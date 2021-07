Pokemon Unite Review – Un MOBA micro-agressif

Pour la première incursion de la marque Pokemon dans un nouveau genre, Pokemon Unite réussit beaucoup de choses. Le jeu ressemble certainement à un MOBA à la League of Legends ou à Dota 2, juste dans une présentation beaucoup plus facile à comprendre pour ceux qui n’y ont jamais joué auparavant. Les matchs sont courts et vifs avec beaucoup d’action et de stratégie. Apprendre chacune des cinq classes est amusant et enrichissant. Chaque escarmouche au cours d’un match fait monter la barre, augmentant la tension et l’excitation jusqu’à ce qu’elle déborde dans la dernière ligne droite. C’est juste dommage que l’économie déroutante du jeu composée de plusieurs devises et d’un système de loterie de style loot box puisse parfois nuire au plaisir du jeu.

Pour ceux qui ne le savent pas, Pokemon Unite est un “jeu d’arène de combat en ligne multijoueur” ou “MOBA”. Deux équipes de cinq joueurs maximum choisissent un Pokémon, puis entrent dans une arène où ils battent des Pokémon sauvages dans l’environnement pour rassembler de l’énergie et de l’expérience. L’expérience améliore un Pokémon, augmente ses statistiques et renforce ses mouvements, tandis que l’énergie est utilisée pour marquer des points et gagner la partie. C’est là que Pokemon Unite se sépare des MOBA traditionnels. Les Pokémon doivent amener leur énergie stockée vers le but d’une équipe adverse et la “tremper” à travers le cerceau pour marquer des points égaux à la quantité d’énergie détenue par Pokémon. La séquence de dunk elle-même est merveilleuse, avec le Pokémon claquant l’énergie à travers le cerceau avec force et excitation qui vous feront sourire. Les dunks ne sont cependant pas la seule méthode de notation, car des Pokémon sauvages spéciaux apparaissent parfois qui donnent des buffs temporaires ou des points supplémentaires, mais ils sont rares et parfois ponctuels pendant un match. Lorsque le temps est écoulé – 10 minutes dans un match standard – celui qui a le plus de points gagne.

Cette approche de but est différente des jeux MOBA établis – League of Legends, par exemple, exige qu’une équipe entre dans la base ennemie et détruise le Nexus – mais c’est un choix fantastique en action. La plupart des Pokémon sauvages qui bordent l’arène ne sont pas difficiles à vaincre, donc même les joueurs novices pourront facilement rassembler de l’énergie. Certains buts ne peuvent avoir qu’un nombre limité de points marqués avant qu’ils ne se brisent, ce qui signifie que les buts désactivés vous obligent à progresser davantage dans le côté adverse de l’arène pour en trouver un nouveau. C’est un tour amusant sur l’objectif principal d’un match MOBA, prendre quelque chose comme vaincre des tours dans LoL afin de progresser et de le rendre unique. De plus, étant donné que les buts ne ripostent pas comme le font les tours LoL, les nouveaux joueurs MOBA n’auront pas à s’inquiéter des menaces supplémentaires lorsqu’ils essaient de marquer.

Pokemon Unite est un formidable point d’entrée dans ce qui pourrait être un nouveau genre pour de nombreux joueurs

Pokemon Unite fait un excellent travail pour rendre chaque match excitant. Comme il s’agit d’un jeu d’équipe, vous ressentirez un lien rapide avec des coéquipiers qui s’en tiennent à leurs rôles et à leur soutien au besoin, et vous vous sentirez gêné que le seul joueur fasse son propre truc et se fasse écraser pour cela. Chaque escarmouche de mi-match où vous et vos coéquipiers rencontrez un groupe d’adversaires est tendu et excitant, et sortir victorieux est passionnant. Cette minuterie de 10 minutes donne l’impression qu’elle passe rapidement en raison du plaisir que chaque match peut être.

Les 20 Pokémon de la liste Pokemon Unite appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : attaquant, polyvalent, speedster, défenseur et supporteur. Ces catégories décrivent comment chacun doit être contrôlé, en se penchant sur les éléments stratégiques du genre. Les attaquants sont mieux adaptés pour les lignes de front, en éliminant les ennemis et en marquant des tonnes de points, tandis que les défenseurs protègent les buts de l’équipe des attaques, par exemple. C’est simple, c’est simple, et c’est exactement ce que devrait être un MOBA pour les nouveaux venus du genre. Vous saurez exactement quel style de match jouer en fonction du Pokémon que vous choisissez, ce qui pour un tout nouveau joueur MOBA est un énorme confort. Cela ne veut pas dire que les choses ne changent pas à mi-match, mais retirer cette incertitude de l’écran de sélection de personnage abaisse la barrière d’entrée, ce qui est mieux pour tout le monde.

