Pokémon Unite : liste de tous les Pokémon jouables

Pokémon Unite est officiellement disponible sur Nintendo Switch, Android et iOS. Pour tous ceux qui n’ont pas encore commencé le jeu, les fans peuvent déjà commencer à regarder vers l’avenir pour déterminer quel Pokémon potentiel ils voudront utiliser dans ce qui promet d’être l’un des meilleurs jeux Android.

Pour ceux qui ne le savent pas, Pokémon Unite oppose des équipes de cinq entraîneurs, chacune armée d’un seul Pokémon. Les Pokémon peuvent évoluer, détenir des objets pour améliorer leur position et même apprendre de nouveaux mouvements pendant la bataille. Voici tous les personnages Pokémon jouables de Pokémon Unite jusqu’à présent.

Sauter à:

Personnages jouables Pokémon Unite

Source : La société Pokémon

Seuls 28 Pokémon sont actuellement disponibles dans le jeu, chacun divisé par l’un des cinq types suivants : attaquant, polyvalent, défenseur, speedster et supporter. D’autres Pokémon devraient arriver dans le futur, mais pour l’instant, nous devrons nous contenter de quelques dizaines. Comme c’est le cas pour de nombreux autres jeux d’arène de combat en ligne multijoueurs (MOBA), une liste de niveaux Pokémon Unite existe également, vous donnant la chance de voir quel Pokémon est le meilleur.

Absol (Speedster) Alolan Ninetales (Attaquant) Blastoise (Défenseur) Blissey (Supporter) Charizard (All-Rounder) Cinderace (Attaquant) Cramorant (Attaquant) Crustle (Défenseur) Decidueye (Attaquant) Eldegoss (Supporter) Garchomp (All-Rounder) Gardevoir (Attaquant) Gengar (Speedster) Greedent (Défenseur) Greninja (Attaquant) Lucario (All-Rounder) Machamp (All-Rounder) Mamoswine (Défenseur) Mr. Mime (Supporter) Pikachu (Attaquant) Slowbro (Défenseur) Snorlax (Défenseur) Sylveon (Attaquant) Talonflame (Speedster) Tsareena (All-Rounder) Venusaur (Attaquant) Wigglytuff (Supporter) Zeraora (Speedster)

Rôles et systèmes de type de bataille

Pokémon Unite est différent des jeux Pokémon normaux en ce que le système de combat se concentre sur le type de combat de votre Pokémon plutôt que sur l’élémentaire ou les attaques qu’il connaît. Au cours de chaque match dans Pokémon Unite, votre Pokémon grandira au fur et à mesure que vous vous battrez avec eux, ce qui entraînera des évolutions temporaires qui peuvent aider à vaincre vos ennemis.

Dans Pokémon Unite, il existe cinq types de combat :

Attaquant: Pokémon avec une faible endurance qui excelle à infliger de lourds dégâts à distance aux adversaires.

Pikachu Greninja Venausaur Alolan Ninetales Cramorant Cendrillon Gardevoir Sylveon Decidueye

Speedster: Pokémon qui ont une grande mobilité et attaque et excellent à faire des attaques rapides et à marquer des points.

Zeraora Talonflame Absol Gengar

Polyvalent: Pokémon qui ont équilibré l’attaque et l’endurance, et sont des combattants très tenaces.

Charizard Lucario Machamp Garchomp Tsareena

Défenseur: Pokémon qui ont une endurance plus élevée et excellent à protéger leurs alliés et à arrêter leurs adversaires.

Snorlax Crustle Slowbrow Blastoise Mamoswine Greedent

Supporter: Pokémon qui fournit un soutien à l’équipe en infligeant des conditions de statut aux adversaires et en soignant les alliés lors d’un combat.

Eldegoss M. Mime Wigglytuff Blissey

Est-ce que d’autres Pokémon arrivent bientôt ?

Source : iMore

Actuellement, seuls 28 Pokémon sont disponibles pour jouer dans Pokémon Unite, mais d’autres devraient être ajoutés à l’avenir via des mises à jour gratuites.

