Pokémon Unite : comment faire évoluer votre Pokémon rapidement

Pokémon Unite est le dernier jeu Pokémon pour la Nintendo Switch, combinant les matchs compétitifs à haute énergie des jeux MOBA avec le monde de Pokémon. Alors que les règles d’un MOBA et d’un jeu Pokémon traditionnel sont totalement différentes, les deux jeux partagent deux choses : les points d’expérience et la montée en niveau. Plus vous gagnez de points d’expérience, plus votre niveau augmente et plus vous devenez fort. Vous pouvez même évoluer en fonction du Pokémon que vous choisissez.

Il n’est pas surprenant que Pokemon Unite soit déjà devenu l’un des meilleurs jeux multijoueurs sur Switch, et les joueurs ont commencé à chercher les moyens les meilleurs et les plus rapides pour améliorer leur Pokémon pour prendre l’avantage sur la concurrence. Eh bien, nous avons quelques réponses pour les curieux. Voici comment faire évoluer rapidement votre Pokémon dans Pokémon Unite.

Comment monter de niveau dans Pokémon Unite

Vaincre des Pokémon sauvages

Dispersés sur la carte, vous trouverez des Pokémon sauvages errants. Cela va être votre principale source de points d’expérience. Sortir ces Pokémon au moment où vous les voyez vous donnera un coup de pouce rapide à l’expérience et parfois des améliorations de statut.

Prenez une baie

Que vous combattiez un Pokémon sauvage ou un autre joueur, vous subirez forcément des dégâts. Si vous le faites, vous pouvez toujours retourner à votre base pour régénérer lentement votre santé, mais si vous avez une baie à la place, non seulement vous récupérerez un peu de santé, mais vous gagnerez également de l’expérience.

Vaincre d’autres joueurs

Vaincre d’autres joueurs au combat est un autre moyen rapide de monter de niveau dans Pokemon Unite. Bien que cela ne soit peut-être pas aussi simple que d’éliminer des Pokémon sauvages, vaincre les joueurs ouvrira la base ennemie pour l’attaque et vous permettra d’éponger d’autres Pokémon sauvages sans aucune interruption potentielle.

Marquer des points

Pokemon Unite ne consiste pas seulement à éliminer les autres joueurs. Il s’agit également de collecter l’énergie d’Aeos et de l’immerger dans la base de votre adversaire, brisant ainsi sa défense. Vous obtenez de l’énergie Aeos en battant Pokémon, et une fois que vous en avez rassemblé suffisamment, vous pouvez le tremper pour une belle expérience.

Un long voyage vers le sommet

Ce sont les meilleurs moyens de monter de niveau rapidement dans Pokémon Unite. Bien qu’il n’y ait aucun moyen réel d’augmenter votre niveau rapidement, vaincre des Pokémon sauvages, affronter d’autres joueurs et marquer des points sont essentiels pour devenir le meilleur joueur Pokémon Unite comme personne ne l’a jamais été. N’oubliez pas de consulter notre guide de trucs et astuces pour plus d’aide sur Pokémon Unite.

