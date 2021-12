Pokémon UNITE annonce un événement de vacances ; ajoute Dragonite, plus de tenues, nouveau gameplay

Après une célébration spéciale d’Halloween, Pokémon UNITE vient d’annoncer un tout nouvel événement de Noël, qui se déroulera du 15 décembre au 16 janvier.

Avec le nouvel événement de vacances, Pokémon UNITE est sur le point d’ajouter un autre personnage jouable, le dragon kantonien Dragonite. Parallèlement à cette créature, les utilisateurs pourront acheter de nombreuses tenues, y compris des vêtements holographiques sur le thème de Noël.

Lors de cet événement, un nouveau mode spécial et une nouvelle étape seront disponibles. Par exemple, l’arène de combat principale, Remoat Island, sera recouverte de neige et certains Pokémon sauvages changeront de place.

Dans l’arène de Shivre City, Tauros, Beartic, Cubchoo, Stantler, Panpour et Articuno seront les Pokémon sauvages disponibles.

À partir de maintenant, l’holowear comprend une tenue de Père Noël pour Pikachu et Crustle. Des tenues de chef seront disponibles pour Cramorant, Ronflex et M. Mime. Garchomp, Blastoise, Gardevoir, Mamoswine et Dragonite auront un chapeau de Noël.

De nouveaux défis attendent les entraîneurs lors de l’événement de Noël Pokémon UNITE

Comme pour l’événement Halloween, du 15 décembre au 16 janvier, les utilisateurs pourront participer au Défi Illumination en sélectionnant l’arbre des fêtes dans le hall pour participer aux missions quotidiennes et aux missions de défi.

En accomplissant ces missions, les joueurs peuvent collecter des lumières pour illuminer l’arbre des fêtes et gagner des récompenses, notamment un cadre et un arrière-plan instantanés de formateur, une licence limitée d’un jour, des articles de mode de formateur, etc.

Dans une nouvelle carte de combat rapide à 4 contre 4 à Shiivre City, les Pokémon adverses qui sont assommés deviendront des bonhommes de neige pour une durée limitée. Les Pokémon transformés en bonhommes de neige ne pourront pas se déplacer, mais ils pourront assister visuellement leurs coéquipiers.

Pendant la bataille de boules de neige à Shiivre City, les joueurs peuvent vaincre le Delibird sauvage pour recevoir un coffret cadeau contenant un objet de combat unique aléatoire qui remplace leur objet de combat actuel. De plus, l’Avalugg sauvage qui apparaît normalement dans la zone centrale sera remplacé par Articuno.

Non seulement cela, mais des cadeaux de connexion spéciaux seront disponibles au cours des prochaines semaines :

Profitez de récompenses thématiques spéciales et de coffrets en vous connectant quotidiennement du 24 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Du 25 décembre au 28 décembre 2021, un coffret sera disponible à partir duquel les joueurs pourront choisir de recevoir des pièces Aeos, des billets Holowear , des tickets Aeos ou des rehausseurs d’objets. Du 29 décembre au 31 décembre 2021, une boîte de prix sera disponible qui contient une licence limitée de 7 jours pour l’un des six Pokémon au choix du joueur. Enfin, une boîte de prix du Nouvel An ne sera disponible que le 1er janvier 2022 et offrira aux joueurs la possibilité de choisir parmi l’un des quatre articles de mode exclusifs des Dresseurs !

Pokémon UNITE indique également qu’il y aura des articles à prix réduit et des « holowear de saison fraîche pour Pikachu et d’autres Pokémon » pendant les festivités.

Pokémon UNITE est disponible pour les utilisateurs iOS, Android et Nintendo Switch. Le jeu est gratuit, mais les utilisateurs peuvent dépenser de l’argent réel pour acheter des tenues et d’autres objets dans le jeu.

