Pokémon UNITE arrive le 22 septembre pour les utilisateurs iOS

Lors des Pokémon Presents aujourd’hui, The Pokémon Company a partagé des nouvelles concernant Pokémon UNITE, qui devrait arriver le 22 septembre aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Le nouveau Pokémon MOBA, sorti en juillet pour les utilisateurs de Nintendo Switch, est un jeu stratégique 5 × 5 qui est salué partout sur Internet.

Alors que le jeu a déjà introduit quelques Pokémon supplémentaires depuis son lancement, la plus grande question était de savoir quand il sortirait pour les utilisateurs d’iOS.

Pokémon UNITE est gratuit et propose des achats optionnels dans le jeu pour les passes de combat. Le jeu multiplateforme entre la Nintendo Switch et les appareils mobiles est prévu, ce qui permettra aux joueurs des deux plateformes de s’affronter ensemble.

De plus, les joueurs peuvent utiliser leur compte Pokémon Trainer Club ou leur compte Nintendo à la fois sur Nintendo Switch et sur mobile pour synchroniser facilement leur progression entre les appareils.

Pokémon UNITE se déroule sur l’île d’Aeos, une île mythique qui serait à la frontière inexplorée de l’océan. Sur l’île d’Aeos, les joueurs trouveront le Unite Battle Committee (UBC), qui organise une série de tournois Unite Battle. Dans Unite Battles, les joueurs forment des équipes de cinq et s’affrontent pour voir qui peut marquer le plus de points avant la fin du temps imparti. Les joueurs font également l’expérience d’une nouvelle forme d’énergie mystérieuse connue sous le nom d’énergie Aeos. L’énergie d’Aeos peut être utilisée dans Unite Battles pour faire évoluer les Pokémon.

Avec Pokémon UNITE, Nintendo Switch et les utilisateurs mobiles pourront jouer ensemble. De plus, deux nouveaux Pokémon feront leur apparition dans le jeu dans les semaines à venir : le Pokémon Fée Sylveon et le Pokémon Glace Mamoswine.

Les utilisateurs mobiles peuvent déjà se préinscrire pour des récompenses spéciales. Un nouveau skin pour Pokémon sera également disponible dans le jeu, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

