Pokémon Unite obtient une mise à jour du jeu, voici les notes de mise à jour complètes

Pokémon Unite est sorti depuis quelques semaines maintenant et ce n’est pas mal si vous aimez les jeux MOBA.

Il y a eu beaucoup de cadeaux et de cadeaux jusqu’à présent, et très bientôt, le jeu recevra également une mise à jour du jeu. Il comprend du texte et des corrections de bogues ainsi qu’une version de test de fonctionnalité spéciale pour les spectateurs.

Un certain nombre de modifications sont également apportées à certaines des statistiques et des mouvements des monstres de poche pour ajuster l’équilibre global du jeu. Voici les notes de mise à jour complètes du site officiel du jeu :

Une mise à jour du serveur sera effectuée le 8-4-2021 à 12h00 PDT/7h00 UTC. Date/heure prévue :

8-4-2021 à 00h00 HAP/7h00 UTC Application de la mise à jour :

Redémarrez l’application sur votre appareil pour appliquer la mise à jour.

DÉTAILS DE LA MISE À JOUR :

-Correction de bogues

-Corrections de texte

-Lancement du test de fonctionnalité Spectate :

Une version test de la fonctionnalité Spectate sera effectuée du 4-8-2021 à 00h00 PDT/7:00 UTC jusqu’au 8-6-2021 à 00h00 PDT/7:00 UTC.

Des modifications sont apportées à certaines statistiques et mouvements Pokémon pour ajuster l’équilibre de Unite Battles.

Dracaufeu

Lance-flammes:

Temps de recharge réduit.

Effets sur les Pokémon adverses renforcés.

Coup de poing :

Effets sur les Pokémon adverses renforcés.

Déflagration:

Temps de recharge réduit.

Effets sur les Pokémon adverses renforcés.

Serre-flamme

Acrobaties:

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

As aérienne:

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

As aérien+ :

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Voler:

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Florizarre

Bombe à boue :

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Effets sur les Pokémon adverses renforcés.

Danse des pétales :

Déplacer la mise à niveau

Faisceau solaire:

Temps de recharge réduit.

Unite Move : une colère verdoyante

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Absolu

Attaque de base :

Corrections de bugs

Barre oblique nocturne :

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Sucker Punch:

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Wigglytuff

Les statistiques suivantes ont été augmentées :

Défense, Sp. Déf, HP

Double gifle

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Effets sur les Pokémon adverses renforcés.

Chanter

Effets sur les Pokémon adverses renforcés.

Lueur éblouissante

Corrections de bugs

Eldegoss

Garde de coton :

Le temps de recharge s’est allongé.

La restauration des HP a diminué.

Spore de coton :

Temps de recharge réduit.

Effets sur les Pokémon adverses renforcés.

La défense de ce mouvement, Sp. L’augmentation de la Def a été renforcée.

Unite Move: Cotton Cloud Crash

La restauration des HP a diminué.

Cendrillon

Les statistiques suivantes ont été réduites :

Attaque

Coup de pied flamboyant :

Les dégâts infligés aux Pokémon adverses ont diminué.

Feinte:

Déplacer vers le bas

Boule pyrotechnique :

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Gengar

Attaque de base :

Corrections de bugs

Boule de l’ombre :

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Hex :

Déplacer vers le bas

Mangeur de rêves:

Déplacer la mise à niveau

Zeraora

Étincelle:

Corrections de bugs

Charge sauvage :

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Temps de recharge réduit.

Unite Move: Plasma Gale –

Les dégâts infligés aux Pokémon adverses ont diminué.

Cramoran

Tourbillon:

Les dégâts infligés aux Pokémon adverses ont diminué.

Plonger:

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Machamp

Attaque de base :

Corrections de bugs

Coupe croisée :

Les dégâts infligés aux Pokémon adverses ont diminué.

Combat rapproché:

Dégâts infligés aux Pokémon adverses augmentés.

Lucario

Punch de mise sous tension :

Corrections de bugs

Ruée d’os :

Corrections de bugs

Greninja :

Attaque de base :

Corrections de bugs

Alolan Ninetales

Avertissement de neige :

Corrections de bugs

Si vous n’avez pas encore essayé ce jeu, assurez-vous de lire notre critique. Jouez-vous toujours à ce jeu quelques semaines plus tard ? Laissez un commentaire ci-dessous.