Pokémon Unite : les meilleurs objets à utiliser et à mettre à niveau

Pokémon Unite est officiellement disponible sur Nintendo Switch et mobile. Pour tous ceux qui viennent de commencer, vous pouvez déjà commencer à planifier comment vous allez commencer à jouer à ce qui promet d’être l’un des meilleurs jeux Android à ce jour.

Pour ceux qui ne le savent pas, Pokémon Unite oppose des équipes de cinq entraîneurs, chacune armée d’un seul Pokémon. Les Pokémon peuvent évoluer, détenir des objets pour améliorer leur position et même apprendre de nouveaux mouvements pendant la bataille. Voici tous les personnages Pokémon jouables de Pokémon Unite jusqu’à présent. Il est important de noter que l’efficacité des objets peut varier, mais certains sont bien meilleurs que d’autres. Voici donc tous les meilleurs objets de Pokémon Unite afin que vous puissiez planifier votre meilleure stratégie.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Liste des niveaux d’objets détenus par Pokémon Unite

Liste des niveaux d’objets Pokémon Unite

Source : La société Pokémon

Le monde de Pokémon n’est pas étranger aux objets, et Pokémon Unite n’est pas différent. Semblable à d’autres jeux, les objets de Pokémon Unite peuvent être donnés à votre Pokémon, qui les conserve ensuite pour des effets d’attribut potentiels. Tout comme les Pokémon jouables étaient séparés par niveaux, les objets le sont aussi, certains étant bien meilleurs que d’autres.

Élément de niveau

S

Float Stone, Scope Lens, Rocky Helmet, Exp. Partager

UNE

Shell Bell, Muscle Band, Wise Glasses, Restes, Focus Band

B

Score Shield, Buddy Barrier, Amplificateur d’énergie, Gilet d’assaut

C

Sp. Atk. Spécifications, poids d’attaque, cookie Aeos

Éléments de rang S

Utilisation de l’article

Pierre flottante

Float Stone est le seul élément de Pokémon Unite qui augmente la vitesse de déplacement d’un Pokémon, ce qui en fait un élément très utile. Bien que cela ne fonctionne que dans des situations sans combat, c’est toujours un élément très favorable parmi les joueurs.

Lentille de portée

Scope Lens augmente les dégâts des coups critiques, ce qui est toujours utile dans n’importe quelle bataille.

Casque Rocheux

Cet objet augmente vos statistiques défensives globales et endommage les ennemis proches lorsque vous subissez des dégâts tout en le tenant.

Exp. Partager

Comme son nom l’indique, Exp. Partager donne à un Pokémon un coup de pouce en points d’expérience, ce qui aide les Pokémon de soutien à mieux aider leurs coéquipiers.

A Classer les objets

Utilisation de l’article

Cloche de coquille

Réussir un mouvement déclenchera les effets de Shell Bell, qui incluent des mouvements de buff, augmenter les dégâts infligés et même réduire les temps de recharge sur certains mouvements.

Bande musculaire

Pour les Pokémon qui se concentrent davantage sur leurs attaques de base, Muscle Band augmentera les dégâts d’attaque de base, ce qui peut vous aider à traverser les ennemis plus rapidement.

Lunettes sages

Les attaques spéciales reçoivent une augmentation des dégâts lorsque vous tenez les lunettes sages, ce qui en fait un excellent objet pour ceux qui se lancent dans une bataille avec de gros mouvements prêts.

les restes

Un autre élément très utile, les restes restaure la santé de votre Pokémon au fil du temps et reste en vigueur tout au long d’une partie.

Bande de mise au point

Si votre HP commence à baisser, Focus Band commencera à le restaurer continuellement pendant une courte période pour vous empêcher de tomber. C’est bon pour échapper à des situations difficiles.

Éléments de rang B

Utilisation de l’article

Bouclier de score

Lorsque vous marquez avec un Pokémon, Score Shield mettra un bouclier autour de vous. Bien qu’il soit assez faible et facile à abattre, c’est un excellent objet pour ceux qui pourraient vouloir essayer de se faufiler dans certains points contre les ennemis.

