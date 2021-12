Pokémon Unite remporte le prix du meilleur jeu de 2021 de Google Play

Pokémon Unite, la version MOBA de TiMi Studio de la franchise à succès disponible sur mobile et Switch, a été nommé « Meilleur jeu » aux prix Google Play 2021.

Les prix « Best of 2021 » sont une « célébration des applications et des jeux qui ont apporté une contribution positive à la culture cette année », et les résultats complets des choix de Google ont été partagés en ligne pour que tout le monde puisse les voir. Pokémon Unite n’a pas seulement remporté le prix du meilleur jeu, l’un des prix majeurs de l’événement, mais s’est également retrouvé parmi les gagnants de la catégorie des meilleurs jeux compétitifs.

Unite était l’un des quatre matchs à remporter plus d’un prix. Voici tous les gagnants de la catégorie basée sur les jeux :

Meilleur jeu:

Pokémon Unite (Groupe TiMi Studio, The Pokémon Company)

Choix de l’utilisateur :

Garena Free Fire Max (Garena)

Meilleur concurrent :

League of Legends : Wild Rift (Riot Games) Marvel Future Revolution (Netmarble) Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company) Rogue Land (Huuuge Games) Suspects : Mystery Mansion (Wildlife Studios)

Meilleurs changeurs de jeu :

Encré (Somnium Gammes) JankenUP (Humita) Chevaliers de San Francisco (Raidead) Overboard ! (Inkle) Larmes de Thémis (MiHoYo)

Meilleur ramasser et jouer

Cats in Time – Jeu de réflexion relaxant (Pine Studio) Crash Bandicoot : En fuite ! (King) Disney Pop Town (Sundaytoz Corp) Switchcraft: Magical Match 3 (Wooga) Towers: Relaxing Puzzle (Jox Development)

Meilleures Indes :

7 milliards d’humains (Tomorrow Corporation) Bird Alone (George Batchelor) Comté de Donut (Ben Esposito) Mon ami Pedro : Ripe for Revenge (Devolver Digital) Puzzling Peaks EXE (AppSir)

Idéal pour les tablettes :

Police de poulet – Peignez-le en rouge ! (HandyGames) Mon ami Pedro : Ripe for Revenge (Devolver Digital) La procession au calvaire (Nephilim Game Studios) Overboard ! (Inkle) League of Legends: Wild Rift (Riot Games)