

Correction d’un bug qui se produisait lorsque le mouvement ne s’activait pas.

Cendrillon: Blaze

La synchronisation de l’effet de capacité a été ajustée.

Serre-flamme

Serre-flamme: Mouche

Temps de recharge réduit. Augmentation de la vitesse de déplacement aérien renforcée.

Serre-flamme: Unite Move (Balayage de flammes)

Le taux de charge Unite Move a été augmenté.

Garchomp

Défense et Sp. Def augmentée.

Garchomp: Peau rugueuse

Ajustement du temps entre les occurrences du déclenchement de l’effet de cette capacité.

Greninja

Attaque et PV max diminués.

Greninja: écran de fumée

Correction d’un bug provoquant le déclenchement de l’effet Smokescreen+ avant même que le mouvement ne soit mis à niveau.

Greninja: Équipe de double

Amélioration du mouvement des copies illusoires.

Greninja: Shuriken d’eau

Correction d’un bug affectant la diminution de la vitesse de déplacement du Pokémon adverse.

Greninja: Unite Move (Waterburst Shuriken)

Ajustement du mouvement pour lui permettre de se déclencher plus rapidement.

Greninja: torrent

Augmentation de l’attaque affaiblie.

Wigglytuff:

Niveau maximum Sp. L’ATT a diminué.

Wigglytuff: Broyer

Les dégâts infligés aux Pokémon adverses ont diminué.

Wigglytuff: Lueur éblouissante

Les dégâts infligés aux Pokémon adverses ont diminué.

Wigglytuff: Chanter

Correction d’un bug affectant les Pokémon adverses endormis par ce mouvement.

Wigglytuff: Charme mignon

Ajustement du temps entre les occurrences du déclenchement de l’effet de cette capacité.

Cramoran: Attaque boostée

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Cramoran: Le surf

Les dégâts infligés aux Pokémon adverses ont diminué.

Cramoran: Se plonger

Cramoran: Unite Move (Missile Gatling Gulp)

Les dégâts infligés aux Pokémon adverses ont diminué.

Lucario: Coup de poing de mise sous tension

Les dégâts infligés aux Pokémon adverses ont diminué.

Lucario: Combat rapproché

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés. Le nombre d’attaques a augmenté.

Lucario: Combat rapproché+

Correction d’un bug affectant les dégâts de ce mouvement.

Alolan Ninetales: Tempête De Neige

Modification de la façon dont le mouvement inflige des dégâts après que le blizzard ait heurté un obstacle.

Alolan Ninetales: Unite Move (boule à neige)

Alolan Ninetales: Avertissement de neige

Eldegoss: Coton Garde

Correction d’un bug affectant la récupération des HP à la fin du déplacement.

Eldegoss: Tornade de feuilles

Amélioration des effets du mouvement et ajustement du mouvement pour qu’il corresponde à la sensation des commandes.

Gardevoir: Attaque boostée

Correction d’un bug affectant les dégâts de ce mouvement.

Gardevoir: psychoc+

Ronflex: Bâiller

Correction d’un bug affectant les Pokémon adverses endormis par ce mouvement.

Gengar: Lécher

Correction d’un bug qui se produisait lorsque des Pokémon adverses étaient attirés vers l’utilisateur. Correction d’un bug affectant le timing de ce mouvement.

M. Mime: Barrière

Ajusté le mouvement de sorte que lorsqu’il est mis à niveau, il recharge ses utilisations de réserve au maximum.

M. Mime: Échange de garde

Correction d’un bug affectant l’échange de Défense.

croûte

Ajustement de la zone de contact du Pokémon.

Slowbro: Attaque de base

Correction d’un bug qui faisait que les attaques de base et les attaques boostées diminuaient le Sp. Déf du Pokémon adverse.

Slowbro: Le surf

Ajustement de la zone d’effet.

Machamp: Mouvement d’unité (coup de barrage)

Correction d’un bug avec l’effet de poussée. Correction d’un bug avec le mouvement utilisé sur les tremplins de superjump.

Blastoise: Essorage rapide

Correction d’un bug à cause duquel les attaques effectuées pendant la rotation diminuaient la vitesse de déplacement des Pokémon adverses. Correction d’un bug permettant à l’utilisateur d’utiliser soit Hydro Pump soit Water Spout en même temps que les attaques de base tout en tournant.

Pokémon Sauvage: Regigigas

En guise d’ajustement d’équilibre, l’effet suivant a été ajouté lorsque ce Pokémon est vaincu : Pendant une courte période, la vitesse de marquer des buts de votre équipe augmente et les objectifs de votre équipe deviennent imblocables.

Une fois la maintenance commencée, certains types de récompenses ne pourront plus être réclamés.

Veuillez tenir compte des points énumérés ci-dessous.

PASS DE COMBAT

Tous les points de passe de combat après avoir terminé les missions de la première moitié de la saison 1 qui n’ont pas encore été réclamés deviendront indisponibles.

Cependant, des objets de récompense pour avoir atteint de nouveaux niveaux de passe de combat, ainsi que des boîtes de prix de passe de combat, vous seront envoyés via le système de messagerie du jeu à une date ultérieure.

ÉVÉNEMENTS

Si la période de réclamation d’une récompense se termine pendant la maintenance, cette récompense ne pourra plus être réclamée une fois la maintenance commencée.

De plus, le stock d’articles dans les emplacements suivants changera pendant la maintenance :

Objets disponibles en tant que récompenses énergétiques Objets disponibles à l’échange avec des tickets Holowear dans Zirco Trading

Que pensez-vous de cette dernière mise à jour – déjà essayée sur un appareil mobile ? Votre favori a-t-il été nerfé ou amélioré ? Laissez un commentaire ci-dessous.