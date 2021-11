Pokemon Unite confirme Decidueye et un nouveau patch

Préparez-vous pour un nouveau Pokémon éclaté et de nouveaux ajustements passionnants au jeu.

La deuxième saison de Pokemon Unite était pour le moins décevante. La communauté s’est plainte de changements mineurs et d’ajouts au jeu avec l’arrivée d’une nouvelle saison. Cependant, le jeu a confirmé qu’un nouveau Pokémon sortira dans les semaines à venir. Le nouveau patch arrivera le 10 novembre.

Decidueeye

Bien qu’il n’y ait pas eu de confirmation officielle disant que Decidueye arrive, la publication Twitter de Pokemon Unite le rend assez évident.

Noc noc ! Qui est-ce qui vole comme une flèche dans l’arène #PokemonUNITE ? pic.twitter.com/GX4YMVf7RR – Pokémon UNITE (@PokemonUnite) 9 novembre 2021

Les capacités du Pokémon n’ont pas encore été divulguées ou confirmées, mais sur la base des versions précédentes, nous pouvons supposer qu’il sera maîtrisé à sa sortie.

Le nouveau patch

Selon la page Twitter officielle japonaise de Pokemon Unite, le patch 1.2.1.11 nerf Greedent et introduit des changements d’équilibre pour les autres. Auparavant, Greedent était odieux à gérer. La réduction de sa récupération Cheek Pouch HP affectera sûrement sa présence dans le jeu. Il y a aussi une réduction du bouclier Stuff Cheeks. Bien que les dégâts de Bullet Seed aient été augmentés, Belch voit un temps de recharge plus élevé et des dégâts inférieurs.

Alolan Ninetales a également reçu des améliorations, notamment une augmentation des statistiques d’attaque spéciale, une diminution du temps de recharge de Blizzard et une augmentation de ses dégâts, ce qui l’aide beaucoup.

Les développeurs ont également amélioré Gardevoir en augmentant les effets secondaires de Psychic et en réduisant le temps de recharge. Cependant, ces changements n’affecteront probablement pas beaucoup le Pokémon, car il a une phase de laning faible. Jusqu’à ce qu’ils fassent quelque chose sur les capacités ou les statistiques de début de partie de Gardevoir, cela ne s’améliorera pas.

Certaines autres mises à jour d’équilibrage incluent des corrections de bugs pour Sylveon, Garchomp et Pikachu. L’objet change la potion de buff en augmentant sa récupération. X Speed ​​voit également une augmentation de la vitesse de déplacement, tandis que Full Heal a reçu un correctif de bogue où il ne supprimait pas les effets de statut.

Image en vedette: Pokemon Unite

