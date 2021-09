Pokémon Unite : comment utiliser le chat vocal

Pokémon Unite est disponible sur Nintendo Switch depuis quelques mois, mais maintenant, les joueurs iPhone et Android ont rejoint la mêlée pour des équipes mondiales impressionnantes. Les rondes consistent en des équipes de cinq joueurs maximum qui s’affrontent pour marquer le plus de points dans un laps de temps imparti.

Si j’ai appris une chose, c’est que jouer avec vos amis, surtout ceux en qui vous avez confiance, rend la victoire beaucoup plus facile à obtenir. Bien que vous puissiez vous fier à la lenteur de la messagerie dans le jeu, parler entre vous rend le tout plus efficace, je vais donc vous montrer comment faire cela.

Comment discuter de manière vocale

Comment utiliser le chat vocal dans Pokémon Unite

Vous devrez atteindre le niveau 6 du formateur avant d’avoir accès au chat vocal. Tant que la Nintendo Switch reconnaît votre casque, vous pourrez l’utiliser. Suivez ces étapes pour y arriver.

Branchez une paire de écouteurs compatibles Nintendo Switch.

Si vous ne l’avez pas encore fait, commencez Pokémon s’unissent.

Source : Rebecca Spear / iMore et iMore Unissez la bataille. Attention, vous ne pouvez pas vous parler dans les halls, uniquement pendant un match.

Lorsque vous êtes sur l’arène de combat, appuyez sur le + bouton sur votre contrôleur pour faire apparaître un menu de paramètres.

Source : iMore et Rebecca Spear / iMore Maintenant, appuyez sur le – bouton sur votre contrôleur pour des paramètres supplémentaires.

Faites défiler jusqu’à Paramètres de conversation vocale.

Source : iMore Si vous voulez entendre d’autres personnes, tournez Entrant sur Activé.

Si c’est la première fois que vous faites cela, vous devrez appuyer sur le bouton Bouton X d’accepter les termes et conditions pour continuer.

Source : iMore Si vous voulez que seuls les amis invités puissent vous entendre, changez le Portée entrante dans l’équipe : invité. L’équipe : Toutes les options permettent d’entendre tous les membres de votre équipe.

Si vous voulez que les autres puissent vous entendre, tournez Sortant vers Activé.

Avec le chat vocal activé, vous pourrez parler à vos coéquipiers et élaborer des stratégies pour gagner pendant les batailles.

Autres options de chat vocal

C’est vraiment frustrant de ne pas pouvoir parler à d’autres personnes dans le menu principal de Pokémon Unite ou dans le hall. Si vous souhaitez pouvoir parler plus facilement à vos coéquipiers, je vous suggère d’utiliser votre téléphone pour accéder à Discord ou de démarrer une réunion instantanée dans Google Meet pour parler à vos amis pendant que vous jouez. Cela peut s’avérer plus difficile sur mobile, car le service de chat vocal que vous utilisez peut apparaître à l’écran et bloquer votre vision du jeu. Vous n’aurez qu’à expérimenter et voir lequel vous convient le mieux.

Peux tu m’entendre maintenant?

Le chat vocal est une nécessité pour tout jeu en équipe, et il en va de même avec le tout nouveau MOBA de Pokémon. Assurez-vous d’avoir les meilleurs casques disponibles pour faciliter le jeu, que vous jouiez depuis un iPhone, Android ou Nintendo Switch.

