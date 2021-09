Pokémon Unite : Trucs et astuces pour les débutants

Pokémon Unite n’est peut-être pas votre jeu Pokémon typique comme les RPG classiques, mais c’est très amusant (et pourrait très bien être l’un des meilleurs jeux Android du moment). En tant qu’arène de combat en ligne multijoueur (MOBA), ce n’est pas quelque chose que nous avons habituellement vu de la franchise. En tant que tels, les fans de longue date de Pokémon peuvent ne pas savoir par où commencer. Vos stratégies dans Shield et Sword ne vous aideront pas ici, nous avons donc compilé une liste pratique de trucs et astuces qui, selon nous, peuvent vous donner un avantage en début de partie.

Sauter à:

Jouez à travers les tutoriels

Source : Android Central

Les joueurs ne doivent compléter que les deux premiers didacticiels de base. Il existe encore quatre didacticiels avancés que les joueurs peuvent suivre à tout moment, gagnant chacun 800 pièces Aeos. Les didacticiels avancés abordent différents scénarios qu’une équipe peut rencontrer pendant un match, comme vaincre Rotom pour rendre la zone de but d’un adversaire sans défense.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Bien que vous compreniez naturellement la plupart de cela vous-même à travers des batailles aléatoires, terminer les didacticiels peut vous rapporter rapidement 4 200 pièces Aeos, à peu près à mi-chemin pour déverrouiller une licence Unite pour l’un des Pokémon du jeu. La section tutoriel comporte également une arène d’entraînement où vous pouvez vous entraîner à jouer avec votre Pokémon sans la menace ou l’urgence d’un match réel. Tout est à faible enjeu et ne sert qu’à vous aider à vous améliorer.

Acheter des objets utiles

Source : Android Central

Pokémon Unite peut sembler simple à première vue, mais cela nécessite beaucoup de stratégie. Une partie de cela consiste à connaître les meilleurs éléments à utiliser. Les objets peuvent être détenus par un Pokémon en permanence ou être utilisés une seule fois pendant un match. Ces objets peuvent être des pièces Aeos ou des billets Aeos, gagnés grâce à des méthodes de jeu telles que gagner des batailles et terminer des événements. Ils offrent des améliorations à diverses statistiques et aident généralement à améliorer vos compétences de combat.

Voici quelques-uns des objets les plus précieux et leurs descriptions dans Aeos Emporium, la boutique en jeu de Pokémon Unite.

Partage d’EXP : Augmentez l’Exp passive du Pokémon. Gain de points alors qu’il a le moins d’Exp. Points sur l’équipe. De plus, lorsqu’un coéquipier à proximité bat un Pokémon sauvage, ce coéquipier gagne un peu plus d’Exp. Points.

Spécifications de choix : Augmente les dégâts des mouvements lorsqu’ils touchent.

Pierre flottante : Augmente la vitesse de déplacement hors combat.

Bouclier de score : Accorde un bouclier pendant que le Pokémon tente de marquer un but.

Cloche à coquille : Restaure une partie des HP du Pokémon chaque fois qu’il réussit un mouvement.

Connaître l’arène

Source : Android Central

Il existe actuellement quatre arènes différentes dans Pokémon Unite, dont trois ne sont disponibles que dans les batailles rapides (débloquées au niveau de formateur 8). Ils présentent tous des mises en page uniques que vous voudrez étudier au préalable. Remoat Stadium est probablement le plus courant que vous trouverez en début de partie, car c’est le premier (et le seul) déverrouillé pour les batailles standard.

En attendant dans un hall, vous pouvez afficher chaque carte, ses objectifs, sa disposition et tout ce que vous souhaitez savoir, comme les emplacements de Pokémon sauvages et les points d’apparition de baies.

Baies : Les baies de Sitrus peuvent apparaître et soigner les joueurs jusqu’à 1 500 HP. Les baies de Salac donnent aux joueurs un boost de vitesse temporaire, particulièrement utile dans les zones qui ralentissent les mouvements.

Emplacements des Pokémon sauvages : Des Pokémon sauvages se trouvent dans chaque arène et certains produisent plus d’énergie Aeos que d’autres. Apprendre où se trouvent ces Pokémon et les éliminer rapidement peut être un moyen facile de gagner des points.

Zones de but : Les zones de but sont la zone la plus critique du terrain car vous y déposerez toute l’énergie Aeos que vous y aurez collectée. Déposez suffisamment et une zone de but sera détruite.