L’équilibre de l’équipe est un facteur important dans le succès d’un joueur MOBA, et le jeu permet aux joueurs d’équilibrer leurs équipes comme ils le souhaitent. De petits indices sur l’écran de sélection des personnages permettront à l’équipe de savoir quels rôles ne sont pas encore remplis, tandis que les Pokémon choisis sont effacés pour montrer clairement qui est encore disponible. L’expérimentation est encouragée dans les matchs Pokemon Unite, vous permettant de bricoler la composition de l’équipe jusqu’à trouver ce qui fonctionne pour votre groupe. Cette liberté rend le jeu encore plus amusant, offrant une expérience unique à chaque match.

Bien qu’ils aient des classes différentes, tous les Pokémon sont contrôlés avec le même schéma de boutons simple. Au fur et à mesure que vous gagnez de l’expérience, les attaques spéciales du Pokémon s’intensifieront, passant d’abord à un nouveau mouvement, puis en ajoutant une version améliorée. Bien que cela semble beaucoup, le jeu fait un excellent travail pour que tout soit clair en temps réel. Pikachu, par exemple, commence avec Thundershock en tant qu’attaque spéciale, mais à un certain niveau, il deviendra Electro Ball ou Thunder d’une simple pression sur un bouton. Vous n’avez pas besoin de trier les menus ou de prendre quelques minutes pour allumer – une simple pression et vous avez un nouveau coup. C’est un nouvel abaissement de la barrière d’entrée pour les nouveaux joueurs MOBA, et c’est très apprécié.

Cela touche à la meilleure partie de Pokemon Unite; il sert de formidable point d’entrée dans ce qui peut être un nouveau genre pour de nombreux joueurs. Il est facile à prendre en main et à jouer, donnant à chacun une chance d’apprendre en quoi consistent les MOBA. Cela dit, les vétérans du genre peuvent trouver le jeu un peu trop simpliste, manquant du gameplay profond et des éléments stratégiques de LoL ou Dota 2. “jungle” dans le langage MOBA – afin de passer au niveau supérieur. Pokemon Unite se sent plus comme un tremplin vers d’autres jeux MOBA et non l’inverse, ce qui signifie que les fans de longue date de MOBA pourraient se sentir dépassés par ce qu’ils trouvent.

La vitesse des matchs associée à la mécanique accessible facilite le broyage pour des niveaux plus élevés sans se sentir répétitif. Le broyage a également ses avantages, avec des niveaux de formateur qui vous donnent accès à de nouveaux modes et récompenses et à un Battle Pass en option qui offre encore plus de récompenses. Il existe également des moyens de contourner le broyage si vous souhaitez accélérer les choses, mais malheureusement, cela signifie que vous devez faire face à des microtransactions, le talon d’Achille de Pokemon Unite. Les processus simples et rationalisés du jeu dans le gameplay disparaissent lorsque l’économie du jeu entre dans la discussion.

Il existe cinq devises différentes dans le jeu, dont quatre sont gagnées en jouant. Les pièces Aeos sont la devise la plus importante et sont gagnées après chaque match (ainsi que comme récompenses pour les événements quotidiens, récompenses de niveau de formateur, etc.). Les billets Aeos achètent des objets et des amplificateurs et sont également gagnés lors d’événements. Il existe également des billets Fashion et Holowear – utilisés pour obtenir respectivement des skins Trainer et des skins Pokemon – qui ne proviennent que du tirage au sort appelé système de récompense énergétique. La seule devise premium est Aeos Gems, qui ne sont disponibles que via de l’argent réel et peuvent être utilisées pour acheter certaines des choses que les autres devises gratuites peuvent acheter, comme les licences Unite pour accéder à des Pokémon jouables ou des boosts de Battle Points pour gagner des niveaux plus rapidement.