Barrière de copain

Alors que Score Shield vous donne un bouclier tout en essayant de marquer, Buddy Barrier aide vos alliés. Tout comme son nom l’indique, Buddy Barrier met un bouclier autour d’un allié à proximité, ciblant celui qui a le moins de PV lorsque vous utilisez votre Unite Move.

Amplificateur d’énergie

Après qu’un Pokémon utilise un mouvement d’unité, l’amplificateur d’énergie entre en jeu, vous donnant une augmentation des dégâts infligés pendant une courte période.

Gilet d’assaut

Lorsqu’il n’est pas au combat, un Pokémon tenant un gilet d’assaut gagnera un bouclier qui annule Sp. Atk. Dommage. Soyez prudent, cependant, car le bouclier mettra plus de temps à monter après avoir été retiré.

Éléments de classement C

Utilisation de l’article

Sp. Atk. Spécifications

Celui-ci est assez explicite, car il augmente simplement votre Sp. Atk. après avoir marqué un but.

Poids d’attaque

Augmente l’Attaque d’un Pokémon qui marque. N’utilisez ceci que si vous êtes un gros buteur pour votre équipe ou si vous essayez de marquer souvent.

Biscuit Aeos

Augmente Max HP après avoir marqué.

Meilleurs objets pour chaque rôle dans Pokémon Unite

Source : La société Pokémon

Certains articles seront toujours meilleurs quoi qu’il arrive, mais trouver les meilleurs articles pour vous dépend aussi du rôle que vous jouez. Voici les meilleurs objets pour chaque rôle dans Pokémon Unite.

Meilleurs objets d’attaquant

Article Pourquoi c’est bien

Pierre flottante

Les attaquants doivent être rapides et se déplacer encore plus vite lorsqu’ils ne sont pas au combat, ce qui est un énorme avantage pour ceux qui occupent ce rôle.

Lentille de portée

Augmente les dégâts d’un Pokémon. Évidemment, les attaquants gagneront à avoir leur attaque augmentée, et s’ils marquent souvent aussi, c’est l’accessoire parfait.

Cloche de coquille

Réduire votre temps de recharge, augmenter les dégâts et vous aider à vous soigner sont tous des avantages énormes dans l’ensemble, mais surtout pour ceux qui sont devant tout le monde et dans le plus de combats.

Bande musculaire

Cela augmente vos dégâts d’attaque de base, et si vous jouez un Pokémon qui a de meilleures attaques de base, c’est un élément indispensable.

Les meilleurs articles polyvalents

Article Pourquoi c’est bien

Pierre flottante

La pierre flottante est l’un des meilleurs objets du jeu pour que n’importe quelle classe puisse en bénéficier. Les polyvalents doivent atteindre les objectifs rapidement ou entrer et sortir des batailles rapidement, et cela aidera.

Lentille de portée

Augmente les dégâts d’un Pokémon. Alors que les attaquants en bénéficieront le plus, les polyvalents à la recherche d’une légère augmentation des dégâts feraient bien de s’y accrocher.

Cloche de coquille

Réduire votre temps de recharge, augmenter les dégâts et vous aider à vous soigner sont tous des avantages énormes dans l’ensemble, mais surtout pour ceux qui sont devant tout le monde et dans le plus de combats.

Casque Rocheux

Augmente considérablement la défense et nuit aux joueurs adverses, ce qui est génial si vous êtes au milieu du combat pendant une grande partie du match.

Meilleurs articles Speedster

Article Pourquoi c’est bien

Pierre flottante

La pierre flottante est l’un des meilleurs objets du jeu pour que n’importe quelle classe puisse en bénéficier. Les speedsters sont déjà assez rapides, mais un peu de vitesse supplémentaire dans Pokémon Unite n’est jamais une mauvaise chose.

