Pokémon Unite obtient un pass de combat spatial, des escouades, des skins et plus encore

Image : Studio TiMi

Pokémon Unite arrive enfin dans sa maison naturelle sur mobile mercredi, et il apporte avec lui quelques nouveaux morceaux et bobs soignés. Il y a un nouveau pass de combat appelé Galactic Ghost 094 qui ajoute des objets sur le thème de l’espace au jeu, l’arrivée de Mamoswine et Sylveon, et une nouvelle fonctionnalité appelée Unite squads, facilitant la recherche d’équipes « partageant les mêmes idées » pour jouer au MOBA. ish jeu gratuit à démarrer.

Unite a très bien fonctionné sur Nintendo Switch depuis sa sortie en juillet de cette année, mais bien sûr, c’est sur les téléphones électroniques qu’un jeu de bataille en ligne gratuit trouvera ses squillions de joueurs. Cela devient une réalité demain, mercredi 22, et bien sûr le moment s’accompagne d’une série de nouvelles inclusions.

Le nouveau pass de combat, Galactic Ghost 094, est le gros vendeur ici. L’espace me semble être le domaine le moins exploré de Pokémon, malgré des monstres comme Deoxys, Cleffa, Lunatone, Staryu, etc. Bien qu’il soit peu probable que le jeu ajoute quelque chose d’important à la tradition, il pourrait être amusant pour eux de faire au moins allusion aux origines de certaines des bêtes les plus mystérieuses. Divers articles spacieux que votre entraîneur peut porter seront disponibles pour ceux qui terminent des missions, et bien sûr, il y en a plus pour ceux qui déboursent pour le pass premium.

Arriveront également Mamoswine et Sylveon, promis depuis longtemps, en tant que personnages jouables pour votre liste. Il y aura également une mission spéciale reprenant le bonus de lancement de Switch, permettant aux débutants d’obtenir une licence Unite pour le speedster Zeraora.

La version mobile a apparemment recueilli cinq millions de « préinscriptions » et pour marquer ce chiffre (parce qu’ils n’auraient certainement rien fait si cela avait été 4 999 999), il y a un événement unique à la version mobile qui récompensera 1 000 billets Aeos, une licence pour Pikachu, et un Holowear pour le monstre jaune appelé Festival Style. Et vous savez quoi, s’ils atteignent 7,5 millions, il y aura encore 1 000 faux billets ! Parlez-en à vos 2,5 millions d’amis !

Ensuite, il y a les escouades Unite. C’est un moyen pour les joueurs Switch et mobiles de faire équipe plus facilement. Comme l’explique le développeur TiMi,

« Les entraîneurs peuvent créer leurs propres équipes ou rechercher des équipes déjà existantes pour rejoindre et se connecter avec d’autres joueurs. En choisissant des balises d’escouade que d’autres peuvent rechercher, les formateurs partageant les mêmes idées peuvent se trouver facilement.

Si vous avez joué sur Switch et que vous souhaitez, euh, passer au mobile, cela peut être réalisé en associant votre compte Nintendo ou votre compte Pokémon Trainer Club aux deux versions. Ensuite, vous pouvez joyeusement sauter entre les deux. Oh, et ils ajoutent enfin une meilleure prise en charge linguistique, avec des langues française, allemande, italienne et espagnole ajoutées au jeu demain également.