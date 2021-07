Pokémon Unite explose sur Switch et Steam Deck vole le tonnerre de Nintendo

Nintendo a été un peu à l’honneur au cours des deux dernières semaines grâce à deux sorties de gros jeux et au nouveau modèle OLED Nintendo Switch. Cette attention a été globalement positive pour Nintendo, car la société de jeux a sorti des produits très populaires. Cependant, certaines personnes ont été déçues par le nouveau matériel et à la suite de cela, Valve a volé une partie du tonnerre de Nintendo avec un nouvel appareil qui pourrait prendre une partie du marché des jeux de Nintendo.

Modèle Steam Deck vs Switch OLED

Le Steam Deck ressemble plus au légendaire “Switch Pro” qu’à ce que Nintendo fabrique réellement.

Après des semaines de battage médiatique sur Switch Pro, le nouveau modèle Nintendo Switch OLED a finalement été officiellement annoncé comme une légère mise à niveau de la gamme Switch plutôt que comme la puissante mise à niveau que beaucoup espéraient. Puis, alors que les précommandes de modèles OLED n’étaient qu’à quelques heures de la mise en ligne jeudi dernier, Valve a annoncé un tout nouveau système de jeu portable, le Steam Deck, qui à bien des égards était plus conforme au légendaire Switch Pro que ce que Nintendo lui-même est en train de créer. .

Alors, comment éclipse-t-il exactement le Switch? Valve déclare que le Steam Deck peut jouer à n’importe quel jeu de la bibliothèque Steam – c’est essentiellement des millions de jeux. Le système est disponible en trois versions différentes qui deviennent plus chères à mesure qu’elles deviennent plus puissantes. Ils ont une résolution légèrement meilleure à 1280×800 et disposent également du Bluetooth, contrairement au Switch.

Deux de ces itérations Steam Deck comportent des SSD, ce qui devrait les rendre plus rapides et plus fluides que le Switch ne l’a jamais fait. Mais peut-être la partie la plus fascinante de ce nouvel appareil est qu’il exécute un système d’exploitation Linux avec une couche de compatibilité Proton. Théoriquement, cela signifie qu’il pourrait exécuter à peu près n’importe quel programme pouvant fonctionner sous Linux, même Xbox Game Pass, ce qui en fait un appareil très personnalisable et très polyvalent. Il nous semble que Valve se bat pour vendre la machine de jeu portable ultime.

Les réservations de Steam Deck ont ​​ouvert vendredi dernier et se sont vendues très rapidement. Malgré tout, bien que le modèle OLED ne soit pas la version Switch que les gens espéraient et ne se compare pas vraiment au Steam Deck en termes de performances, les précommandes pour celui-ci ont quand même réussi à se vendre en quelques minutes. Étant donné que le nouveau système de jeu de Valve n’est pas encore sorti, il est difficile de dire exactement comment il sera reçu et à quel point il fonctionnera. Une chose est sûre cependant. Cela pourrait s’avérer dangereux pour la Nintendo Switch étant le seul système de jeu portable intensif direct concurrent du modèle OLED cette année.

Un autre Zelda arrive sur Switch

Heureusement, Nintendo a plusieurs jeux Switch populaires qui continueront à le soutenir. Vendredi dernier, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est sorti, mettant à jour le jeu Wii lourd à contrôle de mouvement original pour l’ère Switch. Lors de la lecture, les gens peuvent choisir entre des commandes de mouvement ou des commandes de bouton pour que Link balance son épée.

Cela a toujours été l’un des jeux Zelda les plus controversés en raison de certains mécanismes et la version HD continue de diviser maintenant. Les commandes de la nouvelle version se sont nettement améliorées et plusieurs améliorations de la qualité de vie ont été apportées pour rendre l’expérience plus agréable. Il semble que le jeu se soit bien vendu, même si nous ne connaissons pas encore les chiffres. La dernière fois que j’ai vérifié, il figurait parmi les best-sellers du Nintendo eShop. Même ainsi, les opinions sont partagées quant à savoir si le jeu est réellement bon.

En plus du jeu, un amiibo Zelda & Loftwing et Zelda Skyward Sword HD Joy-Cons sont également sortis le même jour et se sont avérés tous deux incroyablement populaires. Les détaillants se sont vendus en quelques minutes à chaque fois que ces objets de collection sont devenus disponibles.

Pokémon nous unit

Nous savons que Pokémon Unite, un jeu MOBA 5v5 gratuit, était en développement depuis plus d’un an, avec une ouverture bêta régionale pour certains utilisateurs d’Android plus tôt cette année. Cependant, aucune date ferme pour la sortie complète du jeu n’était connue jusqu’à la semaine dernière, lorsque The Pokémon Company a soudainement annoncé que le jeu arriverait sur Nintendo Switch le 21 juillet avant de venir sur iOS et Android en septembre. Cela en fait le 10e jeu Pokémon sur Nintendo Switch.

Vous mettez les mots “gratuit” et “Pokémon” côte à côte et vous êtes sûr de faire courir les gens. Le jeu a été incroyablement populaire et même si nous ne savons pas combien de téléchargements il a eu sur Switch, le compte Twitter officiel de Pokémon Unite compte déjà 85,1 000 abonnés.

Cette popularité est d’autant plus compréhensible que les fans de Pokémon peuvent contrôler une liste remplie de certains Pokémon préférés des fans et jouer avec leurs amis gratuitement sans même avoir besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online. Le but général du jeu est très simple : vaincre des adversaires et marquer des points. Il est facile d’y entrer, mais il faut aussi des compétences pour le maîtriser, ce qui en fait un jeu amusant pour les débutants comme pour les vétérans du MOBA.

Maintenant, la question est, Pokémon Unite aura-t-il le pouvoir de rester et deviendra-t-il un autre Pokémon Go? Ou sera-ce comme les autres applications Pokémon de The Pokémon Company qui ont reçu beaucoup d’attention au départ avant de tomber dans le cimetière Pokémon ? (c’est-à-dire Pokémon Masters ou Pokémon Cafe Mix). C’est honnêtement difficile à dire à l’heure actuelle. Il n’y a pas beaucoup de variété dans les arènes de combat, mais nous savons que certains événements à venir introduiront des Pokémon supplémentaires et peut-être plus de modes dans le jeu. On verra comment ça se passe.

C’est tout pour la mise à jour Nintendo de cette semaine. Il y a beaucoup de nouvelles choses passionnantes à essayer sur Nintendo Switch cette semaine et si vous gardez un œil ouvert, vous pourrez peut-être attraper l’un des nouveaux modèles Switch OLED s’il apparaît en ligne. Profitez de votre week-end et amusez-vous en jouant à vos jeux préférés.

Jusqu’à la prochaine fois.

