Pokémon Unite : Guide des microtransactions | iPlus

Le dernier jeu Pokémon à sortir sur Nintendo Switch est Pokémon Unite, un jeu multijoueur gratuit qui réinvente Pokémon comme une arène de combat en ligne multijoueur, ou MOBA, en abrégé. Comme de nombreux jeux gratuits, Pokémon Unite propose des achats intégrés et utilise diverses devises, dont certaines peuvent être débloquées simplement en jouant au jeu, tandis que d’autres doivent être achetées avec de l’argent réel. Mais à quel point les microtransactions sont-elles mauvaises et Pokémon Unite paie-t-il pour gagner ? Examinons de plus près ce que Pokémon Unite a à offrir avec notre guide de microtransaction Pokémon Unite.

Guide de microtransaction Pokémon Unite

Quelles devises sont présentes dans Pokémon Unite ?

Ce sont cinq devises principales dans Pokémon Unite :

Gemmes Aeos: Les gemmes Aeos sont la devise premium de Pokémon Unite et ne peuvent être achetées que dans le menu d’achat de gemmes Aeos avec de l’argent réel.

Pièces Aeos: Les pièces Aeos ne peuvent être obtenues que lors de batailles ou en récompense d’événements et d’autres sources. Il y a un plafond hebdomadaire de 2100 pièces par semaine.

Billets Aeos: Les billets Aeos peuvent être obtenus en tant que récompenses de match classé ou via des événements et d’autres sources.

Billets de mode: Les billets de mode sont une deuxième monnaie cosmétique qui ne peut être utilisée que dans la section Échange de billets de mode de l’Aeos Emporium. Vous pouvez gagner cette monnaie grâce aux jets d’Energy Machine ou en complétant des événements. Les rouleaux de machine à énergie sont déverrouillés une fois que vous atteignez le niveau 6 du formateur.

Billets Holowear: Les tickets Holowear ne peuvent être gagnés que par le biais de jets d’Energy Machine. Les billets Holowear ne peuvent être dépensés que dans la section Zirco Trading du magasin.

Y a-t-il une passe de combat ?

Oui, il existe une passe de combat dans Pokémon Unite. Débloqué au niveau 5 du dresseur, le pass de combat Pokémon Unite est le plus rapide pour débloquer des produits cosmétiques pour votre dresseur et votre Pokémon. L’achat du pass de combat coûte 490 Aeos Gems ou l’équivalent d’environ 8 $. L’achat du pass premium coûte 16 $, mais vous débloquerez 10 niveaux de passe de combat à la fois lors de l’achat.

La plupart des déblocages sont cosmétiques, mais vous pouvez également gagner des devises grâce au passe de combat. Vous pouvez également gagner des déblocages gratuits en améliorant votre passe de combat sans payer, mais les déblocages sont rares.

Est-ce que Pokémon Unite paie pour gagner ?

À première vue, Pokémon Unite n’est pas vraiment gratuit. Les joueurs ne peuvent gagner que 2 100 pièces Aeos par semaine et des Pokémon supplémentaires peuvent coûter entre 5 000 et 10 000 pièces Aeos, donc la mouture est importante. Cependant, il existe de nombreuses façons de gagner des devises gratuites. Vous pouvez également obtenir des cartes Unite gratuites via des bonus de connexion et des défis, de sorte qu’une bonne quantité de contenu peut être déverrouillée simplement en jouant au jeu. Certains Pokémon sont meilleurs que d’autres, bien sûr, mais même si vous ne dépensez pas d’argent, Pokémon Unite vous permet d’essayer temporairement certains Pokémon dans les matchs.

Maintenant, voici où les lignes commencent à s’estomper. Il faudra au moins trois semaines pour gagner suffisamment de devises pour l’un des Pokémon les moins chers, sans compter les bonus de connexion quotidiens et autres événements. Une mouture, mais pas essentiellement pay-to-win.

Les objets détenus peuvent également être équipés pour les Pokémon qui offrent des buffs passifs à vos Pokémon au combat. Bien que leur prix soit plus raisonnable, ils rendront, par définition, votre Pokémon plus fort, vous donnant un avantage concurrentiel. Cependant, vous ne pouvez pas les acheter avec de l’argent réel, et vous devez atteindre au moins le niveau de formateur 10 pour remplir les trois emplacements d’objets. Ne payez pas de l’argent réel pour augmenter vos statistiques.

La ligne commence à s’estomper lorsque vous considérez les éléments Enhancers, des éléments qui peuvent augmenter le niveau des éléments détenus. Bien que vous puissiez les déverrouiller par d’autres moyens, les joueurs qui déboursent de l’argent pour le Battle Pass obtiendront probablement plus d’améliorations d’objets que ceux qui n’en ont pas, ce qui creuse encore l’écart de compétences. Pire encore, vous pouvez utiliser des gemmes Aeos à la place des billets Aeos pour acheter des objets et des rehausseurs d’objets. C’est là que vous pouvez acheter votre chemin vers le sommet.

Cependant, dans la mise à jour du 22 septembre, un nouveau rehausseur d’objets en super tenue a été introduit. Un ensemble de ces pièces est donné à tous les joueurs aux niveaux 10, 12 et 14 et il suffit d’une pièce pour maximiser un objet. Un autre élément ajouté est les cartes d’essai Max Grade. Cette carte est gagnée dans le jeu et peut être utilisée pour faire de n’importe quel objet un objet de niveau 30 pendant une semaine. Ces objets semblent être assez faciles à atteindre en accomplissant des missions simples grâce à un jeu régulier.

La mouture dans Pokémon Unite est assez mauvaise, et avant ces ajouts, les joueurs sérieux auraient pu penser que dépenser de l’argent pour le jeu était inévitable, car les objets en attente peuvent être augmentés avec votre portefeuille. Mais nous pensons que ces nouveaux amplificateurs et cartes aident même le terrain de jeu.

Bien qu’il existe des Pokémon qui sont meilleurs par défaut, il est possible de se frayer un chemin vers des déverrouillages. Au fur et à mesure que la méta du jeu évolue, l’utilité de divers Pokémon évoluera également, de sorte qu’un choix de premier plan peut ne pas être de premier plan pour toujours. Mais le fait que vous puissiez acheter des billets Aeos avec de l’argent réel signifie que les chances peuvent changer en votre défaveur si l’autre joueur investit beaucoup d’argent.

Joue pour gagner

Pokémon Unite est coupable d’un broyage flagrant, mais le salaire pour gagner les pièges commence à se stabiliser avec les nouveaux correctifs. Si vous avez de jeunes joueurs jouant à Pokemon Unite, n’oubliez pas que vous pouvez définir des contrôles parentaux pour limiter leur temps de jeu et accéder aux options de paiement.

