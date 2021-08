Pokémon Unite obtient le guérisseur Blissey sur Blastoise dans une nouvelle mise à jour

Image : The Pokémon Company / Kotaku

Plus tôt dans la journée, le compte officiel Pokémon Unite sur Twitter a annoncé que Blissey rejoindra le MOBA sur le thème de Pokémon ce mercredi 18 août, confirmant les détails extraits des données découverts profondément dans le code du jeu le mois dernier. Plus important encore, le message comprenait des images de Blissey en action, y compris l’un des mouvements auxquels les fans peuvent s’attendre en ce qui concerne Pokémon Unite.

Blissey est le deuxième ajout à la liste de Pokémon Unite après l’arrivée de Gardevoir le 28 juillet, bien que ce ne soit peut-être pas celui que la plupart des gens attendaient. Beaucoup pensaient que Blastoise serait dans la prochaine mise à jour, car c’était le seul autre personnage officiellement annoncé avant aujourd’hui. Mais il semble que les joueurs devront attendre un peu plus longtemps pour tester les énormes canons à eau du Pokémon classique.

Dans tous les cas, Blissey devrait toujours être un ajout bienvenu à Pokémon Unite, qui n’a actuellement qu’un seul véritable Pokémon de soutien axé sur la guérison dans l’Eldegoss cotonneux. L’annonce mentionne également que son ultime mouvement Unite, Bliss Assistance, permet au monstre de poche de type Normal de protéger un coéquipier contre les attaques, ce qui correspond à nouveau au datamining précédent de Pokémon Unite.

Ces fuites non confirmées mentionnent que Blissey utilisera également des compétences telles que Helping Hand, qui augmente considérablement la vitesse de déplacement et d’attaque des coéquipiers à proximité, et Heal Pulse, qui fournit un flux constant de guérison à la fois à l’utilisateur et à un allié de son choix. Sur le papier, Blissey ressemble à une centrale électrique absolue qui joue un rôle beaucoup plus actif dans le maintien de l’équipe en bonne santé qu’Eldegoss.

G/O Media peut toucher une commission

Blissey est connu pour être un mur solide dans d’autres jeux Pokémon grâce à ses statistiques HP élevées, il ne serait donc pas surprenant qu’il soit capable de prendre une raclée dans Unite tout en soignant ses alliés.

La rumeur veut également que Pokémon Unite reçoive Sylveon, l’Eeveelution de type fée introduit dans Pokémon X et Y, et Greedent, un écureuil potelé du plus récent Sword and Shield, dans les futures mises à jour. Et bien sûr, il y a Blastoise, qui donne aux joueurs beaucoup à attendre en termes de support post-lancement. Une version mobile du jeu devrait également être lancée en septembre.

Il est possible que nous obtenions plus de détails sur Pokémon Unite en plus des discussions sur Pokémon Legends Arceus et les remakes Diamond et Pearl lors de la diffusion Pokémon Presents également prévue pour mercredi, alors restez à l’écoute.