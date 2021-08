Pokemon Unite : liste des meilleurs types d’attaque

in

Certains Pokémon sont vraiment très forts.

Pokemon Unite accélère lorsque vous êtes sur le champ de bataille. Avoir le bon Pokémon est vital, tout comme en choisir un avant le début du match. Cependant, avec autant de Pokémon et de types uniques parmi lesquels choisir, il peut être difficile de savoir lesquels fonctionnent le mieux dans la méta actuelle. C’est là qu’interviennent nos listes de niveaux. Nous avons compilé les meilleurs Pokémon de type attaquant et leur avons attribué un niveau spécifique en fonction de notre expérience avec ces créatures impressionnantes. Voici les cinq meilleurs Pokémon de type Attaquant que vous pouvez emmener au combat !

Cendrillon

Cinderace est un attaquant à distance connu pour ses prouesses offensives élevées et sa vitesse incroyable. Évoluant de Scorbunny à Raboot au niveau cinq et à Cinderace au niveau sept, ce Pokémon de type Feu est définitivement de niveau S. Cinderace est facile à jouer et fait bien son travail. Il possède la capacité Blazing Bicycle Kick qui inflige des dégâts critiques aux adversaires, ce qui en fait une arme puissante dans n’importe quel match.

Cramoran

Un autre attaquant à distance sur la liste, Cramorant, est un Pokémon difficile à jouer. Cependant, c’est un choix solide pour quiconque cherche à attaquer à distance de sécurité et à dominer le champ de bataille. Le missile Gulp de Cramorant lui permet d’attaquer avec la proie qu’il a attrapée et d’infliger d’immenses dégâts. Il a également la capacité d’endommager plusieurs unités en même temps. C’est un Pokémon de type aquatique qui se trouve au niveau S.

Alolan Ninetales

Venant avec beaucoup de portée et de contrôle des foules, Ninetales est un autre Pokémon de niveau S. Créant une tempête de neige autour de ses adversaires, Snow Globe est le mouvement Unite de Ninetales. Le Ninetales de type Glace et Fée est un personnage fort qui fait beaucoup sans se mettre en danger. Au niveau un, c’est un Alolan Goupix et évolue en Ninetales au niveau quatre.

Greninja

Greninja est un attaquant à distance qui est décent dans la méta. C’est un Pokémon de type Eau + Sombre qui propose Waterburst Shuriken comme mouvement Unite dans le jeu. Le coup spécial lance un énorme shuriken d’eau sur l’adversaire d’en haut. Il commence comme Froakie au niveau un, puis évolue vers Frogadier au niveau cinq et enfin vers Greninja au niveau sept. Ce Pokémon est au mieux de niveau B à B+.

Pikachu

Pikachu était l’un des héros de niveau S, mais après la dernière mise à jour, cela semble un peu décevant. Avec Thunderstorm étant son mouvement Unite, c’est un choix décent. Cependant, le Pokémon ne se sent fort à aucun stade du jeu. Tout au plus, c’est dans le niveau B to B+. Pikachu est certainement un favori pour de nombreux joueurs, mais ne peut pas résister à certains des Pokémon de niveau S.

Image en vedette: Pokemon Unite