Avoir cinq devises est un système inutilement déroutant. Certes, quatre d’entre eux sont gagnés en jouant au jeu, ce qui signifie que tout ce qui est disponible peut techniquement être gagné en éliminant les matchs, mais les taux auxquels certaines devises sont gagnées sont déraisonnablement bas. Prenez les billets Holowear par exemple, qui sont gagnés de l’une des deux manières suivantes : complétez le Battle Pass de niveau 90 et gagnez une Battle Pass Prize Box, ou obtenez une chance dans le système de loterie Energy Reward. Une chance dans le système de récompense énergétique est donnée tous les cinq matchs, mais même dans ce cas, la chance de retirer les billets Holowear est très faible. Là encore, si vous avez la chance de retirer les billets Holowear, vous n’en obtiendrez que 10, et actuellement le skin Pokémon le moins cher disponible via Holowear Tickets coûte 18 billets. Le moyen le plus rapide d’augmenter vos chances est d’acheter des chances supplémentaires de loterie Energy Reward dans les magasins – et celles-ci ne sont disponibles que pour les gemmes Aeos premium.

Cette monnaie payante ne serait pas intrinsèquement mauvaise si elle n’était utilisée que pour des objets cosmétiques tels que ces skins. Tant que le jeu vous permet de gagner les choses importantes – Pokémon, objets de combat, etc. – en jouant au jeu sans influence financière, les Aeos Gems premium seraient un ajout inoffensif à ignorer. Malheureusement, ce n’est tout simplement pas le cas, car les gemmes peuvent également être utilisées pour acheter des licences Unite pour débloquer des Pokémon et des bonus temporaires pour les pièces Aeos et les points Battle Pass, vous permettant de déverrouiller plus rapidement des objets pouvant être utilisés au combat.

Bien que l’achat d’une licence Unite pour un Pokémon donne simplement à un joueur un accès précoce à ce Pokémon – ce qui n’est pas un gros problème en dehors de la possibilité d’utiliser un Pokémon au combat plus tôt – ce sont les éléments qui sont un exemple clé de pourquoi cela l’économie peut sembler déséquilibrée. Dans les boutiques, il y a deux types d’objets : les objets détenus, qui donnent à vos Pokémon des boosts permanents dans un match ; et les objets de combat, qui sont activés en appuyant sur un bouton et donnent un avantage temporaire rapide comme des dégâts soignés ou une puissance d’attaque accrue. Pokemon peut avoir jusqu’à trois objets détenus et un objet de combat assignés à la fois. Ces objets doivent être achetés dans les magasins avant de pouvoir être équipés sur un Pokémon.

Ce qui n’est pas agréable, c’est l’économie du jeu, un désordre déroutant de plusieurs devises et systèmes

En injectant de l’argent dans le jeu via la devise premium, soit pour augmenter le gain de pièces, soit en utilisant les gemmes pour acheter les objets directement, un joueur peut acheter et utiliser ces objets plus rapidement que quelqu’un qui n’achète pas de gemmes. Les objets sont également inclus dans le Battle Pass, donc l’achat de bonus Battle Pass Point avec de l’argent réel débloquera également ces objets plus rapidement. De plus, ces objets peuvent également être améliorés avec les rehausseurs d’objets, une autre devise gagnée dans le jeu qui peut être augmentée avec une devise premium, augmentant encore plus l’écart de disparité. Tout cela conduit à un scénario où les joueurs qui ne veulent pas dépenser d’argent peuvent se retrouver sans objet contre une équipe d’adversaires entièrement équipés, mettant le joueur qui n’a pas acheté de devise dans une situation désavantageuse immédiate.

Ne vous méprenez pas : Pokemon Unite est un jeu agréable. Le genre MOBA correspond très bien à la franchise Pokemon, et à mesure que de plus en plus de Pokemon seront introduits, le méta-jeu continuera probablement d’évoluer et pourrait introduire des opportunités plus amusantes d’élaborer des stratégies. Se lancer dans la bataille avec de nouvelles versions et essayer de nouvelles choses est amusant, tout comme emmener un Pokémon nouvellement gagné dans une bataille et voir ce qu’il peut faire. Ce qui n’est pas agréable, c’est l’économie du jeu, un fouillis déroutant de plusieurs devises et de systèmes conçus pour que le paiement pour une devise premium semble être l’option la plus simple pour réussir. Si les microtransactions n’étaient pas aussi incitées, nous examinerions la prochaine grande réussite de Pokemon. Sachant qu’ils sont, cependant, des joueurs – et étant donné qu’il s’agit de Pokemon, parent du joueur – méfiez-vous.