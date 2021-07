Pokémon Unite Tier List : Meilleur Pokémon classé

Une nouvelle version d’une formule établie de longue date, Pokémon Unite oppose des équipes de 5 entraîneurs les uns contre les autres, chacun armé d’un seul Pokémon. Les Pokémon peuvent évoluer, détenir des objets pour améliorer leur position et même apprendre de nouveaux mouvements pendant la bataille, mais certains Pokémon ont des avantages naturels par rapport à d’autres, c’est pourquoi nous les classons sans cœur ici. Mais laissez le dossier montrer que si mon éditeur me le permettait, ce serait une liste de niveaux basée sur la façon dont ces mignonnes sont adorables.

Malheureusement pour moi, nous les classons plutôt en fonction de leurs performances globales, ainsi que de leurs performances dans leurs catégories respectives de All-Rounder, Attacker, Defender, Speedster et Supporter.

Seule une fraction de tous les Pokémon existants (extrêmement câlins) sont actuellement représentés dans Unite – il n’y en a que 20, dont un Zeraora à durée limitée. C’est peut-être une bonne nouvelle pour les premiers utilisateurs, car une liste plus concise facilite le choix de vos adorables candidats et l’apprentissage des bases. Pokemon Unite est actuellement disponible sur Nintendo Switch, mais sa sortie est prévue sur Android en septembre 2021. Commencez à planifier dès maintenant avec notre classement de ces 20 Pokémon.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Tous les Pokémon

Source : La Compagnie Pokémon

Voici votre aperçu le plus rapide de la façon dont tous les Pokémon disponibles se comparent, quel que soit leur type ou leur rareté.

Niveau Pokémon S Absol, Pikachu, Talonflame A Alolan Ninteales, Cendrillon, Garchomp, Gengar, Wigglytuff, Zeraora B Charizard, Eldegoss, Lucario, M. Mime, Slowbrow, Ronflex, Venasaur C Cramorant, Crustle, Greninja, Machamp

Tout-rond

Source : La Compagnie Pokémon

Chaque équipe a besoin de quelques joueurs qui peuvent fléchir leurs muscles et rouler avec les coups de poing à tour égal. Ces polyvalents sont d’excellents choix pour des capacités offensives et défensives équilibrées.

Niveau Pokémon S Garchomp A Charizard, Lucario B Machamp C —

Attaquants

Source : La Compagnie Pokémon

Comme son nom l’indique, les attaquants sont doués pour infliger des dégâts, mais ils ont une faible endurance et ne peuvent pas encaisser de coups aussi bien que les autres classes.

Tier Pokémon S Pikachu A Alolan Ninteales, Cinderace B Venasaur C Cramorant, Greninja

Défenseurs

Source : La Compagnie Pokémon

Malheureusement, comme c’est souvent le cas avec la classe des chars, il y a très peu de défenseurs. Ne comptez pas ces Pokémon, cependant! Ils jouent un rôle crucial dans la protection de vos coéquipiers les plus faibles et de vos zones de but.

Niveau Pokémon S Crustle, Ronflex A — B Slowbro C —

Speedsters

Source : La Compagnie Pokémon

Chaque équipe a besoin d’une Abby Wambach, la meilleure buteuse sur le terrain. C’est là que les Speedsters entrent en jeu avec leur mobilité et leur attaque accrues pour un coup de poing tueur qui laissera vos adversaires dans la poussière.

Niveau Pokémon S Talonflame, Zeraora A Absol B Gengar (câlin S++) C —

Partisans

Source : La Compagnie Pokémon

Le meilleur des deux mondes, Support Pokémon peut infliger des altérations de statut et soigner votre équipe. Ces amoureux ne manqueront pas de laisser vos coéquipiers vous embrasser les pieds avec gratitude !

Niveau Pokémon S Eldegoss A Wigglytuff B M. Mime C —

Coeur des cartes

Gagner n’est pas tout, et si cela signifie que vous profitez davantage de Unite en jouant à votre Pokémon préféré, mettez-les dedans, coach ! Quel que soit leur classement, je sais que Venusaur et Gengar seront dans ma propre rotation constante en tant que gars de prédilection. Et quel que soit leur classement ici, vous constaterez peut-être que l’ensemble de mouvements et les stratégies d’un Pokémon plaisent davantage à votre style de jeu, alors expérimentez et voyez ce qui fonctionne pour vous !

Pokémon s’unissent

Prévu pour une sortie en septembre 2021, Pokémon Unite sera certainement la prochaine grande dépendance pour les entraîneurs du monde entier.