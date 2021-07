Pokemon Unite Supporter Guide: Listes de déplacements, statistiques et stratégies pour tous les types de supporters Pokemon

Certains Pokémon prospèrent en se jetant directement dans la bataille et en infligeant autant de dégâts que possible. D’autres préfèrent rester sur la touche, offrant un soutien via des améliorations de statistiques, des soins et d’autres avantages tout en perturbant les plans des adversaires. Si ce dernier est plus votre style, le type Supporter dans Pokemon Unite est fait pour vous. Ces Pokémon ne se concentrent pas tant sur les KO et les objectifs que sur le fait de s’assurer que leurs alliés restent forts et en bonne santé au fur et à mesure que le match progresse. Le type Supporter est une façon unique mais gratifiante de jouer, alors consultez nos conseils pour devenir le meilleur allié possible.

Eldegoss

Les classes de supporters prennent du temps pour s’y habituer, mais Eldegoss est un excellent support pour les débutants. Ses mouvements de synthèse et de bouffée de pollen sont fantastiques pour la guérison, tandis que la spore de coton constitue un grand mouvement de perturbation plus tard dans le jeu. Leaf Tornado est disponible pour Eldegoss s’il doit infliger des dégâts, et le Pollen Puff susmentionné endommage les adversaires tout en guérissant, mais ce Pokémon est bien mieux de s’attarder et d’attendre une opportunité. Les supporters ne sont jamais censés foncer tête baissée dans la bataille, préférant rester derrière tout en guérissant et en attendant le bon moment pour abandonner ce mouvement perturbateur. Pour Eldegoss, il a beaucoup de mouvements dans son arsenal pour être cette perturbation.

Rôle: Supporter

Style: à distance

Difficulté: Novice

Statistiques

Infraction – 3Endurance – 4Mobilité – 5Notation – 5Support – 8

Niveaux d’évolution: bavardage Démarrer | Eldegoss au Niv. 4

Mouvements spéciaux

Feuillage – Lance des feuilles sur les adversaires, les endommage et les ralentit temporairement. Le temps de recharge est de 6 secondes. Améliorations au Niv. 4 à l’un des éléments suivants : Bouffée de pollen – Une bouffée de pollen colle à un Pokémon. S’il est collé à un coéquipier, il guérit le coéquipier, et s’il est collé à un adversaire, il endommage l’adversaire. 5 secondes de temps de recharge. Au Niv. 11 alliés subissent moins de dégâts lorsqu’ils sont bloqués tandis que les adversaires subissent des dégâts au fil du temps au lieu d’une seule fois.Tornade de feuilles – Un cyclone de feuilles attaque les ennemis et laisse un petit vortex derrière lui, augmentant la vitesse de déplacement des alliés qui le traversent. 9 secondes de recharge. Au Niv. 11, il diminue également la précision des Pokémon ennemis qu’il frappe.Synthèse – Restaure les HP de lui-même et de presque ses alliés. Le temps de recharge est de 8 secondes. Améliorations au Niv. 6 à l’un des éléments suivants : Coton Garde – Le coton apparaît et absorbe les dégâts, restituant des PV à la fin du mouvement. Temps de recharge de 7 secondes. Au Niv. 13 La vitesse de déplacement augmente lors de l’utilisation du déplacement.Spore de coton – Les spores se rassemblent autour d’Eldegoss, réduisant les dégâts reçus. Les spores éclateront après un court instant, infligeant des dégâts aux ennemis proches et ralentissant leur vitesse de déplacement. 10 secondes de temps de recharge. Au Niv. 13, les spores éclatantes projettent également des Pokémon dans les airs.Compétence passive : Duvet de coton – L’endommager au-delà d’une certaine quantité fera éclater le coton autour de lui, augmentant ses PV et sa vitesse de déplacement.Unite Move: Cotton Cloud Crash – Eldegoss s’élève dans les airs puis retombe, guérissant l’allié Pokémon et endommageant ses adversaires lorsqu’il atterrit.

M. Mime

M. Mime est unique même en tant que Supporters, ayant la capacité de créer des barrières qui obstruent le chemin d’un adversaire. L’utilisation stratégique de ces murs dans les premières parties d’un match peut envoyer du bétail aux ennemis directement dans le barrage d’un attaquant et de Speedster en attente, marquant des KO faciles. En fin de partie, cependant, M. Mime’s Guard Swap est l’événement principal. Entre l’échange rapide de statistiques défensives, la capacité d’améliorer les alliés avec le mouvement et son attaque psychique se concentrant sur les adversaires qui ont subi un échange de garde, cela devient rapidement le mouvement le plus important du répertoire de M. Mime. Vous ne ferez pas beaucoup de dégâts avec ce mime maniaque, mais vous créerez la voie de la victoire pour votre équipe.