Licences Pokémon

Source : Android Central

Pour utiliser un Pokémon dans les matchs de Pokémon Unite, vous aurez besoin d’une licence pour l’utiliser. Ces licences Pokémon peuvent être achetées dans le jeu en dépensant des pièces Aeos ou des gemmes Aeos. Les pièces Aeos sont gagnées en jouant simplement au jeu, avec des gemmes achetées avec de l’argent réel pour accélérer la possibilité de jouer avec certains Pokémon. Les prix de chaque licence Pokémon sont les suivants :

Pokémon Pièces Aeos Gemmes Aeos

Absolu

10 000 575

Alolan Ninetales

8 000 460

Blastoise

8 000 460

Blissey

8 000 460

Dracaufeu

6 000 345

Cendrillon

8 000 460

Cramoran

8 000 460

croûte

8 000 460

œil de mort

10 000 575

Eldegoss

6 000 345

Garchomp

10 000 575

Gardevoir

8 000 460

Gengar

10 000 575

gourmand

8 000 460

Greninja

10 000 575

Lucario

10 000 575

Machamp

8 000 460

Mamoswine

8 000 460

M. Mime

8 000 460

Pikachu

6 000 345

lentbro

6 000 345

Ronflex

6 000 345

Sylveon

10 000 575

Serre-flamme

6 000 345

Venasaur

8 000 460

Wigglytuff

8 000 460

Les Pokémon sont-ils gratuits ?

Source : La société Pokémon

Bien que des licences Pokémon soient disponibles à l’achat, tous les Pokémon de Pokémon Unite ne vous obligent pas à dépenser de l’argent. Actuellement, 12 Pokémon peuvent être acquis gratuitement, cinq d’entre eux étant les entrées que vous obtenez lorsque vous jouez pour la première fois. Il est important de noter, cependant, que certains Pokémon ne sont disponibles que lors d’événements à durée limitée, alors assurez-vous de les saisir quand vous le pouvez avant qu’ils ne soient plus disponibles gratuitement.

Pokémon Comment l’obtenir

Zeraora

Gagnez un total de 32 batailles pour réclamer la licence Unite de Zeraora sur Android.

lentbro

Attribué après avoir atteint le niveau d’entraîneur 2. Vous devez le réclamer pour l’ajouter à votre liste.

Venasaur

Attribué après avoir atteint le niveau 5 d’entraîneur. Vous devez le réclamer pour l’ajouter à votre liste.

Alolan Ninetales

Connectez-vous à Pokémon Unite deux jours différents. Récompensé dans le cadre des cadeaux de bienvenue de 14 jours. Il ne rejoindra pas votre liste tant que vous ne l’aurez pas réclamé.

Cendrillon

Connectez-vous à Pokémon Unite pendant huit jours différents. Récompensé dans le cadre des cadeaux de bienvenue de 14 jours. Vous devez vous rappeler de réclamer Cinderace pour l’utiliser.

Greninja

Récompensé le 14e jour de connexion à Pokémon Unite. Récompensé dans le cadre des cadeaux de bienvenue de 14 jours. Assurez-vous de réclamer Greninja après l’avoir déverrouillé.

croûte

Une partie du défi débutant décerné après avoir terminé toutes les missions de 7 jours. Crustle ne rejoindra pas votre équipe tant que vous ne l’aurez pas réclamé.

gourmand

Débloqué via l’événement d’Halloween Échange de citrouilles.

Tsaréena

Licence d’événement gratuite lors de la connexion après le 9 décembre.

Eldegoss

Peut être choisi comme Starter.

Ronflex

Peut être choisi comme Starter.

Pikachu

Peut être choisi comme Starter.

Dracaufeu

Peut être choisi comme Starter.

Serre-flamme

Peut être choisi comme Starter.

Attrape-les tous

Bien que tous les Pokémon ne soient pas disponibles gratuitement, une tonne d’entre eux le sont toujours, donc si vous plongez dans Pokémon Unite pour la première fois pendant sa fenêtre de lancement, assurez-vous de récupérer autant de Pokémon gratuits que possible. N’oubliez pas que vous devez vous rendre dans le menu du jeu et réclamer tous les Pokémon que vous déverrouillez pour les conserver, alors n’oubliez pas.

Pokémon Unis

Attrapez-les tous dans Pokémon Unite, désormais disponible sur Android. Affrontez des adversaires dans des défis 5v5 et travaillez pour marquer le plus de points pour remporter la victoire de votre équipe.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.