Lentille de portée

Augmente les dégâts d’un Pokémon. Les speedsters ne sont pas connus pour leur attaque, donc obtenir un coup de pouce dans ce département peut vraiment rendre votre jeu bien meilleur et plus efficace dans son ensemble.

Cloche de coquille

Réduire votre temps de recharge, augmenter les dégâts et vous aider à vous soigner sont tous des avantages énormes dans l’ensemble, mais surtout pour ceux qui sont devant tout le monde et dans le plus de combats.

Objets Meilleurs défenseurs

Article Pourquoi c’est bien

Pierre flottante

La pierre flottante est l’un des meilleurs objets du jeu pour que n’importe quelle classe puisse en bénéficier. Cependant, même les défenseurs doivent être rapides pour garder les couloirs de but dégagés.

Casque Rocheux

Augmente considérablement la défense et nuit aux joueurs adverses, ce qui est génial si vous êtes au milieu du combat pendant une grande partie du jeu, ou subissez des tonnes de dégâts, ce que vous pourriez faire en tant que défenseur.

les restes

Restaure la santé d’un Pokémon au fil du temps et reste en vigueur tout au long du jeu. C’est parfait pour les joueurs qui doivent passer leur temps devant le but, abattant les forces adverses lorsqu’elles viennent vers vous.

Barrière de copain

Met en place un bouclier autour d’un allié proche avec les PV les plus bas lorsque vous utilisez un mouvement d’unité. Un excellent outil pour aider les autres défenseurs ou tout allié à proximité à la rigueur.

Meilleurs articles Supporter

Article Pourquoi c’est bien

Pierre flottante

La pierre flottante est l’un des meilleurs objets du jeu pour que n’importe quelle classe puisse en bénéficier. Les supporters doivent être constamment en mouvement, et rejoindre votre coéquipier plus rapidement pour les soigner est toujours un plus.

Exp. Partager

Aider vos coéquipiers à gagner de l’Exp supplémentaire. Les points peuvent être importants dans un jeu, surtout s’il s’agit d’autres rôles qui pourraient avoir besoin d’attaquer ou de défendre. C’est l’article parfait pour les supporters.

Cloche de coquille

Réduire votre temps de recharge, augmenter les dégâts et vous aider à vous soigner sont tous des avantages énormes dans l’ensemble, mais surtout pour ceux qui sont devant tout le monde et dans le plus de combats.

Barrière de copain

Met en place un bouclier autour d’un allié proche avec les PV les plus bas lorsque vous utilisez un mouvement d’unité. Un excellent outil pour aider les autres joueurs ou tout allié à proximité à la rigueur.

Comment acheter des objets dans Pokémon Unite

Bien que certains objets de Pokémon Unite ne soient disponibles qu’après avoir augmenté votre niveau d’entraîneur ou en achetant le Battle Pass trouvé dans le jeu, vous pouvez également en acheter une tonne dans la boutique en jeu du jeu, l’Aeos Emporium. L’achat d’objets dans Pokémon Unite est assez simple, mais voici comment procéder au cas où vous auriez du mal à les trouver.

Dans le menu principal du jeu, sélectionnez Magasins. Clique sur le Emporium Aeos section, et appuyez sur Entrée. Cliquer sur Articles.

Après cela, vous pourrez naviguer parmi les objets disponibles et récupérer ce que vous voulez avec Aeos Gems ou Aeos Coins.

Pokémon Unis

Pokémon Unite sera certainement la prochaine grande dépendance des Dresseurs du monde entier. Chacun de vos Pokémon peut utiliser des objets pendant un match pour vous donner un avantage sur vos adversaires, alors choisissez judicieusement.

Tirez-en le meilleur parti

Les 5 meilleurs trucs et astuces de Google Drive

Google Drive est presque universellement connu comme le meilleur système de stockage en nuage disponible. Si vous l’utilisez pour conserver vos données, voici quelques trucs et astuces pour utiliser Google Drive encore plus efficacement.