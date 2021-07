Pokémon Unite est sorti aujourd’hui, la première saison de matchs classés est en cours

Eh bien, c’est le jour, les amis. Pokémon Unite est désormais disponible sur Nintendo Switch, avec une version mobile dont le lancement est prévu en septembre.

Pour célébrer la sortie du jeu, The Pokémon Company a partagé une bande-annonce de lancement qui montre comment vous et vos amis très excités pouvez profiter du jeu sur ces deux appareils. Si vous n’êtes pas au courant de celui-ci, Unite est un MOBA gratuit où vous pouvez participer à des combats en équipe à 5 contre 5. Voici la description officielle :

Bienvenue sur l’île d’Aeos, la patrie de Pokémon UNITE et une nouvelle région Pokémon où vous pouvez désormais participer à des combats en équipe à 5 contre 5. Avec la sortie de Pokémon UNITE le 21 juillet sur Nintendo Switch, la première saison de matchs classés — « Bienvenue sur l’île d’Aeos ! » — est officiellement lancée ! Le jeu est disponible en téléchargement gratuit sur le Nintendo eShop, et si vous téléchargez avant le 31 août 2021, vous recevrez la licence Unite de Zeraora pour vous aider dans votre quête de la victoire. En combattant pendant la première saison de Pokémon UNITE, vous trouverez des objets essentiels qui vous aideront à réussir dans les batailles à venir. Combattre fréquemment augmente également votre niveau de passe de combat, ce qui est un autre moyen d’obtenir de nouveaux objets. Et lorsque vous améliorez votre passe de combat, vous recevez des récompenses supplémentaires comme un Holowear rare.

Coïncidant avec le lancement se trouve la première saison du jeu, “Bienvenue sur l’île d’Aeos !”. Le pass de combat de la saison comprendra “de nombreuses récompenses”, allant de la monnaie du jeu à Holowear. Les joueurs sont chargés d’accomplir des missions quotidiennes et hebdomadaires tout au long de la saison pour augmenter leur niveau de passe de combat et recevoir des récompenses en fonction de ce niveau. De plus, les joueurs qui achèteront le pass premium auront la chance de gagner des récompenses supplémentaires, notamment le Holowear Hip-Hop Style : Pikachu et Captain Style : Cinderace.

Comme mentionné ci-dessus, assurez-vous de vous connecter au jeu avant le 31 août pour recevoir un cadeau spécial Zeraora.

Envisagez-vous de découvrir le dernier titre de Pokémon ? Faites-le nous savoir en votant dans notre récent sondage!