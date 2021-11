Pokémon Unite lance sa deuxième saison avec un nouveau Battle Pass « Sun, Sun, Sunshine »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

À partir d’aujourd’hui, Pokémon Unite est maintenant entré dans sa deuxième saison de batailles classées, apportant beaucoup de nouveau contenu pour le trajet.

Le changement le plus notable est l’arrivée de Sun, Sun Sunshine, un nouveau Battle Pass qui fonctionnera dans le jeu jusqu’au 19 décembre. Le nouveau pass ajoute de nouveaux vêtements et Holowear spécial pour Charizard et Venusaur.

Une liste complète des récompenses Sun, Sun, Sunshine Battle Pass est disponible sur Serebii; le Charizard Holowear est obtenu au rang 1, tandis que le Venusaur Holowear arrive beaucoup plus tard au rang 60. Vous pouvez voir les deux dans la nouvelle bande-annonce du jeu.

Ce sera une journée ensoleillée avec un nouveau pass de combat #PokemonUnite intitulé Sun, Sun, Sunshine. ☀️☀️☀️ Le nouveau pass premium vous permet d’accéder à encore plus de récompenses, y compris des Holowear éclatants tels que Sunshine Style : Venusaur et Adept Style : Charizard ! pic.twitter.com/In4JoPMeYW – Pokémon Royaume-Uni (@PokemonNewsUK) 8 novembre 2021

