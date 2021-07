Pokémon Unite : Quand sort-il sur Android ?

Meilleure réponse: Pokémon Unite devrait arriver sur Android et iOS en septembre 2021, mais The Pokémon Company n’a pas encore annoncé de jour spécifique du mois. Il arrivera également sur Nintendo Switch en juillet 2021.

Qu’est-ce que Pokémon Unite ?

Évitant la formule Pokémon habituelle, Pokémon Unite est un MOBA (arène de combat en ligne multijoueur) qui se déroule sur l’île d’Aeos. C’est ici que les joueurs s’affronteront dans des batailles 5v5 et marqueront des points contre leurs adversaires pour gagner des matchs. Les joueurs gagneront ces points en battant des Pokémon rivaux et en déposant l’énergie Aeos qu’ils gagnent dans les zones de but du joueur adverse. Les joueurs pourront attraper des Pokémon sauvages, monter de niveau et faire évoluer leur Pokémon.

Quand Pokémon Unite sort-il sur Android ?

La société Pokémon a seulement déclaré que les joueurs peuvent s’attendre à ce que Pokémon Unite soit lancé sur Android et iOS en septembre 2021. Il n’a pas fourni de date exacte, donc cela pourrait être sujet à changement.

Quand Pokémon Unite sort-il sur Nintendo Switch ?

Pokémon Unite devrait en fait sortir sur Nintendo Switch quelques mois plus tôt que son homologue mobile en juillet 2021. Encore une fois, il n’y a pas de date exacte, mais étant donné que nous sommes actuellement en juillet, nous devrions en apprendre un très bientôt, à moins qu’il ne soit retardé.

Pokémon Unite prend-il en charge le jeu croisé ?

Pokémon Unite prendra en charge le jeu croisé entre Android, iOS et Nintendo Switch. Il s’agit d’un cas particulier où toutes les parties impliquées ont estimé qu’il serait préférable pour les joueurs que le jeu croisé soit activé. Cependant, cela ne devrait pas être considéré comme un précédent pour les futurs titres Nintendo.