Rôle: Supporter

Style: Mêlée

Difficulté: Intermédiaire

Statistiques

Infraction – 3Endurance – 8Mobilité – 2Notation – 3Support – 8

Niveaux d’évolution: Rien

Mouvements spéciaux

Faire semblant – Frappe ses mains ensemble, faisant reculer les adversaires. Le temps de recharge est de 7 secondes. Améliorations au Niv. 4 à l’un des éléments suivants : Confusion – Explosion psychique lancée directement devant lui, repoussant les adversaires. 6 secondes de recharge. Au Niv. 11 dégâts infligés sont augmentés.Psychique – L’éclatement psychique inflige des dégâts aux adversaires qui ont été touchés par Guard Swap ainsi qu’aux adversaires se tenant près d’eux, réduisant également la défense spéciale. Si un Pokémon est touché deux fois par Psychic, il est temporairement étourdi. 6 secondes de recharge. Au Niv. 11 il inflige des dégâts continus et diminue la vitesse de déplacement des adversaires tant qu’il est actif.Écran lumineux – Crée un mur de lumière que les adversaires ne peuvent pas traverser. Le temps de recharge est de 8 secondes. Améliorations au Niv. 6 à l’un des éléments suivants : Barrière – Crée une barrière lumineuse que les adversaires ne peuvent pas traverser. Ce mouvement peut être utilisé deux fois avant le début du temps de recharge. 2 secondes de recharge. Au Niv. 13, le mouvement gagne une utilisation supplémentaire avant le temps de recharge.Échange de garde – Échange temporairement les statistiques de défense et de défense spéciale avec le Pokémon touché. Si le Pokémon affecté est un adversaire, le mouvement inflige également des dégâts au fil du temps et diminue sa vitesse. Si le Pokémon affecté est un allié, le mouvement augmente également sa vitesse de déplacement. Temps de recharge de 4,5 secondes. Au Niv. 13 lorsqu’il est utilisé contre un allié, il restaure les PV de l’allié et de M. Mime.Compétence passive : Filtre – La défense est temporairement augmentée après avoir utilisé des mouvements spéciaux.Unite Move: Showtime – Spectacle de pantomime qui inflige des dégâts de zone d’effet au fil du temps et étourdit instantanément tous les adversaires qui l’entourent.

Wigglytuff

Les compétences musicales de mêlée de Wigglytuff offrent une tonne de soutien à une équipe Pokemon Unite. Son Defence Curl/Rollout peut projeter un adversaire dans les airs et perturber son schéma d’attaque, tandis que Pound/Double Slap déclenche plusieurs coups rapides qui réduisent la vitesse d’un adversaire. Sa compétence passive, Charme mignon, peut être utilisée comme un outil efficace pour attirer les ennemis dans une embuscade alliée, car elle oblige un adversaire à courte portée à venir à Wigglytuff après avoir attaqué. Assurez-vous de sauvegarder son Unite Move, Starlight Recital, jusqu’à ce que Wigglytuff soit entouré d’alliés, car les buffs et les boucliers qu’il fournit ajouteront beaucoup de protection à toute l’équipe alors qu’elle se lance dans une bataille. Wigglytuff n’infligera pas une tonne de dégâts avec ses attaques, mais là où il manque de puissance, il compense par des boosts défensifs pour toute l’équipe.

Rôle: Supporter

Style: à distance

Difficulté: Novice

Statistiques

Infraction – 2Endurance – 5Mobilité – 5Notation – 4Support – 9

Niveaux d’évolution: Sauterelle Démarrer | Wigglytuff au Niv. 4

Mouvements spéciaux

Broyer – Une gifle rapide à un adversaire, infligeant des dégâts et réduisant la vitesse de déplacement de l’adversaire. Le temps de recharge est de 5 secondes. Améliorations au Niv. 4 à l’un des éléments suivants : Lueur éblouissante – Tire un puissant faisceau lumineux sur la tête droite, frappant deux fois les adversaires. Temps de recharge de 4,5 secondes. Au Niv. 10 le premier coup diminue la vitesse de déplacement de l’adversaire.Double gifle – Plusieurs attaques rapides à un adversaire, infligeant des dégâts et réduisant la vitesse de déplacement de l’adversaire. 5 secondes de temps de recharge. Au Niv. 10 le mouvement ajoute plus d’attaques.Boucle de défense – Se met en boule et roule vers l’avant, frappant les adversaires dans les airs et créant un bouclier autour de Wigglytuff. Si rouler vers l’avant envoie Wigglytuff dans un obstacle, il changera de direction et le temps de recharge de son autre mouvement spécial sera supprimé. Le temps de recharge est de 8 secondes. Améliorations au Niv. 6 à l’un des éléments suivants : Sortir – Version plus puissante de Defense Curl. Se met en boule et roule vers l’avant, frappant les adversaires dans les airs et créant un bouclier autour de Wigglytuff. Si rouler vers l’avant envoie Wigglytuff dans un obstacle, il changera de direction et le temps de recharge de son autre mouvement spécial sera supprimé. 10 secondes de temps de recharge. Au Niv. 12 tous les adversaires projetés en l’air sont en l’air pour une durée plus longue.Chanter – Une chanson douce ralentit la vitesse de déplacement d’un adversaire. Si l’adversaire reste assez longtemps dans la zone d’effet, il s’endort avec une défense réduite et une défense spéciale. 10 secondes de temps de recharge. Au Niv. 12 la durée de l’état de sommeil de l’adversaire est augmentée.Compétence passive : Charme mignon – Les adversaires qui attaquent Wigglytuff à bout portant deviennent amoureux et se dirigent automatiquement vers lui.Unite Move : Récital Starlight – Fournit un bouclier aux alliés proches, annulant les effets de statut et empêchant de nouveaux effets de statut pendant une courte période.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.