Pokemon Unite Best Builds and Hold Items for Zeraora, Pikachu et plus

La droite Pokémon Unite construit peut vous aider à balayer la concurrence, mais cela signifie faire des choix difficiles à mesure que vos monstres montent en niveau.

Nous avons sélectionné certains des meilleurs choix actuels de Pokemon Unite et expliqué comment en tirer le meilleur parti, y compris objets retenus, objets de combat et mouvements.

Pokémon Unite construit | La meilleure version de Zeraora

Pokemon Unite Zeraora se déplace

NiveauSe déplacer

1Slash 5Spark 7Décharge 9Coup de Plasma

Votre objectif avec Zeraora est de maximiser son potentiel de dégâts. Ce Pokémon mythique est une centrale électrique, vous ne voulez donc pas gaspiller des emplacements de mouvement sur des mouvements de statut tels que l’agilité (surtout lorsqu’il l’apprend automatiquement plus tard) ou des mouvements qui pourraient manquer, y compris Wild Charge.

Pokémon Unite construit | Les meilleurs objets tenus par ZeraoraPokemon Unite Objets tenus par Zeraora

ArticleLa description

Muscle BandAugmente la puissance d’attaque et la vitesse d’attaque Lentille de lunetteAugmente les dégâts des coups critiques Float StoneAugmente la vitesse de déplacement et la puissance d’attaque

Les objets détenus par Zeraora suivent également le même principe. Chacun d’eux améliore son potentiel de dégâts naturellement élevé. Il peut être tentant d’échanger Muscle Band contre Energy Amplifier, mais la collecte d’énergie Aeos n’est pas vraiment la raison pour laquelle vous voudriez de toute façon que Zeraora fasse partie de votre équipe.

Pokémon Unite construit | Le meilleur objet de combat Zeraora

La potion est toujours une bonne recommandation, surtout au début. Cependant, Fluffy Tail est l’un des meilleurs choix à mesure que Zeraaora monte de niveau, car il augmente les dégâts et paralyse brièvement l’ennemi.

Fluffy Tail se déverrouille automatiquement une fois que vous atteignez le niveau 10.

Pokémon Unite construit | La meilleure construction de Pikachu

Sans surprise, Pikachu est conçu pour des attaques spéciales, mais vous voudrez équiper Pokemon Unite Pikachu un peu différemment de Pikachu principal.

Pokemon Unite Pikachu bouge

NiveauSe déplacer

1Thunder Shock 4Thunder Ball 6Thunderbolt 9Thunder Storm

Thunder Shock est un choix évident compte tenu de son potentiel AoE. Electro Ball est notre choix sur Thunder pour plusieurs raisons. Thunder est puissant, mais comme la version principale, il est également imprécis. Electro Ball frappe toujours et étourdit même les ennemis.

Pokémon Unite construit | Les meilleurs objets tenus par PikachuPokemon Unite Objets tenus par Pikachu

ArticleLa description

Shell BellLes attaques spéciales restaurent les lunettes HP WiseLève l’attaque spéciale Sp. Atk. CaractéristiquesAugmente en permanence l’attaque spéciale lorsque vous marquez un but

Les objets détenus par Pikachu devraient maximiser son potentiel d’attaque spéciale, tandis que le Shell Bell compense la faible défense et la facilité avec laquelle il est facile d’assommer la mascotte.

Pokémon Unite construit | Le meilleur objet de combat Pikachu

Le bouton d’éjection est un choix solide pour Pikachu. Malgré le potentiel de dégâts de la célèbre souris, c’est un Pokémon frêle. Le bouton d’éjection vous donne la possibilité de vous précipiter, de vous blesser, puis de vous retirer dans un endroit sûr pour recommencer le cycle.

Pokémon Unite construit | La meilleure construction Lucario

Pokemon Unite Lucario bouge

NiveauSe déplacer

1Attaque rapide 5Extremespeed 7Bone Rush 9Aura Cannon

Vos premiers choix pour Lucario sont Quick Attack et Meteor Mash. Ce dernier peut être tentant, mais Quick Attack vous donne un meilleur avantage au début. Extremespeed peut sembler superflu, mais il frappe deux fois en supposant que le premier coup entre en contact.

Focus Punch n’est pas non plus ce que vous attendez de votre Lucario. Il doit rester mobile, c’est pourquoi Bone Rush est un meilleur choix que Close Combat.

