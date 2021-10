Pokémon Unite Halloween Festival apporte de nouveaux déblocages effrayants

Dresseurs, préparez vos écharpes, costumes et tout à la citrouille, car un festival d’Halloween Pokémon Unite se prépare. Cet événement apporte un thème effrayant au jeu pendant une semaine, alors que le festival d’Halloween Pokémon Unite se déroule du 20 au 27 octobre. Avec seulement une semaine, si vous êtes vraiment intéressé par tout ce que cet événement propose, vous Je veux participer à autant de matchs que possible.

Attention, dresseurs ! Un événement effrayant d’Halloween est en route pour #PokemonUNITE ! Préparez-vous à effrayer un bon moment du 20/10 au 07/11, et offrez-vous du plaisir d’Halloween ! pic.twitter.com/M4t0157wLb – Pokémon UNITE (@PokemonUnite) 18 octobre 2021

Pendant le festival d’Halloween Pokémon Unite, les joueurs pourront débloquer de nombreux objets sur le thème d’Halloween pour leurs entraîneurs, tels qu’un masque Pumpkin Pikachu, un sac à dos de bonbons d’Halloween et plus encore. Il y a aussi un nouveau Pokémon disponible à débloquer et une métamorphose effrayante sur la carte de bataille pour s’adapter à la saison.

Pokémon Unite continue de se développer comme l’un des meilleurs jeux Android disponibles. Le jeu est également entièrement gratuit, bien que les joueurs puissent choisir de payer pour divers boosters qui aident à parcourir les rangs et à débloquer des objets plus rapidement. Il y a une liste croissante de Pokémon et puisqu’il s’agit d’un jeu de service, cette liste peut très certainement s’allonger un peu dans les mois à venir.

