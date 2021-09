Pokémon UNITE pour Nintendo Switch : tout ce que vous devez savoir

La série Pokémon a connu de nombreux titres dérivés au cours de ses 25 ans, se livrant à une myriade de genres différents. Tout, des jeux de puzzle aux jeux de combat, a reçu une tournure Pokémon, et cette tendance devrait se poursuivre avec Pokémon UNITE. Introduit lors de Pokémon Direct en juin 2020, Pokémon UNITE est un jeu de stratégie multijoueur unique qui se déroule sur l’île d’Aeos, une île mythique qui organise une série de tournois Unite Battle. Qu’est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Voici tout ce que vous devez savoir sur Pokémon UNITE.

Quoi de neuf?

Mise à jour du 22 septembre 2021 : Pokémon UNITE sort sur mobile

Pokémon UNITE est désormais disponible en téléchargement et en jeu sur iOS et Android.

Qu’est-ce que Pokémon UNITE ?

Jeu de combat stratégique en équipe Pokémon UNITE co-développé par The Pokémon Company et Tencent Games TiMi Studios, l’équipe responsable d’Arena of Valor. Dans Pokémon UNITE, les joueurs s’affrontent dans des batailles en équipe à 5 contre 5, tout en attrapant des Pokémon sauvages et en améliorant et en faisant évoluer les leurs. L’objectif est de vaincre le Pokémon de votre adversaire tout en gagnant plus de points que l’équipe adverse dans le délai imparti.

À sa surface, Pokémon Unite ressemble à Arena of Valor ou à League of Legends avec un flair Pokémon. Lorsqu’un Pokémon est vaincu, il laisse tomber des orbes d’énergie Aeos qui peuvent ensuite être collectés et déposés dans les zones de but ennemies pour marquer des points pour votre équipe.

Comment est le gameplay ?

Source : La société Pokémon

Pokémon UNITE est une arène de combat en ligne multijoueur ou MOBA. Les joueurs participent à Unite Battles, où les entraîneurs s’affrontent dans des batailles en équipe à 5 contre 5. La clé de la victoire dans un Unite Battle est d’avoir un score plus élevé que l’autre équipe lorsque le temps est écoulé. Pour gagner des points pour votre équipe, vous devez collecter de l’énergie Aeos en battant les Pokémon adverses et les Pokémon sauvages sur le terrain, puis en déposant cette énergie dans l’une des zones de but de l’équipe adverse.

Les Unite Battles se déroulent dans différents stades et les règles de chaque stade diffèrent. Il peut y avoir différents nombres de membres de l’équipe, différentes durées de match et même différents Pokémon légendaires qui apparaissent.

Les Pokémon participants entrent tous dans le combat au Niv. 1, et tout au long de chaque bataille, ils gagnent Exp. Les points montent en niveau et peuvent même évoluer temporairement. Au fur et à mesure que les Pokémon montent en niveau, ils apprennent des mouvements puissants et évoluent, et lorsqu’un Pokémon atteint des niveaux plus élevés, il apprend également son mouvement d’unité – un mouvement puissant qui ne peut être appris et utilisé que dans les batailles d’unité.

Les types de Pokémon sont-ils importants dans Pokémon UNITE ?

Source : La Compagnie Pokémon

Bien que les forces et les faiblesses de type n’existent pas dans Unite Battles, chaque Pokémon a ses propres statistiques et son propre rôle : attaquant, défenseur, speedster, supporter ou polyvalent :

Attaquant : a une faible endurance mais inflige de lourds dégâts à distance aux adversaires. Speedster: Avoir une grande mobilité et Offenser pour faire des attaques rapides et marquer des points. Polyvalent : combattants très tenaces avec une attaque et une endurance équilibrées. Défenseur : a une grande endurance, protège ses alliés et gêne ses adversaires. Supporter : inflige des conditions de statut aux ennemis et soigne les alliés.

Pour utiliser un Pokémon dans Unite Battles, vous devez disposer d’une licence Unite pour ce Pokémon. Les licences Unite peuvent être obtenues auprès du Unite Battle Committee, où vous pouvez échanger des pièces Aeos (obtenables via Unite Battles) contre la licence de votre choix.

