Pokémon Unite : les microtransactions expliquées | Android Central

Pokémon Unite est une nouvelle version de la franchise établie de longue date. Fini le jeu Pokémon au tour par tour à un joueur d’autrefois et voici maintenant un nouveau jeu d’arène de combat en ligne multijoueur brillant (ou MOBA en abrégé). Lancé en tant que titre gratuit sur Nintendo Switch plus tôt cet été, Unite prend rapidement de l’ampleur et les joueurs mobiles attendent avec impatience sa prochaine sortie en septembre sur Android.

Cependant, toutes les bonnes choses ont un coût, et Unite monétise grâce à l’inclusion d’achats intégrés. Dans un format relativement standard, les joueurs pourront acheter à la fois des Pokémon à utiliser au combat et des objets via les devises du jeu. Il y a en fait pas mal d’options ici, mais en général, vous aurez votre devise gratuite, qui peut être gagnée simplement en jouant au jeu, par rapport à la devise payante, que vous devrez déposer de l’argent réel pour l’acquérir dans le jeu. achats.

Décomposons ces options, ce qu’elles font, combien elles coûtent et évaluons dans quelle mesure Pokémon Unite peut être considéré comme payant.

Quelles sont les devises ?

Bien qu’il ne soit pas encore sorti sur Android, nous savons déjà, grâce à la version Nintendo Switch, qu’il y a cinq – oui CINQ – devises en jeu dans Pokémon Unite.

Ce sont cinq devises principales dans Pokémon Unite :

Gemmes Aeos: Devise premium de Pokémon Unite, les gemmes Aeos ne peuvent être achetées que dans le menu d’achat de gemmes Aeos avec de l’argent réel.

Pièces Aeos: Les pièces Aeos sont la monnaie gratuite et peuvent être obtenues lors de batailles, en récompense d’événements et de quelques autres sources. Cependant, il existe un plafond hebdomadaire de 2 100 pièces Aeos par semaine que vous pouvez gagner gratuitement.

Billets Aeos: Vous pouvez gagner des billets Aeos via des récompenses de match classées ou des événements spéciaux et d’autres sources.

Billets de mode: La monnaie la plus importante à mes yeux fous de cosmétiques, les Fashion Tickets sont une monnaie cosmétique qui ne peut être utilisée que dans la section Fashion Ticket Exchange de l’Aeos Emporium. Les tickets de mode sont gagnés grâce aux jets d’Energy Machine (vous débloquez les jets d’Energy Machine après avoir atteint le niveau d’entraîneur 6) ou en terminant des événements.

Billets Holowear: Les billets Holowear peuvent exclusivement être gagnés via les rouleaux Energy Machine et ils ne peuvent être dépensés que dans la section Zirco Trading du magasin.

Vous avez encore la tête qui tourne ? Parce que le mien l’est certainement. Qui aurait cru que dépenser de l’argent pouvait être si compliqué ?

Y a-t-il une passe de combat ?

Oui, comme la plupart des autres jeux gratuits sur le marché actuellement, il existe une passe de combat dans Pokémon Unite. Débloqué après avoir atteint le niveau d’entraîneur 5, le pass de combat est sans doute le moyen le plus rapide de collecter des objets cosmétiques pour votre entraîneur et votre Pokémon. La version de base du pass de combat vous coûtera 490 Aeos Gems, ce qui équivaut à environ 8 $. En plus de cela, il existe également un pass de combat premium pour le double du coût à 16 $. L’avantage du pass premium est qu’il déverrouille 10 niveaux de passe de combat en même temps lors de l’achat. Une gratification instantanée pour la victoire, n’est-ce pas ?

Grâce aux passes de combat de base et premium, vous pouvez débloquer des objets cosmétiques et parfois les autres formes de monnaie décrites précédemment. Vous pouvez gagner quelques déblocages gratuits en améliorant votre passe de combat sans payer, mais les déblocages gagnés de cette manière sont particulièrement rares.

Est-ce que Pokémon Unite est payant ?

Dans une certaine mesure, oui, Pokémon Unite est payant. De nombreux jeux gratuits entrent dans ce modèle et Unite ne fait pas exception. Les joueurs peuvent gagner environ 30 à 50 pièces Aeos (la devise gratuite) par match, mais si vous souhaitez acheter une licence pour utiliser des Pokémon supplémentaires, le coût vous coûtera entre 5 000 et 10 000 pièces Aeos. C’est une course assez raide jusqu’au sommet. Il existe des moyens de gagner plus de devises gratuitement, tels que des bonus de connexion quotidiens et des défis, et vous pouvez même temporairement essayer gratuitement certains Pokémon au combat, mais en fin de compte, si vous voulez éviter la corvée, vous devrez payer en haut.

L’un des vrais points de friction ici est ce plafond hebdomadaire embêtant sur les pièces Aeos. N’oubliez pas que vous ne pouvez gagner que 2 100 pièces Aeos par semaine avant d’atteindre la limite. Avec certains Pokémon coûtant 10 000 pièces, vous devrez sérieusement économiser vos pièces pour pouvoir vous permettre leurs licences sans payer de l’argent réel. Comme vous pouvez le deviner, payer pour de la monnaie premium est fortement incité et la mouture est placée là intentionnellement pour rendre votre chemin vers le sommet aussi douloureux que possible.

La doublure argentée légère ici est que les objets de maintien, qui peuvent être équipés à votre Pokémon pour leur donner des buffs passifs et les rendre plus forts, ne peuvent en fait pas être achetés avec de l’argent réel. Vous devez atteindre le niveau d’entraînement 10 pour même déverrouiller tous les emplacements d’objets de conservation possibles, c’est donc un meilleur exemple de temps passé dans le jeu étant plus précieux que l’argent dépensé dans le jeu.

Mais attendez, il y a en fait plus. Comme si les choses n’étaient pas déjà assez compliquées, vous pouvez acheter des rehausseurs d’objets, qui peuvent être utilisés pour augmenter le niveau des objets en attente. Vous débloquez des rehausseurs d’objets par d’autres moyens que de les payer, mais les joueurs qui paient pour de meilleures passes de combat sont plus susceptibles d’obtenir plus d’enrichisseurs d’objets plus rapidement que ceux qui ne le font pas, creusant encore une fois le fossé entre les joueurs payés et non payés.

Ce problème n’est pas unique à Pokémon Unite et ces tendances ont été définies par les succès smash gratuits qui l’ont précédé. Tout de même, la mouture dans Pokémon Unite est assez mauvaise pour les joueurs free-to-play, ce qui rend presque impossible de faire de sérieux progrès sans mettre une partie de votre argent réel. Encore une fois, il est techniquement possible de simplement se frayer un chemin vers tous ces éléments à débloquer, et à mesure que le jeu évolue avec plus de joueurs, le Pokémon le plus cher n’est pas nécessairement le meilleur choix pour chaque équipe et chaque joueur. Cependant, lorsque vous résumez, il est indéniable que vous pouvez acheter des billets Aeos avec de l’argent réel et faire pencher la balance en votre faveur en déposant de l’argent réel. C’est juste un fait.