Pokémon Unite construit | Les meilleurs objets tenus par LucarioPokemon Unite Objets tenus par Lucario

ArticleLa description

Muscle BandAttaque plus élevée avec une HP Focus Band plus élevéeRécupère l’attaque de HP Float StoneBoosts et augmente la vitesse d’attaque

Lucario est un puissant Pokémon DPS, et ses objets détenus devraient compléter cela. Muscle Band est un choix standard, et comme la meilleure construction de Lucario met l’accent sur les attaques physiques par rapport aux spéciales, nous recommandons le Focus Band au lieu de Shell Bell pour celui-ci. Le dernier emplacement est un cadeau, nous avons donc choisi d’utiliser Float Stone et de rendre Lucario encore plus fort et plus rapide.

Pokémon Unite construit | Les meilleurs objets de combat Lucario

Si vous construisez un Lucario rapide et mobile, alors Eject Button est un choix naturel. Cela peut sortir Lucario d’une impasse, c’est vrai, mais cela peut aussi le catapulter plus près d’un ennemi que vous devez éliminer.

Pokémon Unite construit | La meilleure construction de Cinderace

Pokemon Unite Cendrillon se déplace

NiveauSe déplacer

1 Ember 7Blaze Kick 8Feint 9Blazing Bicycle Kick

Cinderace est un polyvalent que vous pouvez construire de plusieurs manières. Cela dit, Ember est toujours le meilleur choix pour votre premier pas. Il est plus puissant que Low Kick et donne à Cinderace une portée bien nécessaire.

Blaze Kick élargit sa portée, repousse les adversaires et, après avoir été amélioré, peut même augmenter votre vitesse. La meilleure partie est de faire dominer Cinderace à portée avec des attaques de base rapides après avoir réussi celle-ci. Feint vous donne une meilleure chance de survivre lors de rencontres en tête-à-tête. Votre mouvement stable est suffisamment fort à ce stade, le mouvement de support est donc un meilleur choix.

Pokémon Unite construit | Les meilleurs objets tenus par CinderaceObjets tenus par Cinderace Pokemon Unite

ArticleLa description

Muscle BandAttaques de base plus puissantes Attack WeightAugmente l’attaque lorsque vous marquez des points Scope LensAugmente la puissance d’attaque critique

Muscle Band est, encore une fois, une option standard ici puisque Cinderace est un bon Pokémon DPS. L’unique ici est le poids d’attaque. Cependant, cela correspond à une construction plus rapide de Cinderace comme celle que nous avons décrite ci-dessus, car marquer des points – ce que Cinderace fera beaucoup – continue d’augmenter votre puissance d’attaque.

Pokémon Unite construit | Les meilleurs objets de combat de Cinderace

X Attack devrait être l’objet de combat de Cinderace pour maximiser ses dégâts.

Pokémon Unite construit | La meilleure construction Absol

Pokemon Unite Absol bouge

NiveauSe déplacer

1Slash 5Pursuit 7Psycho Cut 9Slash Minuit

Absol est un autre Pokémon flexible que vous pouvez construire en fonction de votre style, mais nous avons choisi une construction qui privilégie la vitesse et les coups critiques. Feint n’est pas très utile pour le début du jeu, tandis que Slash vous aide à éliminer les foules plus rapidement. Night Slash est un mouvement très situationnel et est également un choix solide. Cependant, Pursuit est plus facile à réaliser sans aucune condition qui pourrait nuire à son efficacité, comme en souffre Night Slash.

Pokémon Unite construit | Les meilleurs objets retenus par AbsolPokemon Unite Objets retenus par Absol

ArticleLa description

Lentille de lunetteAugmente le taux de coups critiques Muscle BandAugmente la puissance d’attaque Float StoneAugmente l’attaque et la vitesse

Les meilleurs choix pour les objets d’Absol lui permettent de se déplacer plus rapidement et de frapper plus fort, quels que soient les mouvements que vous choisissez. Si vous vous retrouvez le plus souvent dans une impasse, remplacez plutôt la pierre flottante par un élément de restauration de HP.

Pokémon Unite construit | Les meilleurs objets de combat Absol

Nous recommandons Eject Button for Absol, ne serait-ce que pour faciliter la configuration des attaques Pursuit. Si ce n’est pas votre truc, utilisez X Attack pour augmenter encore plus sa puissance.

Si vous débutez encore dans Pokemon Unite, consultez notre aperçu du système de classement et son fonctionnement.