Pokémon Unite cache le score pour arrêter les abandons

Image : La société Pokémon

Je ne peux pas compter le nombre de fois où j’ai été au cœur d’un match Pokémon Unite, me sentant bien dans les chances de gagner de mon équipe, seulement pour que le chronomètre compte à rebours jusqu’à zéro et révèle que nous avons réellement été détruits. Selon les fabricants TiMi Studio Group, c’est par conception.

Pokémon Unite ressemble à beaucoup d’autres MOBA à bien d’autres égards, mais une chose qui se démarque est l’absence de tableau de bord. Bien qu’il s’agisse d’un sport où l’équipe avec le plus de points gagne, Unite ne compte jamais les points de chaque côté jusqu’à la fin du match. Le jeu laisse tomber des indices sur qui est devant et qui est derrière via des clips audio, mais ils sont vagues. Vers la fin d’un match, lorsque Zapdos peut tourner tout le tour de la bataille, ces oscillations peuvent être violentes et se produire rapidement. Alors pourquoi ne pas simplement dire aux joueurs de combien ils gagnent ou perdent exactement ?

« Les matchs durent 10 minutes et les joueurs ont la possibilité de revenir, nous voulions donc que les gens jouent sans abandonner jusqu’à la fin », a déclaré Masaaki Hoshino, producteur de Pokémon Unite, à Kotaku dans un e-mail lorsqu’on lui a demandé pourquoi le tableau de bord était gardé caché. C’est certainement vrai pour l’éthique derrière Pokémon également, même si cela peut conduire à une certaine confusion sur le champ de bataille quant à savoir s’il est sûr de jouer défensif ou si les équipes doivent aller en aggro pour arracher la victoire aux mâchoires de la défaite. Dans les deux cas, la philosophie de conception semble fonctionner. Les joueurs de Pokémon Unite ne se rendent pas toujours, même s’ils en ont la possibilité.

Bien que le jeu n’obtienne peut-être pas de tableau de bord approprié de sitôt, cela ne signifie pas qu’il ne continuera pas à évoluer d’une autre manière. Après son lancement en juillet sur Switch et son arrivée sur mobile le mois dernier, TiMi a publié le mois dernier une enquête auprès des joueurs faisant allusion à la possibilité de nouveaux modes et même d’un lobby des joueurs accessible à pied à l’avenir.

L’une des plus grandes questions reste de savoir comment l’économie d’Unite continuera à changer. La semaine dernière, la mise à jour la plus importante du jeu à ce jour a pris la forme du festival d’Halloween, apportant avec lui des costumes holowear à 40 $ en plus d’une foule de contenus gratuits et d’ajustements de gameplay. Avant cela, une grosse mise à jour en septembre avait presque réduit les mécanismes de paiement pour gagner du jeu.

« Nous écoutons constamment nos fans », a déclaré Hoshino à Kotaku. « Dans ce cadre, nous avons mis en place des tickets d’amélioration d’objets en attente et des tickets d’essai [in a September update] pour faire du processus de sélection des objets détenus une expérience plus agréable et enrichissante pour les joueurs.

La saison inaugurale de Unite devrait se terminer fin novembre. Entre-temps, le MOBA gratuit de The Pokémon Company a déjà atteint plus de 25 millions de téléchargements.