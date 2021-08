Pokémon Unite prend-il en charge le jeu croisé entre mobile et Switch ?

Meilleure réponse: Oui! Non seulement vous pouvez jouer contre d’autres joueurs de Pokémon Unite, qu’ils jouent à la Nintendo Switch ou aux versions mobiles, mais vous pouvez continuer à jouer sur votre même compte depuis votre Nintendo Switch et votre téléphone.

Pokémon Unite est un jeu d’arène de combat 5v5 gratuit où les joueurs accumulent des points en battant des Pokémon sauvages ou leurs adversaires. Cependant, ils doivent prendre le temps de marquer des buts pour que ces points comptent réellement dans le score global du tour. Chaque Pokémon jouable monte de niveau au cours du tour et débloque ainsi des attaques plus puissantes. Il a déjà été joué par des millions et a été accueilli favorablement par les vétérans et les débutants du MOBA.

Bien qu’il existe actuellement plus de 900 Pokémon, seules quelques dizaines figurent dans la liste Pokémon Unite. Cependant, de nouveaux personnages ont déjà été ajoutés depuis la sortie du jeu sur Nintendo Switch. Plus sont sûrs de continuer à venir au fil du temps.

Pokémon Unite : jeu multiplateforme

Pokémon Unite a été initialement publié sur Nintendo Switch et devrait sortir sur iOS et les téléphones Android le 22 septembre 2021. Les joueurs peuvent actuellement se préinscrire pour la version mobile. La bonne chose à propos de ce jeu croisé est que tous les joueurs s’affronteront, qu’ils jouent à la version Switch ou mobile du jeu. Cela rend beaucoup plus facile de jouer avec des amis car c’est à la fois l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch et l’un des meilleurs jeux mobiles.

Pokémon Unite : sauvegardes croisées

En plus de jouer avec n’importe quel joueur quel que soit le matériel compatible qu’ils utilisent, les joueurs peuvent continuer leur compte Pokémon Unite depuis n’importe quel appareil. Avez-vous votre Switch à portée de main ? Commencez le jeu là-bas. Au cabinet du médecin en attendant d’être vu ? Sortez simplement votre téléphone et vous aurez toujours tous les Pokémon et tous les niveaux que vous avez débloqués prêts à être utilisés.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.