Base: La base est l’endroit où les joueurs commencent un match de chaque côté de l’arène. En maintenant l’icône de base en bas au milieu de l’écran, les entraîneurs peuvent réapparaître à leur base et éviter d’être assommés.

Utilisez la plateforme Super Jump

Source : Android Central

Chaque base apparaît avec un Super Jump Pad à l’intérieur. Ceux-ci peuvent être utilisés pour lancer votre Pokémon à des emplacements spécifiques sur la carte et sont utiles lorsque vous essayez de revenir dans le vif du sujet. Ne vous inquiétez pas non plus d’être attaqué en l’air, car vous serez alors invulnérable. L’atterrissage inflige également des dégâts de zone aux Pokémon proches.

Donc, quand vous voyez ces pads, ne vous contentez pas de les ignorer et commencez à courir. Placez-vous dessus et voyez si l’un de vos coéquipiers a besoin d’aide sur la carte.

Jouez sur vos points forts

Source : Android Central

Il existe cinq catégories de Pokémon dans Pokémon Unite : All-Rounder, Attacker, Defender, Speedster et Supporter. Comme vous pouvez probablement le deviner à partir de leurs noms, certains Pokémon excellent dans une catégorie ou une autre. Il est important de connaître votre rôle afin de pouvoir jouer le meilleur match possible. Par exemple, un supporteur comme Blissey ne peut pas infliger une tonne de dégâts, mais elle peut soigner ses alliés et soigner les conditions de statut.

Tout-rond : Avec des statistiques plus équilibrées, les All-Rounders peuvent exceller à différentes positions, qu’il s’agisse d’attaquer ou de défendre.

Attaquant: Ces Pokémon peuvent généralement infliger une tonne de dégâts à distance aux adversaires, bien qu’ils aient une faible endurance, ce qui les rend vulnérables aux attaques ennemies.

Défenseur: Les défenseurs sont vos chars, construits pour durer au combat et encaisser une tonne de coups. Ils sont également parfaits pour protéger les alliés.

Speedster : La vitesse est le nom du jeu ici car marquer des points prend du temps. Les speedsters ont une statistique de mobilité plus élevée que la plupart, ce qui les rend rapides et agiles au combat.

Supporter: Ils ne feront pas beaucoup de dégâts, mais les supporters maintiennent votre équipe en vie. Ces Pokémon peuvent soigner les joueurs, provoquer et guérir des conditions de statut et empêcher les adversaires de progresser.

Monter en niveau rapidement

Source : Android Central

Chaque joueur commence un match avec son Pokémon au niveau 1. Ce n’est qu’en montant rapidement dans Pokémon Unite que vous pouvez apprendre de nouveaux mouvements et faire évoluer votre Pokémon pendant une bataille. Fondamentalement, tout ce que vous faites dans un match – à part rester les bras croisés – accordera à votre Pokémon une certaine quantité d’Exp. Points. Il existe des moyens d’accélérer cela en utilisant un EXP, un objet partagé ou en éliminant stratégiquement des Pokémon sauvages.

Recherchez vos mouvements

Source : Android Central

Les Pokémon commenceront toujours par une attaque de base qui peut être utilisée au combat, mais tous peuvent en apprendre jusqu’à deux de plus à la fois, en plus de leur mouvement spécial Unite. Ces mouvements sont généralement gagnés lorsqu’un Pokémon se situe entre les niveaux 4 et 9. Il est important de rechercher ces mouvements pour savoir dans quoi vous vous engagez lorsque vous sélectionnez ceux que vous souhaitez utiliser. Tous les ensembles de mouvements peuvent être consultés dans votre menu Pokémon en cours de progression. Il détaillera combien de temps le temps de recharge de chaque attaque est et ce qu’ils font.

Les Movesets peuvent également être mis à niveau vers des versions encore plus puissantes des attaques à mesure que Pokémon monte de niveau.

5v5

Pokémon s’unissent

Devenez un expert en un rien de temps

Pokémon Unite a l’air d’une simplicité trompeuse, mais peut nécessiter une bonne planification stratégique pour gagner continuellement. Affrontez une équipe de cinq dans plusieurs arènes et collectionnez certains de vos Pokémon préférés.

Votre enfant appelle

Revue GizmoWatch 2: Une montre connectée pour enfants presque parfaite

La GizmoWatch 2 de Verizon est une merveilleuse technologie pour votre enfant. Si votre enfant vous supplie d’avoir un téléphone et que vous n’êtes pas tout à fait prêt à l’ouvrir complètement au World Wide Web, alors cela peut valoir la peine de vérifier cette montre.