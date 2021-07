Pokémon Unite : dois-je acheter le pass de combat ?

Le nouveau MOBA gratuit, Pokémon Unite, devient rapidement l’un des jeux multijoueurs les plus populaires sur Nintendo Switch. Les joueurs choisissent parmi leurs Pokémon préférés et rivalisent pour le meilleur score, combattant des Pokémon sauvages et légendaires, et à peu près tout ce qui les gêne.

Bien que Pokémon Unite soit un jeu gratuit, il comporte des microtransactions de la même manière que d’autres jeux gratuits populaires. Cela inclut également son propre passe de combat – un achat que vous effectuez avec de l’argent réel qui débloquera des tonnes de produits cosmétiques et d’objets pour votre personnage et Pokémon, mais en vaut-il la peine ? Eh bien, décomposons-le.

Le pass de combat Pokémon Unite en vaut-il la peine ?

Rien n’est plus important que de se présenter à un événement décoré à la manière des Pokémon les plus raffinés. Si vous vous souciez de vous ou de l’apparence de votre Pokémon, la passe de combat pourrait vous convenir. Pour le prix d’environ 8 $, vous obtiendrez 100 produits cosmétiques qui peuvent être débloqués en améliorant votre rang de passe de combat. Pour ce faire, vous devez bien sûr jouer au jeu. Gagnez ou perdez, vous gagnerez toujours des points d’expérience qui compteront pour votre rang de passe de combat. Plus le niveau est élevé, meilleurs sont les déblocages. Vous pouvez également payer 16 $ pour le pass premium plus, ce qui vous donne 10 niveaux supplémentaires.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En plus des produits cosmétiques, vous débloquerez également des pièces Aeos et d’autres devises, ainsi que des rehausseurs d’objets qui peuvent être utilisés pour améliorer les objets détenus, vous donnant un avantage concurrentiel au combat. Cela étant dit, vous pouvez débloquer une bonne quantité de produits cosmétiques et de devises sans rien acheter. Cependant, au total, les joueurs qui paient pour le pass gagneront 5 000 billets Aeos de plus et 60 rehausseurs d’objets de plus que ceux du niveau gratuit.

La plupart des produits cosmétiques sont également disponibles à l’achat dans les boutiques du jeu, donc si vous aimez quelque chose sur le pass de combat, il y a de fortes chances que vous puissiez l’acheter dans la boutique. Cependant, la passe de combat contient des équipements exclusifs. Dans l’ensemble, si vous vous voyez jouer sérieusement à Pokémon Unite, vous apprécierez peut-être la passe de combat, mais si vous jouez avec désinvolture, vous feriez mieux d’économiser votre argent.

Plus d’argent, plus de Pokémon

Pokémon Unite propose de nombreuses microtransactions, mais il propose également de nombreux contenus gratuits aux joueurs prêts à y consacrer du temps. À mesure que le jeu évolue, il y aura forcément de nombreux événements et cadeaux différents pour ceux qui restent avec le jeu. . Si vous souhaitez devenir accro au gameplay addictif de Pokémon Unite, consultez notre guide de trucs et astuces pour vous aider à vous lever et à mener votre équipe à la victoire.