Pokémon UNITE est-il cross-play ?

Source : La société Pokémon

Oui! Maintenant que Pokémon UNITE est sorti sur mobile, les joueurs sur Nintendo Switch, Android et iOS peuvent tous jouer ensemble. La progression croisée a également été confirmée, afin que les joueurs puissent jouer sur leur Nintendo Switch ou leur mobile et transférer leurs données entre les plateformes.

Les joueurs devront lier leur compte Pokémon Trainer Club ou leur compte Nintendo à la fois sur Nintendo Switch et sur mobile pour synchroniser facilement leur progression entre les appareils.

Pokémon UNITE sera-t-il disponible sur d’autres plateformes ?

Source : La Compagnie Pokémon

Pokémon Unite est désormais disponible sur Switch depuis juillet et sur iOS et Android à partir du 22 septembre 2021. On ne sait pas s’il recevra un port PC.

Combien de Pokémon y a-t-il dans Pokémon UNITE ?

Source : La Compagnie Pokémon

Bien que nous ayons repéré de nombreux Pokémon différents sur le terrain dans les vidéos officielles et non officielles, la liste de départ officielle comprend :

Pikachu (Attaquant) Charizard (All-Rounder) Snorlax (Defender) Crustle (Defender) Greninja (Attaquant) Eldegoss (Supporter) Talonflame (Speedster) Lucario (All-Rounder) Venusaur (Attaquant) Mr. Mime (Supporter) Slowbro (Defender) Absol (Speedster) Machamp (All-Rounder) Wigglytuff (Supporter) Alolan Ninetales (Attaquant) Cramorant (Attaquant) Gengar (Speedster) Garchomp (All-Rounder) Cinderace (Attaquant) Zeraora (Speedster) Blastoise (Défenseur) Blissey (Supporter) Cramorant (Attaquant) Gardevoir (Attaquant)

Les fans aux yeux d’aigle ont également repéré Aipom, Alola Goupix, Rotom, Stufful, Bewear, Corphish, Joltik, Galvantula, Altaria, Toxicroak sur les champs de bataille via diverses fuites. Étant donné qu’il y a plus de 150 champions dans League of Legends, nous pouvons nous attendre à ce que de nombreux Pokémon apparaissent.

Combien y a-t-il de cartes dans Pokémon UNITE ?

Pour l’instant, il existe quatre cartes pour Pokemon UNITE. Elles sont:

Le stade Remoat est un grand champ de bataille, idéal pour les grands jeux et les efforts coordonnés. Shivre City n’a qu’une seule zone de but par équipe, ce qui signifie que vous combattrez constamment l’ennemi pour le contrôle de la carte. Auroma Park est une carte conçue pour les combats d’équipe rapides, grâce aux tapis roulants autour de la carte. Mer Stadium est une carte 4v4 qui comporte un nombre limité de zones de but par équipe.

Y aura-t-il une passe de combat ?

Source : La Compagnie Pokémon

Oui, il y en aura. Vous aurez la possibilité de gagner des récompenses en jeu grâce au pass de combat saisonnier. Pour gagner ces récompenses, vous devrez améliorer le pass en accomplissant des missions ou en utilisant des gemmes Aeos.

Il existe également trois devises différentes dans le jeu : les gemmes Aeos (payantes), les pièces Aeos et les billets Aeos. Les pièces Aeos et les billets Aeos peuvent être acquis en jouant au jeu et en obtenant des licences Unite, qui leur permettent d’emmener Pokémon dans Unite Battles. À Aeos Emporium, les joueurs peuvent utiliser des pièces Aeos ou des gemmes Aeos pour obtenir des produits approuvés par UBC comme des articles détenus par Pokémon ou des articles de mode Trainer (bien que les billets Aeos puissent également être utilisés pour acheter des articles de mode.) Zirco Trading se spécialise dans Holowear, qui peut être obtenu en utilisant des gemmes Aeos, la monnaie payée.

Combien coûte Pokémon UNITE ?

Source : La Compagnie Pokémon

Pokémon UNITE est un jeu gratuit avec des achats dans le jeu, suivant les traces d’autres jeux MOBA gratuits.