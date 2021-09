Pokemon Unite sortira demain sur mobile aux côtés d’un Battle Pass sur le thème de l’espace

Pokémon Unis sortira demain sur les appareils mobiles lorsque le jeu gratuit arrivera sur l’App Store et Google Play.

De plus, la prise en charge des langues française, allemande, italienne et espagnole sera également disponible dans le jeu à partir de demain sur les versions mobile et Nintendo Switch via une mise à jour téléchargeable gratuite.

Les entraîneurs peuvent également s’attendre à ce qu’un tout nouveau pass de combat arrive bientôt. En s’associant à un compte Nintendo ou à un compte Pokemon Trainer Club, les Dresseurs pourront accéder au même compte Pokemon Unite sur les appareils Switch et mobiles.

Pour célébrer la sortie sur mobile et le dépassement des cinq millions de pré-inscriptions, chaque Dresseur qui termine l’événement en jeu dans la version mobile d’ici le dimanche 31 octobre 2021 recevra les récompenses de la campagne de pré-inscription suivantes : 1 000 billets Aeos, la licence Unite pour Pikachu, et Holowear spécial pour Pikachu appelé Festival Style. Si 7,5 millions de pré-inscriptions sont atteintes, les formateurs recevront 1 000 billets Aeos supplémentaires.

Un nouveau Battle Pass appelé Galactic Ghost 094 sera également lancé demain.

Le contenu du Galactic Ghost 094 Battle Pass comprend des objets sur le thème de l’espace et vous devrez accomplir des missions quotidiennes et hebdomadaires pour augmenter votre niveau de Battle Pass et recevoir des récompenses en fonction de ce niveau. De plus, si vous achetez le pass premium, vous aurez la possibilité de gagner plus de récompenses.

Parallèlement à ce qui précède, le jeu présentera également Unite Squads. Ici, vous pouvez créer vos propres équipes ou rechercher des équipes déjà existantes pour rejoindre et vous connecter avec d’autres joueurs. En choisissant des balises d’escouade que d’autres peuvent rechercher, les entraîneurs partageant les mêmes idées pourront se trouver facilement.

Et enfin, vous pourrez accomplir une mission spéciale pour recevoir la licence Unite pour Zeraora. C’est pour ceux qui ont raté le bonus de lancement de la version Switch. Si vous possédez déjà la licence Unite pour Zeraora, vous recevrez à la place des pièces Aeos.

Encore une fois, Pokemon Unite arrivera demain sur mobile avec les mises à jour susmentionnées.