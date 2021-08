Pokemon Unite présente Mamoswine et Sylveon

in

Deux nouveaux Pokémon arrivent dans le jeu.

La société Pokemon a annoncé qu’elle ajouterait Mamoswine et Sylveon au jeu. Cependant, on ne sait pas quand ils obtiendront leur entrée.

Beauté & musculature ! Fringant et dévastateur ! Majestueux et… massif ? Sylveon et Mamoswine font leur apparition ! Restez à l’écoute pour plus de détails sur le moment où ils apparaîtront sur les rives de l’île d’Aeos ! #PokemonUNITE pic.twitter.com/JmPqSvruRd – Pokémon UNITE (@PokemonUnite) 18 août 2021

Nous avons découvert des éléments de ce que ces Pokémon offriront en termes de capacité dans le jeu. Jetons un coup d’œil avant qu’ils n’apparaissent sur l’île d’Aeos.

Mamoswine

Mamoswine est un Pokémon de type Glace+Sol, qui évolue de Swinub et Piloswine. Il semble que Mamoswine entrera en tant que support et, en fonction de ses mouvements dans la publication twitter, il devrait venir avec Double Stomp ou Tackle. On peut aussi le voir produire une aura glaciale qui pourrait être l’une de ses capacités.

Sylveon

Évoluant à partir du populaire Pokémon de type Eevee Fairy, Sylveon a ses ensembles de mouvements révélés dans une récente fuite de mine de données. Selon les informations, Swift, Psyshock, Hyper Voice, Attract, Draining Kiss et Fairy Wind sont les capacités.

Au grand dam de tous, il n’y a toujours aucune information sur l’entrée de Blastoise. Bien que la société Pokemon ait présenté Blissey, qui est un guérisseur, Blastoise reste l’un des plus attendus de la communauté.

Image caractéristique : Pokemon Unite

