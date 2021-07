Pokemon Unite est maintenant disponible sur Switch, la version mobile arrive en septembre

Si les héros de League of Legends ne sont pas votre tasse de thé, vous pouvez désormais obtenir votre correctif MOBA avec une touche Pokemon. Pokémon Unite, le premier titre Pokémon MOBA, est désormais disponible sur Nintendo Switch.

Le jeu, un titre gratuit, permet aux joueurs de choisir un Pokémon à jouer comme avant le début d’un match. Tout au long d’un jeu, les joueurs peuvent temporairement faire évoluer leur Pokémon, sélectionner les mouvements qu’ils connaissent et les objets qu’ils détiennent. Différents mouvements ont des effets différents et infligent des quantités variables de dégâts tandis que les objets augmentent les statistiques de base, comme les dégâts d’attaque ou la vitesse de déplacement.

Pour gagner une partie de Pokemon Unite, les joueurs doivent collecter une ressource appelée énergie Aeos. Abandonnée en battant des Pokémon sauvages ou contrôlés par les joueurs, l’énergie Aeos peut être déposée dans les zones de but des adversaires (avec un dunk de basket-ball malade) pour gagner des points. Naturellement, l’équipe avec le plus de points à la fin d’un match gagne.

Les joueurs qui téléchargent Pokemon avant le 31 août recevront également un bonus supplémentaire. Les premiers joueurs gagneront une licence gratuite Zeraora Unite, leur permettant de jouer le rôle du Pokémon mythique (qui est considéré comme assez puissant). La majorité de la liste de Pokemon Unite est déverrouillée en broyant ou en achetant des licences Unite.

Alors que Pokemon Unite n’est actuellement disponible que sur Switch, le jeu devrait également être lancé sur les appareils mobiles en septembre prochain, ainsi que le jeu croisé pour les deux plates-formes. Les joueurs peuvent basculer entre chaque plate-forme de manière transparente en se connectant sur leur mobile avec leur compte Nintendo ou leur compte Pokemon Trainer Club.

Pour en savoir plus, consultez notre guide Pokemon Unite et un aperçu du fonctionnement de ses microtransactions et de ses billets.

Pokemon Unite est loin des jeux Pokémon typiques que nous voyons habituellement, et ce n’est pas la fin de la franchise qui expérimente différents formats. Pokemon Legends : Arceus, dont la sortie est prévue pour le 28 janvier 2022, sera un RPG en monde ouvert en 3D, apparemment influencé par The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Bien que l’on sache peu de choses sur le titre à venir, nous avons créé une page sur tout ce que nous savons sur Pokemon Legends : Arceus.

